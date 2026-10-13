باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سیدمحمدعلی میرباقری در حاشیه بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان فارس در شیراز، با اشاره به سابقه فعالیت مجمع خیرین مدرسه‌ساز فارس اظهار کرد: این مجمع از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را آغاز کرده و از مجموعه‌های باسابقه کشور در حوزه مدرسه‌سازی و خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان به شمار می‌رود.

او افزود: بیش از ۲ هزار خیر در سطح استان فارس و کشور‌های همجوار با این مجموعه همکاری دارند و فعالیت‌های آنان، علاوه بر حوزه داخلی، در بخش بین‌الملل نیز دنبال می‌شود.

میرباقری با اشاره به نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان گفت: طی حدود ۲۸ تا ۲۹ سال گذشته، بیش از ۷۰ درصد از طرح های مدرسه‌سازی استان با مشارکت خیرین، همکاری سازمان نوسازی مدارس و حمایت دولت‌های مختلف اجرا شده است.

افزایش تعهدات خیرین مدرسه‌ساز به ۲۰ همت

رئیس کمیسیون امور بین‌الملل جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به افزایش مشارکت خیرین در طرح‌های آموزشی بیان کرد: تا حدود مهرماه سال گذشته، میزان تعهدات محقق‌شده خیرین در سطح کشور نزدیک به ۱۲ همت بود که با آغاز نهضت توسعه عدالت آموزشی و توجه ویژه به این حوزه، این رقم در مدت حدود چهار ماه به ۲۰ همت رسید.

او ادامه داد: امیدواریم با همدلی میان خیرین، مجامع استانی، سازمان‌های مرتبط و مجموعه‌های دارای مسئولیت اجتماعی، از جمله بانک‌ها، شرکت‌ها و صنایع، گام‌های مؤثرتری برای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان برداشته شود.

تجلیل از ۴۰ خیر مدرسه‌ساز در استان فارس

میرباقری درباره اهداف برگزاری این مراسم گفت: در نظر داشتیم از شمار بیشتری از خیرین مدرسه‌ساز تقدیر کنیم، اما با توجه به محدودیت‌های اجرایی، در این برنامه از حدود ۴۰ خیر به‌صورت ویژه و با معرفی نام، پخش کلیپ و اهدای هدایا تجلیل شد.

او افزود: خدمات و اقدامات خیرین مدرسه‌ساز بسیار گسترده است و قدردانی از همه این عزیزان به برنامه‌های بیشتری نیاز دارد. ازاین‌رو، امیدواریم در طول سال نیز با برگزاری جشنواره‌ها و همایش‌های مختلف، فرصت مناسب‌تری برای تجلیل از تلاش‌های آنان فراهم شود.

تأمین ۲۵۰ کیف مدرسه برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار

سرپرست هیئت‌مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز فارس همچنین از اجرای برنامه‌ای برای حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار خبر داد و گفت: امسال تصمیم گرفتیم به‌جای اختصاص هدایا به خیرین حاضر در مراسم، بخشی از منابع را در قالب فعالیت‌های کمیسیون مدرسه‌یاری برای تهیه لوازم موردنیاز دانش‌آموزان کم‌برخوردار استان اختصاص دهیم.

او افزود: در همین راستا، ۲۵۰ کیف مدرسه به‌عنوان نمادی از این اقدام در مراسم در نظر گرفته شده است تا خیرین علاقه‌مند بتوانند در تأمین کیف و لوازم موردنیاز دانش‌آموزان مشارکت کنند.

میرباقری با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ نیکوکاری در جامعه خاطرنشان کرد: بسیاری از خیرین فعالیت خود را با کمک‌های کوچک آغاز کرده‌اند و به‌تدریج به ساخت مدرسه و اجرای طرح های بزرگ آموزشی روی آورده‌اند. این مسیر نشان‌دهنده اهمیت ترویج فرهنگ مشارکت و نیکوکاری در توسعه فضا‌های آموزشی کشور است.