باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مهدی نقویان، رئیس مرکز سیمافیلم راجع به مراحل تولید «سرو، سپید، سرخ» که در زمان جنگ تحمیلی و کمتر از ۴۰ روز به تولید و پخش رسید، گفت: همانطور که هنرمندان، کارگردانان و تهیه‌کنندگان گفتند در آن شرایط حاکم بر کشور و وقوع جنگ تحمیلی، همه احساس خفگی می‌کردند و می‌خواستند در اینباره کاری انجام دهند.

نقویان ادامه داد: برای ما مدیران نیز علاوه‌بر کار‌های روزمره‌ای که برای پر کردن آنتن داشتیم، دنبال فرصت، فکر و ایده جدید بودیم تا بتوانیم در زمان جنگ گامی برداریم. پیش از این اینکار برای ما یک کار سهل و ممتنع بود و به ذهنمان نمی‌رسید یا اقدامی نشده بود که در زمان جنگ برای شروع تولید سریال اقدام کنیم. معمولاً روال به این صورت بود که یک حادثه، یک جنگ، یک فتنه اتفاق می‌افتاد و بعد ما به سمت ایده، طرح و فراخوان اثر می‌رفتیم.

رئیس مرکز سیمافیلم تولید همزمان یک سریال در شرایط جنگ را مصداق بعثت هنرمندان طبق بیانات رهبر شهید دانست و گفت: ما بیشتر برای این سریال ابزار بودیم و هیچ گام بلندی بر نداشتیم. مهم نیت، اخلاص و هدف فیلمسازان بود، که اینکار را به نتیجه رساند.

وی در پاسخ به این سوال که از لحاظ فنی چه گامی برای پیشبرد سریع به اتمام رسیدن پروژه‌ها طراحی شد؟ توضیح داد: ما یک الگویی را تعریف کردیم که بر این اساس باید ظرف یک هفته تولید به اتمام می‌رسید. این الگو استاندارد جدیدی برای سریال‌سازی در تلویزیون تعریف کرد، تا مقدمات، زیرساخت‌ها و پیش تولیدات قوی انجام شود و ظرف یک هفته تولید سریال به اتمام برسد؛ چون بلافاصله باید کار‌های مربوط به پس تولید و پخش انجام می‌شد. اگر در آن بازه زمانی تولید انجام نمی‌شد، یا کیفیت کار پایین بود، سریال به این موفقیت نمی‌رسید.

نقویان خاطرنشان کرد: ما برای رسیدن به این کیفیت، یکسری زیرساخت‌های جدید پیش تولیدی انجام و یکسری بروکراسی‌ها را تجمیع کردیم، که همه این عوامل دست به دست هم داد، تا مجموعه «سرو، سپید، سرخ» به این شکل به آنتن برسد.