باشگاه خبرنگاران جوان - بسیاری از کاربران با تکیه بر گواهی مقاومت گوشی در برابر آب، دستگاه خود را بدون نگرانی وارد محیط‌های مرطوب مانند حمام می‌کنند. اما حقیقت این است که استاندارد‌های IP۶۷ و IP۶۸ که در اغلب گوشی‌های پرچم‌دار امروزی مشاهده می‌شوند، به معنای ضدآب بودن کامل نیست.

این استاندارد‌ها تنها برای مقاومت در برابر آب مایع و تحت شرایط خاص طراحی شده‌اند و رطوبت و گرمای بخار آب، داستان کاملاً متفاوتی دارد.

اغلب گوشی‌های هوشمند مدرن از جمله مدل‌های آیفون اپل و گوشی‌های گوگل دارای گواهی IP۶۷ یا IP۶۸ هستند که سطح مقاومت در برابر آب را نشان می‌دهد. با این حال، این گواهی‌ها هرگز نباید با عنوان «ضدآب کامل» اشتباه گرفته شوند، زیرا بخار آب داغ شرایط کاملاً متفاوتی را ایجاد می‌کند.

بخار در حمام می‌تواند به حالت مایع درآید و به راحتی از طریق درگاه شارژ، اسپیکرها، دکمه‌ها و درزگیر‌ها به داخل گوشی نفوذ کند. ترکیب گرما و رطوبت به تدریج محافظ‌های داخلی گوشی را فرسوده کرده و آسیب‌های جدی وارد می‌کند.

سازندگان گوشی در این زمینه صراحتاً هشدار می‌دهند. صفحه پشتیبانی اپل به مالکان آیفون توصیه می‌کند از سونا و اتاق‌های بخار اجتناب کنند و یادآوری می‌کند که آسیب‌های ناشی از مایعات تحت پوشش گارانتی نیست.

گوگل نیز همین توصیه را دارد و پیشنهاد می‌دهد به جای گوشی، از یک اسپیکر بلوتوثی استفاده شود.

گواهی‌های مقاومت در برابر آب، مخصوص آب مایع و تحت شرایط آزمایشگاهی خاصی تعیین شده‌اند، نه برای گرمای بالا و هوای مرطوب حمام. بدتر از آن، خنک شدن سریع دستگاه در محیط مرطوب می‌تواند باعث ایجاد میعان (تقطیر) هم در داخل و هم در خارج گوشی شود.

وان و دوش آب گرم، سونا و اتاق‌های بخار می‌توانند دمای محیط را به بالاتر از مشخصات دمایی مجاز برای گوشی هوشمند برسانند. اکثر گوشی‌ها حداکثر دمای کارکردی در حدود ۳۵ درجه سانتی‌گراد دارند و گرما می‌تواند باعث خاموش شدن‌های ناگهانی و تأثیر جدی بر سلامت باتری در درازمدت شود.

قرار گرفتن مکرر یا طولانی‌مدت در معرض گرما، آسیب‌های دائمی به گوشی وارد می‌کند. قابلیت باتری پیش از خرید برای بسیاری اهمیت دارد، در حالی که گرما روند پیری باتری را تسریع می‌کند.

چسب‌ها و درزگیر‌های ریزی که در داخل گوشی به کار رفته‌اند نیز با گرما و رطوبت سازگار نیستند و به مرور زمان کارایی خود را از دست می‌دهند. بدترین بخش این است که آسیب اغلب بلافاصله مشهود نیست؛ ممکن است تنها با هشدار‌های گهگاهی درباره رطوبت پورت شارژ یا نیاز به استفاده از شارژر مغناطیسی مواجه شوید، بدون اینکه متوجه تخریب تدریجی قطعات داخلی باشید.

هر زمان که گوشی شما به هر دلیلی خیس شد، بلافاصله آن را خشک کنید. هیچ چیز را به درگاه شارژ وصل نکنید و همیشه پورت‌ها را به سمت پایین نگه دارید. از سشوار یا هر روشی که باعث گرم شدن گوشی می‌شود، اکیداً خودداری کنید. همچنین، در حالی که قرار دادن گوشی در ظرف برنج یک روش خانگی رایج است، اپل استفاده از آن را نیز توصیه نمی‌کند.

بهترین راهکار برای گوشی خیس شده این است که از ابتدا آن را خیس نکنید. این به معنای دور نگه داشتن گوشی از هرگونه محیط گرم و مرطوب است. تنها با چند قدم اضافی می‌توانید به یک اسپیکر بلوتوثی قابل حمل متصل شوید و موسیقی یا کتاب صوتی خود را گوش دهید، در حالی که گوشی شما با خیال راحت در اتاقی دیگر قرار دارد. از آنجا که گوشی‌های هوشمند روز به روز گران‌تر می‌شوند، از قرار دادن آن در برنامه روزانه حمام خود پرهیز کنید.

منبع: خبرآنلاین