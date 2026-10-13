امیر قطر خواستار تشدید تلاش‌ها برای حفاظت از تأسیسات انرژی در خلیج فارس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با هشدار درباره تداوم تهدید‌های امنیتی در منطقه، بر ضرورت حفاظت از مسیر‌های کشتیرانی و زیرساخت‌های حیاتی تأکید کرد. 

 امیر قطر، خواستار افزایش تلاش‌ها برای حفاظت از مسیر‌های کشتیرانی و زیرساخت‌های حیاتی در منطقه خلیج فارس شد و هشدار داد که امنیت منطقه همچنان در معرض تهدید قرار دارد.

امیر قطر روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجلس شورای این کشور گفت: «تلاش‌ها برای تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز و حفاظت از تأسیسات انرژی و زیرساخت‌های غیرنظامی باید دوچندان شود.»

وی افزود که بسته‌شدن تنگه هرمز و وارد آمدن خسارت به تأسیسات انرژی راس لفان، بخش قابل‌توجهی از صادرات قطر را مختل کرده است.

امیر قطر در بخش دیگری از سخنان خود، حملات اسرائیل به نوار غزه را «نسل‌کشی» خواند و خواستار پاسخ‌گو کردن مسئولان آن شد. وی همچنین درباره احتمال تکرار وضعیتی مشابه در کرانه باختری، در سایه حضور شهرک‌نشینان اسرائیلی، هشدار داد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: امیر قطر ، خلیج فارس
خبرهای مرتبط
کاهش ۴۲ درصدی درآمد‌های قطر در نیمه نخست سال ۲۰۲۶
قطر ایرویز پرواز‌های خود به ریاض و دمام را تعلیق کرد
یک سال پس از آتش‌بس، «روز پس از جنگ» وعده‌داده‌شده برای غزه هنوز فرا نرسیده است
گاردین: منطقه خلیج فارس وارد دوران جدیدی از بی‌ثباتی شده است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۰ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
پس بیا دنبال من تا راه را نشونت بدم
۰
۰
پاسخ دادن
قرارداد ۸ میلیارد دلاری پنتاگون برای نوسازی ارتباطات هسته‌ای آمریکا
ادعای ترامپ: به‌زودی اکتشاف نفت و گاز در گرینلند را آغاز می‌کنیم
اسرائیلی‌ها با بالن مواد مخدر به اردن قاچاق می‌کنند
دیزل روسیه و سلاح‌های اوکراین؛ تناقض سیاست آمریکا
اعتراف دیرهنگام نتانیاهو به سفر رئیس اطلاعات مصر پیش از ۷ اکتبر
حمله به ساختمان آرامکو و زخمی شدن ۴ نفر در ریاض
آخرین اخبار
حمله به ساختمان آرامکو و زخمی شدن ۴ نفر در ریاض
اعتراف دیرهنگام نتانیاهو به سفر رئیس اطلاعات مصر پیش از ۷ اکتبر
دیزل روسیه و سلاح‌های اوکراین؛ تناقض سیاست آمریکا
اسرائیلی‌ها با بالن مواد مخدر به اردن قاچاق می‌کنند
ادعای ترامپ: به‌زودی اکتشاف نفت و گاز در گرینلند را آغاز می‌کنیم
قرارداد ۸ میلیارد دلاری پنتاگون برای نوسازی ارتباطات هسته‌ای آمریکا
شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی دفتر مرکزی آرامکو در ظهران عربستان
اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در تنگه هرمز
ادعای نتانیاهو: اسرائیل برای مقابله با هر سناریویی آماده است
وزیر خارجه عمان وارد پاکستان شد
روسیه سفیر بلژیک را احضار کرد
ترامپ: آمریکا به‌ زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت
سفارت آمریکا درباره سفر به عربستان هشدار داد
کاهش ۴۲ درصدی درآمد‌های قطر در نیمه نخست سال ۲۰۲۶
سخنگوی جدید کاخ سفید: از سفیر آمریکا در یونان خواستیم استعفا دهد
اتهام‌زنی رئیس سازمان امنیت داخلی انگلیس به ایران
یمن تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان را هدف مشروع اعلام کرد
لفاظی‌های صدراعظم آلمان علیه ایران
هشدار ائتلاف سعودی برای تخلیه منطقه شرکت نفت یمن در صنعا
هشدار اوپک‌پلاس درباره جهش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه انرژی
طرح چهارمحوری آمریکا و اروپا برای پایان جنگ اوکراین
کرملین: توافق‌های انرژی روسیه و آمریکا به سود بازارهای جهانی است
بازگشت اعتراضات دانش‌آموزی به فرانسه با حضور گرتا تونبرگ
جنگ در غرب آسیا، تورم در انگلیس
اعتراف آیزنکوت: سرنگونی نظام ایران هدفی قابل تحقق نیست
هشدار جدی یمن به آمریکا در صورت ورود به جنگ
امیر قطر: امنیت تنگه هرمز و زیرساخت‌های انرژی باید تقویت شود
ترامپ: دوست دارم برای سومین دوره رئیس‌جمهور آمریکا شوم
هزینه ۳۶۶ میلیون دلاری ایلان ماسک برای کمک به جمهوری‌خواهان
قطر ایرویز پرواز‌های خود به ریاض و دمام را تعلیق کرد