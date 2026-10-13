باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۲۱ مهر شاخص کل بورس با رشد ۱۲۶ هزار و ۴۷۶ واحد در سطح ۸ میلیون و ۴۶۰ هزار واحدی قرار گرفت. فارس، فولاد و فملی سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، فملی، تابان و وبملت سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۳۸ هزار و ۵۸۹ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۵ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین فلزات اساسی و بانک‌ها در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

فملی، اهرم و تابان بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وبملت، خودرو و خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.