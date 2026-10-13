باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ویژگی بارز مردم ایران در طول تاریخ + فیلم

در طول تاریخ از مردم ایران به عنوان مردمانی باهوش و ذکاوت یاد می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رسولی، تاریخ شناس و پژوهشگر شاهنامه در برنامه تلویزیونی به ویژگی مهم ایرانیان پرداخت و گفت: مردم ایران در طول تاریخ، مردمانی خردمند و خردورز بوده‌اند.

مطالب مرتبط
ویژگی بارز مردم ایران در طول تاریخ + فیلم
young journalists club

نگاهی به تمدن اصیل ایرانی نسبت به برده داری + فیلم

ویژگی بارز مردم ایران در طول تاریخ + فیلم
young journalists club

پرچم دروغین؛ از پرونده لاوان تا جنگ علیه ایران + فیلم

ویژگی بارز مردم ایران در طول تاریخ + فیلم
young journalists club

از فتوای تنباکو تا انقلاب اسلامی؛ روایت یک پیوند تاریخی میان دین و مردم + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
ایران به متحدانش زور نمی‌گوید؛ جدال استاد دانشگاه ایرانی با روزنامه‌نگار آمریکایی + فیلم
۴۱۵

ایران به متحدانش زور نمی‌گوید؛ جدال استاد دانشگاه ایرانی با روزنامه‌نگار آمریکایی + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۵
 از خطر دائمی در دریا تا قطع پشتیبانی لجستیکی در خلیج فارس و کاهش ذخایر موشکی و مهمات آمریکا! + فیلم
۳۶۷

 از خطر دائمی در دریا تا قطع پشتیبانی لجستیکی در خلیج فارس و کاهش ذخایر موشکی و مهمات آمریکا! + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۵
میلیارد‌ها دلار سلاح غربی، بی‌اثر در برابر مقاومت یمنی‌ها! + فیلم
۳۳۶

میلیارد‌ها دلار سلاح غربی، بی‌اثر در برابر مقاومت یمنی‌ها! + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۵
جواب‌های دندان‌شکن روزنامه‌نگار یمنی به سوالات مغرضانه مجری بی‌بی‌سی + فیلم
۳۰۶

جواب‌های دندان‌شکن روزنامه‌نگار یمنی به سوالات مغرضانه مجری بی‌بی‌سی + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۵
از فتوای تنباکو تا انقلاب اسلامی؛ روایت یک پیوند تاریخی میان دین و مردم + فیلم
۲۵۷

از فتوای تنباکو تا انقلاب اسلامی؛ روایت یک پیوند تاریخی میان دین و مردم + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha