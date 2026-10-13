باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با هشدار درباره تداوم تهدید‌های امنیتی در منطقه، بر ضرورت حفاظت از مسیر‌های کشتیرانی و زیرساخت‌های حیاتی تأکید کرد.

امیر قطر، خواستار افزایش تلاش‌ها برای حفاظت از مسیر‌های کشتیرانی و زیرساخت‌های حیاتی در منطقه خلیج فارس شد و هشدار داد که امنیت منطقه همچنان در معرض تهدید قرار دارد.

امیر قطر روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجلس شورای این کشور گفت: «تلاش‌ها برای تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز و حفاظت از تأسیسات انرژی و زیرساخت‌های غیرنظامی باید دوچندان شود.»

وی افزود که بسته‌شدن تنگه هرمز و وارد آمدن خسارت به تأسیسات انرژی راس لفان، بخش قابل‌توجهی از صادرات قطر را مختل کرده است.

امیر قطر در بخش دیگری از سخنان خود، حملات اسرائیل به نوار غزه را «نسل‌کشی» خواند و خواستار پاسخ‌گو کردن مسئولان آن شد. وی همچنین درباره احتمال تکرار وضعیتی مشابه در کرانه باختری، در سایه حضور شهرک‌نشینان اسرائیلی، هشدار داد.

منبع: الجزیره