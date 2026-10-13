باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - قاسم حسینی مدیرکل هواشناسی فارس با هشدار سطح نارنجی و تأکید بر صدور هشدار سطح زرد ۱۸ مهر، اظهار کرد: این سامانه از بعدازظهر امروز سه شنبه ۲۱ مهر آغاز می‌شود و تا اواخر وقت همین روز در استان پابرجاست.

او ادامه داد: رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و احتمال تگرگ نوع مخاطره این سامانه است.

حسینی تصریح کرد: این سامانه مناطق شمالی و غربی و جنوب غرب استان به ویژه شهرستان‌های فیروزآباد، فراشبند، آباده و اقلید را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی فارس افزود: بارش‌های نقطه‌ای و پراکنده باران، همه مناطق شهرستان‌ها را بصورت یکنواخت و گسترده در بر نمی‌گیرد.

او اضافه کرد: لغزندگی جاده ها، سیلابی شدن مسیل ها، آب گرفتگی معابر، برخورد صاعقه، کاهش دید افقی، جاری شدن روان آب و خسارت به سازه‌های موقت، اثر مخاطره این سامانه است.

حسینی توصیه کرد: از سفر‌های غیر ضروری پرهیز کنند، در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل ها، عبور و نوقف نکنند و از فعالیت‌های تفریحی در مناطق یاد شده، خودداری کنند.