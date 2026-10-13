دونالد ترامپ با ابراز تمایل به ادامه حضور در کاخ سفید برای سومین دوره، بار دیگر احتمال نامزدی مجدد خود را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که اگر فرصت آن را داشته باشد، مایل است برای سومین دوره نیز به‌عنوان رئیس‌جمهور این کشور انتخاب شود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از ترامپ گزارش داد که او در جریان سخنرانی برای حامیان حزب جمهوری‌خواه در ایالت اوهایو، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر، در پاسخ به شعار‌های حاضران که فریاد می‌زدند «چهار سال دیگر»، گفت: «خیلی دوست دارم این کار را انجام دهم.»

بر اساس قانون، دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۹ به پایان خواهد رسید. متمم بیست‌ودوم قانون اساسی آمریکا که در سال ۱۹۵۱ تصویب شد، ریاست‌جمهوری را به دو دوره محدود می‌کند.

با این حال، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا بار‌ها احتمال تلاش برای انتخاب مجدد و تصدی سومین دوره ریاست‌جمهوری را مطرح کرده است. استیو بنن، مشاور ارشد سیاسی سابق ترامپ، نیز پاییز گذشته بر ضرورت انتخاب مجدد او برای سومین دوره ریاست‌جمهوری تأکید کرده بود.

ترامپ در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ برای دومین بار به ریاست‌جمهوری آمریکا انتخاب شد. او در این انتخابات کامالا هریس، نامزد حزب دموکرات، را شکست داد. ترامپ پیش‌تر نیز از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ ریاست دولت آمریکا را بر عهده داشت.

منبع: تاس