باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - لوان بوآدزه، نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران در هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری، با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع پایه تولید گفت: فرسایش خاک و تخریب سرزمین از چالش‌های مهم زیست‌محیطی هستند که پیامدهای آن‌ها فراتر از مسائل طبیعی بوده و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و معیشتی جوامع انسانی را نیز در بر می‌گیرد.

وی با تاکید بر ارتباط مستقیم میان سلامت خاک و امنیت غذایی افزود: تخریب منابع خاک می‌تواند ظرفیت تولید محصولات کشاورزی را کاهش دهد و در نتیجه، امنیت غذایی و معیشت جوامع وابسته به منابع طبیعی را با مخاطره مواجه کند.

نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران ادامه داد: برای مقابله موثر با فرسایش خاک و تخریب سرزمین، ابتدا باید عوامل اصلی بروز این پدیده‌ها شناسایی شوند و سپس راهکارهای مدیریتی متناسب با شرایط طبیعی، اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تدوین و اجرا شود.

بوآدزه با اشاره به پیچیدگی چالش‌های مدیریت منابع طبیعی بیان کرد: فرسایش خاک، مدیریت منابع آب، جنگل‌زدایی و بیابان‌زایی موضوعاتی مستقل از یکدیگر نیستند، بلکه ارتباطی نزدیک دارند و مدیریت هر یک از آن‌ها می‌تواند بر سایر بخش‌ها تأثیرگذار باشد.

به گفته وی، مقابله با تخریب سرزمین نیازمند رویکردی جامع و یکپارچه است که در آن عوامل طبیعی و انسانی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند.

نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران افزود: پیچیدگی مدیریت منابع طبیعی ایجاب می‌کند دستگاه‌های اجرایی، پژوهشگران و متخصصان رشته‌های مختلف با همکاری یکدیگر، راهکارهایی هماهنگ و مبتنی بر شواهد علمی ارائه کنند.

وی تاکید کرد: بیابان‌زایی، جنگل‌زدایی و فرسایش خاک، جلوه‌های مختلف تخریب سرزمین هستند و برای دستیابی به نتایج پایدار، باید ارتباط میان این پدیده‌ها در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

بوآدزه با اشاره به اهمیت حفاظت از جنگل‌های کشور بیان کرد: تخریب پوشش جنگلی و افزایش مخاطرات طبیعی، ضرورت تقویت برنامه‌های حفاظتی و پیشگیرانه را بیش از گذشته آشکار کرده است.

وی با اشاره به تهدید آتش‌سوزی‌های جنگلی برای منابع طبیعی ایران افزود: وقوع این حوادث می‌تواند خسارت‌های قابل توجهی به پوشش گیاهی، منابع خاک و تنوع زیستی وارد کند و مقابله با آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی پیشگیرانه و آمادگی مناسب دستگاه‌های مسئول است.

نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران با تایید مباحث مطرح‌شده از سوی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درباره اهمیت اقدامات پیشگیرانه اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در آمادگی و پیشگیری، به‌مراتب کم‌هزینه‌تر از مدیریت بحران پس از وقوع حوادث و جبران خسارت‌های ناشی از آن‌هاست.

وی بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های مدیریتی و استفاده از دانش علمی در شناسایی مخاطرات طبیعی و کاهش آسیب‌پذیری زیست‌بوم‌ها تاکید کرد.

بوآدزه با اشاره به تجربه‌های همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد با نهادهای ایرانی بیان کرد: اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه حفاظت منابع طبیعی و مقابله با تخریب سرزمین، ظرفیت مناسبی برای تبادل دانش، انتقال تجربه و توسعه راهکارهای کاربردی فراهم کرده است.

وی با اشاره به تجربه پروژه‌های مشترک در زمینه حفاظت خاک و مقابله با بیابان‌زایی افزود: این همکاری‌ها نشان می‌دهد که می‌توان از ظرفیت نهادهای بین‌المللی برای پاسخ‌گویی به چالش‌های ملی و بهره‌گیری از تجربیات موفق سایر کشورها استفاده کرد.

نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران تصریح کرد: توسعه همکاری‌های مشترک باید بر اساس نیازها و اولویت‌های کشور میزبان شکل گیرد تا نتایج آن به بهبود مدیریت منابع طبیعی و افزایش اثربخشی اقدامات اجرایی منجر شود.