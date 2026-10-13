باشگاه خبرنگاران جوان - احتمالا شماهم در چند سال اخیر اسامی ناآشنای کودکانی را شنیده باشید که در وهله اول بر سر پسرانه یا دخترانه بودن اسم تردید کنید و بعد معنای آن را از والدین کودک بپرسید و با پاسخ‌هایی از این دست که «نام اصیل ایرانی است» مواجه شوید.

ماجرای نام گذاری‌های عجیب و غریب کودکان در سال‌های اخیر یکی از موضوعاتی که است که لایه‌ها و ابعاد اجتماعی روانشناسی دارد. نام گذاری انتخاب چند هجا که قرار است سال‌ها با یک انسان همراه باشد، در ظاهر تصمیمی ساده و خانوادگی است، اما اگر از فاصله‌ای دورتر به آن نگاه کنیم، نام‌گذاری می‌تواند بخشی از تاریخ اجتماعی یک جامعه را نیز ثبت کند.

والدین هنگام انتخاب نام فقط نمی‌پرسند «چه اسمی زیباست؟»، گاهی درباره این تصمیم می‌گیرند که فرزندشان قرار است به چه چیزی تعلق داشته باشد، چه تصویری از خانواده را با خود حمل کند و حتی در چه جهانی زندگی کند.

البته نباید از روی یک نام درباره شخصیت یا عقاید والدین حکم قطعی صادر کرد. نام، شاخصی برای سنجش مستقیم نگرش مردم نیست و هیچ فهرست نامی به‌تنهایی نمی‌تواند تغییرات اجتماعی یک کشور را توضیح دهد.

اما پژوهش‌های نام‌شناسی و جامعه‌شناختی نشان داده‌اند که بررسی الگو‌های نام‌گذاری می‌تواند سرنخ‌هایی درباره تغییرات فرهنگی و هویتی در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

وقتی والدین بخشی از خودشان را روی نام کودک می‌گذارند

اگر نامی در یک پژوهش افزایش پیدا کرده باشد، نمی‌توان صرفاً از آن نتیجه گرفت که «ایرانی‌ها دیگر فلان نوع اسم را دوست ندارند». تغییر نام‌گذاری معمولاً آهسته و چندلایه اتفاق می‌افتد.

نام می‌تواند نشانه‌ای از مذهب، ملیت، قومیت، خاطره خانوادگی یا سلیقه باشد، اما در عین حال ممکن است فقط انتخابی باشد که والدین آن را خوش‌آوا یا زیبا می‌دانند. در واقع، شاید بهتر باشد نام را نه «برچسب هویت» بلکه یکی از ابزار‌های بیان هویت بدانیم.

«خاص بودن» چگونه به یک ارزش تبدیل شد؟

در سال‌های اخیر، یکی از عباراتی که هنگام انتخاب نام زیاد شنیده می‌شود، «اسم خاص» است. خاص بودن، اما الزاماً به معنای عجیب یا ناشناخته بودن نیست. برای یک خانواده، نام خاص ممکن است یک نام اصیل فارسی باشد، برای خانواده‌ای دیگر نامی مذهبی که کمتر شنیده شده، و برای خانواده‌ای دیگر نامی کوتاه و بین‌المللی.

یک مطالعه منتشرشده در نشریه جمعیت، وابسته به سازمان ثبت احوال، با بررسی نمونه‌ای از والدین در شهرستان قاین، عوامل مختلف مؤثر بر انتخاب نام را بررسی کرده است. این پژوهش در سال ۱۴۰۱ منتشر شده و نمونه آن محدود به همان مطالعه بوده است، بنابراین نمی‌توان نتایجش را به کل خانواده‌های ایران تعمیم داد. با این حال، یافته‌های آن جالب است: گرایش‌های مذهبی، انتخاب نام توسط فرزندان دیگر خانواده، ارادت به یک شخصیت، خاص و تک بودن نام، مناسبت‌های مذهبی، سهولت تلفظ، تأثیر رسانه و توجه به نام‌های ایران باستان از جمله عوامل گزارش‌شده بوده‌اند.

یعنی حتی در یک نمونه محدود نیز «اسم خوب» فقط به معنای اسم زیبا نیست، مجموعه‌ای از ملاحظات خانوادگی و اجتماعی در انتخاب آن دخالت دارد.

عوامل مؤثر بر انتخاب نام را می‌توان در دسته‌هایی مانند باور‌های مذهبی، معنای نام، باور‌های شخصی زوجین، تازه و تک بودن نام، ایرانی بودن، نظر خانواده، مد و «باکلاس» بودن و تأثیر رسانه‌ها بررسی کرد. پژوهشگران همچنین از «هویت مذهبی»، «هویت ملی» و «حفظ کلاس و طبقه اجتماعی خانواده» به عنوان برخی پیامد‌های احتمالی انتخاب نام یاد کرده‌اند.

نام، یک «کارت ویزیت» پیش از ورود به جامعه؟

شاید یکی از تغییرات جالب در فرهنگ نام‌گذاری این باشد که والدین امروز، در برخی موارد، نه فقط به گذشته کودک بلکه به آینده او نیز فکر می‌کنند.

نامی که راحت تلفظ شود، در شبکه‌های اجتماعی قابل استفاده باشد، با نام خانوادگی هماهنگ باشد یا در یک محیط بین‌المللی کمتر نیاز به توضیح داشته باشد، ممکن است برای بعضی والدین جذاب‌تر باشد. در چنین شرایطی، نام می‌تواند شبیه نوعی «سرمایه نمادین» عمل کند، یعنی چیزی که درباره صاحب آن تداعی‌هایی ایجاد می‌کند، هرچند این تداعی‌ها قطعی و یکسان نیستند. از این منظر، انتخاب نام می‌تواند نوعی «پیش‌بینی والدین درباره آینده» هم باشد.

یک تناقض مهم در آمار نام‌ها

وقتی درباره نام‌های محبوب در ایران صحبت می‌کنیم، باید مراقب یک اشتباه آماری رایج باشیم: پرتکرارترین نام در کل جمعیت الزاماً محبوب‌ترین نام میان نوزادان امروز نیست.

برای مثال، اگر نامی در میان میلیون‌ها نفر از جمعیت بزرگسال کشور وجود داشته باشد، این موضوع نشان می‌دهد که آن نام در چند دهه گذشته بسیار رایج بوده است، اما برای فهم سلیقه نسل جدید باید سراغ آمار ثبت نام نوزادان در یک سال یا دوره مشخص رفت؛ بنابراین فهرست نام‌های پرتکرار جمعیت ایران را نمی‌توان بدون توضیح، به عنوان «سلیقه والدین امروز» معرفی کرد.

محمد، یک نام، دو جامعه

برای دیدن اهمیت زمینه اجتماعی نام‌ها، می‌توان سراغ «محمد» رفت. دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) در گزارشی که ۵ دسامبر ۲۰۲۴ منتشر کرد، اعلام کرد که بر اساس داده‌های ثبت تولد سال ۲۰۲۳، Muhammad برای نخستین بار رتبه اول نام پسران در انگلستان و ولز را به دست آورده است. این نام در سال ۲۰۲۲ رتبه دوم را داشت و از سال ۲۰۱۶ در میان ده نام نخست پسران قرار گرفته بود.

اهمیت این مثال برای بحث ایران در همین‌جاست: یک نام واحد می‌تواند در دو جامعه، معانی اجتماعی متفاوتی پیدا کند. در ایران، محمد می‌تواند برای خانواده‌ای نشانه تعلق مذهبی، سنت خانوادگی یا ارجاع تاریخی باشد. در بریتانیا، همین نام علاوه بر معنای مذهبی، می‌تواند برای برخی خانواده‌ها با حفظ میراث فرهنگی در یک جامعه چندفرهنگی نیز پیوند داشته باشد؛ بنابراین محبوبیت یک نام، بدون دانستن اینکه چه کسانی، در چه شرایطی و با چه انگیزه‌ای آن را انتخاب کرده‌اند، اطلاعات کاملی درباره جامعه به ما نمی‌دهد. هیچ‌کدام را نمی‌توان بدون شناخت زمینه خانواده، نشانه قطعی یک نگرش دانست.

نام‌ها شاید یک «نظرسنجی خاموش» باشند

اگر بخواهیم از نام‌گذاری یک نتیجه اجتماعی بگیریم، شاید بهتر باشد به جای ادعای اینکه «جامعه ایران چنین شده است»، بگوییم نام‌ها می‌توانند یکی از شاخص‌های نرم و غیرمستقیم تغییرات فرهنگی باشند.

در چنین نگاهی، نام کودک چیزی شبیه یک «نظرسنجی خاموش» است، نه نظرسنجی‌ای که بتوان با آن درصد نگرش مردم را محاسبه کرد، بلکه مجموعه‌ای از انتخاب‌های کوچک که وقتی در طول زمان کنار هم قرار می‌گیرند، ممکن است تغییرات فرهنگی را قابل مشاهده کنند.

والدی که نامی مذهبی انتخاب می‌کند، لزوماً سنت‌گرا نیست، همان‌طور که انتخاب یک نام باستانی الزاماً به معنای مخالفت با مذهب نیست و انتخاب یک نام مدرن یا بین‌المللی نیز لزوماً نشانه گسست از هویت ایرانی نیست.

اما کنار هم قرار گرفتن هزاران و میلیون‌ها انتخاب، می‌تواند پرسش‌های مهمی ایجاد کند: چه چیزی برای والدین «اصیل» شده است؟ چه چیزی «خاص» تلقی می‌شود؟ کدام نام‌ها دیگر قدیمی به نظر می‌رسند و کدام نام‌ها دوباره بازمی‌گردند؟ رسانه چقدر در این چرخه نقش دارد؟ و مهم‌تر از همه، والدین امروز کودک خود را برای کدام آینده نام‌گذاری می‌کنند؟ در نهایت، نام‌گذاری شاید بیش از آنکه درباره چند حرف روی شناسنامه باشد، درباره تصویری است که یک نسل از «انسان مطلوب» خود دارد.

نام‌ها آرام تغییر می‌کنند، اما تغییرات آنها می‌تواند سرنخ‌هایی از تغییرات آرام‌تر و عمیق‌تر جامعه به دست بدهد. برای همین، اگر قرار باشد فرهنگ امروز ایران را از روی انتخاب‌های روزمره مردم بخوانیم، شاید یکی از جا‌های قابل تأمل، همان جایی باشد که خانواده‌ای پیش از تولد فرزندش، میان چند نام مردد مانده است. کودک هنوز نیامده، اما انتخاب نامش می‌تواند بخشی از گفت‌وگوی نسل امروز با گذشته، حال و آینده باشد.

منبع: مهر