باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مشاوره تحصیلی رایگان در تجمعات شبانه + فیلم

در تجمعات شبانه خدمات مشاوره تحصیلی به صورت رایگان ارائه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در فصل انتخاب رشته، میزهای مشاوره تحصیلی به تجمعات شبانه اضافه شده و متقاضیان می‌توانند به صورت رایگان از آنها استفاده کنند.

مطالب مرتبط
مشاوره تحصیلی رایگان در تجمعات شبانه + فیلم
young journalists club

خیابان‌ها تا دانشگاه‌ها؛ خیزش جهانی علیه جنگ غزه + فیلم

مشاوره تحصیلی رایگان در تجمعات شبانه + فیلم
young journalists club

شایع‌ترین علت کم شنوایى اکتسابى کودکان + فیلم

مشاوره تحصیلی رایگان در تجمعات شبانه + فیلم
young journalists club

تجمع ایرانیان در دویست و بیست‌وچهارمین شب ادامه یافت + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
کاهش مصرف سوخت در تهران پس از انتقال کارت سوخت به کارت بانکی + فیلم
۶۸۷

کاهش مصرف سوخت در تهران پس از انتقال کارت سوخت به کارت بانکی + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
جشن بزرگ ازدواج دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران + فیلم
۳۰۱

جشن بزرگ ازدواج دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
از سلامت معده تا زیبایی مو؛ ارتباط گوارش با پوست و مو + فیلم
۲۶۹

از سلامت معده تا زیبایی مو؛ ارتباط گوارش با پوست و مو + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
حمله به شناور صیادی در سیریک سه مصدوم برجا گذاشت + فیلم
۲۶۸

حمله به شناور صیادی در سیریک سه مصدوم برجا گذاشت + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
تأکید مردم بر توجه ویژه به اقشار مستضعف در دویست و بیست‌وهفتمین تجمع شبانه + فیلم
۲۶۴

تأکید مردم بر توجه ویژه به اقشار مستضعف در دویست و بیست‌وهفتمین تجمع شبانه + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha