باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو، در جمع خبرنگاران با اشاره به دغدغه سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر درباره نوسانات قیمت برق سبز در بازار، گفت: این دغدغه، دغدغه درستی است و ما نیز این موضوع را به دولت منعکس کرده‌ایم. در نهایت، صنایعی که تعهدات قانونی دارند، از جمله صنایعی که باید به تکالیف ماده ۱۶ عمل کنند و به سمت استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر بروند، همچنین نهاد‌های دولتی، باید در صورت احداث نکردن نیروگاه، برق مورد نیاز خود را از مسیر‌های تعیین‌شده تأمین کنند و با قطع برق مواجه نشوند برخی دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل نمی‌کنند و انتظار دارند برق به‌صورت رایگان در اختیارشان قرار گیرد. بازار برق سبز ممکن است با نوساناتی مواجه شود، اما برداشت من از شرایط بازار این است که طی ماه‌های آبان تا اسفند، اعداد و ارقام بسیار خوبی در بازار برق سبز ثبت خواهد شد.

طرزطلب با اشاره به رقابت نیروگاه‌های حرارتی با نیروگاه‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: سیاست وزارت نیرو این است که نباید اجازه دهیم نیروگاه‌های حرارتی با نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکلی رقابت کنند که شرایط را برای سرمایه‌گذاران این حوزه دشوار سازد. اگر قرار است نیروگاه‌های حرارتی رقابت کنند، باید هزینه سوخت آنها بر مبنای هزینه واقعی محاسبه شود. در صورت محاسبه واقعی هزینه سوخت، مطمئن باشید تمام برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بازار به فروش خواهد رفت.

معاون وزیر نیرو در ادامه درباره چشم‌انداز بازار برق تجدیدپذیر برای سرمایه‌گذاران گفت: پیش‌بینی ما این بود که از سال ۱۴۰۷، با پایان یافتن روند اجرای تعهدات ماده ۱۶ و رسیدن سهم تعیین‌شده در این ماده به ۵ درصد، شرایط تغییر کند. از همین رو، پیشنهاد کرده‌ایم که از سال ۱۴۰۷ تمام صنایع ملزم شوند ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و هزینه سوخت آنها نیز با نرخ آزاد محاسبه شود به نظر من، حدود یک سال و اندی فرصت نیاز داریم تا این فاصله را برطرف کنیم. تمهیداتی را برای تحقق این موضوع پیش‌بینی کرده‌ایم و فکر می‌کنم از سال ۱۴۰۷ این مسئله به‌صورت خودکار اصلاح شود.

طرزطلب با بیان اینکه موضوع نوسانات قیمت برق سبز را با مسئولان ارشد کشور در میان گذاشته‌ایم، تصریح کرد: به وزیر نیرو و رئیس‌جمهور اعلام کرده‌ایم که فعالان این حوزه از شرایط فعلی گلایه دارند. نرخ‌هایی که این روز‌ها در بازار عرضه می‌شود، توجیه اقتصادی پروژه‌ها را تحت تأثیر قرار داده و نباید اجازه دهیم این اتفاق ادامه پیدا کند سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با انگیزه و علاقه‌مندی وارد این حوزه شده‌اند، اما اکنون با مشاهده افت قیمت‌ها، انگیزه آنها تا حدودی کاهش پیدا می‌کند. این نوسانات ممکن است بر تعهداتی که به سرمایه‌گذاران اعلام کرده‌ایم نیز اثر بگذارد و لازم است برای جلوگیری از بروز چنین شرایطی، اقدامات لازم انجام شود.

پیگیری پرداخت بیش از ۱۲ همت مطالبات سرمایه‌گذاران

معاون وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مطالبات سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: مطالبات مربوط به قبل و مربوط به ماده ۱۲ و ماده ۶۱ است. در کمیسیون انرژی و همچنین با سازمان برنامه و بودجه جلساتی برگزار کردیم و به ما قول داده شد که مطالبات از محل منابع سازمان برنامه و بودجه و منابع مرتبط با بهینه‌سازی پرداخت شود پیش از این، مسئولان مربوطه زیر بار پرداخت از این محل‌ها نمی‌رفتند، اما اخیراً پذیرفته‌اند که این کار انجام شود و ما در حال پیگیری موضوع هستیم تا طی یکی دو ماه آینده بتوانیم مبلغ ۱۲ همت یا بیشتر را، با توجه به اینکه رقم مطالبات هر روز افزایش پیدا می‌کند، دریافت و به سرمایه‌گذاران پرداخت کنیم مجموعه بهینه‌سازی نیز اخیراً پذیرفته است که این اتفاق بیفتد. این موضوع خبر خوبی برای سرمایه‌گذاران است، هرچند فعلاً در مرحله پذیرش و پیگیری قرار دارد و باید منتظر ماند تا روند اجرایی آن نهایی شود.

معاون وزیر نیرو در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره برنامه‌های مربوط به ذخیره‌ساز‌ها و نیروگاه‌های خانگی گفت: برای نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاسی که مجوز اتصال آنها به ذخیره‌ساز‌ها در زیرمجموعه ساتبا صادر شده است، سفارش تجهیزات را تأمین کرده‌ایم و این تجهیزات به‌زودی وارد کشور می‌شود.

وی درباره برنامه نیروگاه‌های خانگی نیز اظهار کرد: پکیجی را برای عرضه به مردم آماده کرده‌ایم که نیروگاه خورشیدی خانگی را همراه با ذخیره‌ساز شامل می‌شود. البته شهروندان و متقاضیان می‌توانند ذخیره‌ساز خریداری نکنند، اما توصیه ما این است که حتماً پکیج کامل را تهیه کنند.

طرزطلب افزود: امروز برنامه‌ای برای ارائه به وزیر نیرو داریم که در آن اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو تشریح شده است. در صورت موافقت و تصویب وزیر نیرو و همچنین تصویب موضوع در ارکان نظام، می‌توانیم این طرح را اجرایی کنیم.

او با تأکید بر نقش بخش خصوصی در اجرای این برنامه گفت: قرار است این کار توسط بخش خصوصی انجام شود و ما نیز تمهیدات لازم برای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی را فراهم کنیم. به نظر من، پکیج بسیار خوبی با همکاری ساتبا و بخش خصوصی تهیه شده است و امیدواریم طی هفته‌های پیش‌رو به تصویب برسد.

درآمدزایی خانوار‌ها از فروش برق خورشیدی

معاون وزیر نیرو با تشریح اهداف طرح نیروگاه‌های خورشیدی خانگی گفت: امیدواریم با تصویب این برنامه، تمام شهروندانی که متقاضی استفاده از پکیج‌های خانگی هستند، بتوانند علاوه بر تأمین برق مورد نیاز خود، امکان فروش برق به شبکه را نیز داشته باشند و از این طریق برای خود درآمد ایجاد کنند؛ آن هم با آورده اولیه اندک. همچنین در مواقعی که برق آنها قطع می‌شود، بتوانند از ذخیره‌ساز استفاده کنند. قصد داریم این طرح را به‌صورت گسترده اجرا کنیم.

طرزطلب در پایان با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف برای اجرای این برنامه تصریح کرد: دستور رهبر معظم انقلاب بر انجام این کار تأکید دارد و مطمئن هستم تمام ارکان نظام و مسئولان مرتبط، برای کمک به وزارت نیرو در اجرای این طرح همکاری خواهند کرد.