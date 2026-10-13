دونالد ترامپ با ابراز تمایل به ادامه حضور در کاخ سفید برای سومین دوره، بار دیگر احتمال نامزدی مجدد خود را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که اگر فرصت آن را داشته باشد، مایل است برای سومین دوره نیز به‌عنوان رئیس‌جمهور این کشور انتخاب شود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از ترامپ گزارش داد که او در جریان سخنرانی برای حامیان حزب جمهوری‌خواه در ایالت اوهایو، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر، در پاسخ به شعار‌های حاضران که فریاد می‌زدند «چهار سال دیگر»، گفت: «خیلی دوست دارم این کار را انجام دهم.»

بر اساس قانون، دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۹ به پایان خواهد رسید. متمم بیست‌ودوم قانون اساسی آمریکا که در سال ۱۹۵۱ تصویب شد، ریاست‌جمهوری را به دو دوره محدود می‌کند.

با این حال، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا بار‌ها احتمال تلاش برای انتخاب مجدد و تصدی سومین دوره ریاست‌جمهوری را مطرح کرده است. استیو بنن، مشاور ارشد سیاسی سابق ترامپ، نیز پاییز گذشته بر ضرورت انتخاب مجدد او برای سومین دوره ریاست‌جمهوری تأکید کرده بود.

ترامپ در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ برای دومین بار به ریاست‌جمهوری آمریکا انتخاب شد. او در این انتخابات کامالا هریس، نامزد حزب دموکرات، را شکست داد. ترامپ پیش‌تر نیز از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ ریاست دولت آمریکا را بر عهده داشت.

منبع: تاس

برچسب ها: دولت ترامپ ، انتخابات آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۹ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
تا اون موقع سقط شدی انشاءالله
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
ترامپ دوست دارم برای دور سوم رییس جمهور شوم. چه اشکالی داره آرزو به دل جوون عیب نیست.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
امیدوارم ۲۰۲۷ را نبیند
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Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۶:۰۸ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
چرت نگو امریکا با ریاست جمهوری تو احمق چه روزهای خوشی رو میگذرونه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
ارزو بدل به حهنم می پیوندی
عجب .هریس هستی
دفعه اول ریاست جمهوری اش میگفت تا سال 2045 در قدرت است
قرار بود .موروثی کند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۶ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
اگر آمریکایی‌ها بخواهند کشورشون انشاالله به یاری خداوند به فنا بره احمق تر از این هم برای رئیس جمهوری تو کشورشون وجود نداره
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
ترامپ قمارباز پست جنایتکار رئیس‌جمهور فاسد و قلدر احمق این آرزو باید به گور ببرد. که برای سومین بار رئیس‌جمهور آمریکا بشود..
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
از ترس انتقام ما ایرانیان

میخواد امنیت جانی پیدا کنه با ریاست جمهوری

کور خوندی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
پادشاهان قدیم.و دیکتاتورها را به زور از صندلی سرخ پادشاهی جدا میکردند یعنی حاضر بودند گوشهاشون کنده بشه ولی از تخت وسوسه انگیز قدرت جدا نمیشدن
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