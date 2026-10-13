تهران و کرج، در کنار چند شهر پرجمعیت دیگر شمال‌مرکز ایران، در مجاورت گسل‌های فعال قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی زارع، استاد پژوهشکده بین‌المللی زلزله‌شناسی به بررسی احتمال وقوع زمین‌لرزه‌های بزرگ در شمال‌مرکز ایران پرداخت و از اهمیت وضعیت گسل‌هایی مانند شمال تهران، مشاء، ری و بوئین‌زهرا گفت.

احتمال زلزله بزرگ در دهه آینده

بررسی داده‌های لرزه‌ای ثبت‌شده طی ۲۲ سال، در کنار اطلاعات تاریخی بیش از دو هزار سال، برای برآورد احتمال زمین‌لرزه در این منطقه به کار رفته است. 

بر اساس این تحلیل، احتمال وقوع زلزله‌ای با بزرگای بیش از ۶ در دهه آینده، در برخی سناریو‌ها و با در نظر گرفتن شرایط بحرانی گسل‌ها، به حدود ۴۰ درصد می‌رسد. احتمال زمین‌لرزه با بزرگای بیش از ۷ نیز در این برآورد حدود ۴.۵ درصد اعلام شده است.

چرا تهران و کرج آسیب‌پذیرند؟

ریسک زلزله فقط به احتمال وقوع آن وابسته نیست؛ تراکم جمعیت، کیفیت ساختمان‌ها و توان امدادرسانی نیز در میزان خسارت نقش دارند. زارع به بافت فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی و ساختمان‌هایی اشاره می‌کند که پیش از الزام به رعایت دقیق استاندارد‌های لرزه‌ای ساخته شده‌اند.

وی همچنین درباره پیامد‌های ثانویه زلزله، از جمله آتش‌سوزی ناشی از آسیب شبکه گاز، زمین‌لغزش در دامنه‌های البرز و تشدید خسارت به ساختمان‌ها در مناطق دچار فرونشست هشدار می‌دهد.

به گفته زارع، در بدترین سناریو‌های زلزله در کریدور تهران ـ کرج، ممکن است بین ۱.۵ تا ۳ میلیون نفر بلافاصله بی‌خانمان شوند. چنین رخدادی می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی و عملکرد زیرساخت‌های حیاتی را نیز مختل کند.

این برآورد‌ها پیش‌بینی قطعی زمان وقوع زلزله نیستند، بلکه سناریو‌های احتمالی مبتنی بر مدل‌های خطر لرزه‌ای‌اند. در چنین شرایطی، مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، رعایت استاندارد‌های طراحی لرزه‌ای و تقویت آمادگی امدادی، از مهم‌ترین راهکار‌های کاهش خسارت احتمالی به شمار می‌روند.

منبع: خبرآنلاین

برچسب ها: زلزله ، زمین لرزه ، زلزله تهران
خبرهای مرتبط
رئیس مرکز لرزه‌نگاری کشور:
گسل مشا در ۶ کیلومتری دماوند مرکز زلزله گزارش شده است + فیلم
آیه‌ای که در زمان زلزله، خواندنش توصیه شده است + فیلم
زلزله تهران را لرزاند
نکاتی که باید در زمان زلزله بدانیم + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پاکبانی که نمی‌خواهد دکترایش خاک بخورد
نبرد سخت ترامپ برای حفظ سنا/ آیا خشم کشاورزان «آیوا» سرنوشت جمهوری‌خواهان را تغییر می‌دهد؟
تب کره‌ای و روسی در کلاس‌های زبان
چه کسی از «رجیستری» گوشی‌های همراه سود می‌برد؟
شکوه تاریخی در بیم ویرانی/ گنجینه‌ای کهن در جنوب ایران؛ چرا بلادشاپور به حال خود رها شده است؟
هشدار زلزله در شمال‌مرکز ایران/ اگر تهران و کرج بلرزند چه می‌شود؟
آخرین اخبار
هشدار زلزله در شمال‌مرکز ایران/ اگر تهران و کرج بلرزند چه می‌شود؟
شکوه تاریخی در بیم ویرانی/ گنجینه‌ای کهن در جنوب ایران؛ چرا بلادشاپور به حال خود رها شده است؟
پاکبانی که نمی‌خواهد دکترایش خاک بخورد
تب کره‌ای و روسی در کلاس‌های زبان
چه کسی از «رجیستری» گوشی‌های همراه سود می‌برد؟
نبرد سخت ترامپ برای حفظ سنا/ آیا خشم کشاورزان «آیوا» سرنوشت جمهوری‌خواهان را تغییر می‌دهد؟
از «سجیل» تا «الماس»؛ با پروژه‌های موشکی وزیر پیشنهادی دفاع آشنا شوید
چرا زیباکلام‌ها مقابل توهین روبیو سکوت کردند؟
باران طعنه در خانه: چطور پرخاشگری همسر را مهار کنیم؟
آیا حرف‌های زمان عصبانیت، حرف دل آدم‌هاست؟
مراقب باشید؛ دعوت به این عروسی می‌تواند حساب بانکی‌تان را خالی کند!
ماجرای جوانی که ۱۵دانشگاه او را نپذیرفتند و حالا درآمد سالانه وی فراتر از ۳۰ میلیون دلار است
تیپ‌های شخصیتی مستعد داشتن «استرس»
ابهام خوداظهاری در طرح جدید کالابرگ/ آیا ثبت نکردن اطلاعات باعث حذف می‌شود؟