امروز سه شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز سه شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۵ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۲۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۲۵۳ میلیون تومان
نیم سکه ۱۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
ربع سکه  ۷۳ میلیون  تومان
سکه گرمی  ۳۶ میلیون تومان
طلا ۱۸ عیار ۲۵ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار  ۳۴ میلیون  و ۳۲۲ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
خبرهای مرتبط
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ مهر ۱۴۰۵
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ مهر ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خانه‌دار شدن در روستاها/ واگذاری زمین باید به ساخت واحدهای قابل سکونت برسد
تاب‌آوری ایران افزایش یافته، اما خسارات سوانح همچنان بالاست
نیاز ماهانه کشور به گوشت قرمز ۶۰ هزار تن است
کمبودی در عرضه شیرخشک نوزاد نداریم/ تولید ماهانه ۵.۵ میلیون قوطی شیرخشک نوزاد
نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن در اسفند اعلام می‌شود + فیلم
افزایش سقف تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در دستور کار قرار گرفت
افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی باید متناسب با ظرفیت شبکه برق باشد
نقل‌وانتقال تجهیزات چالش عمده مسیر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است
فعال‌سازی ۴ تا ۵ شاخه ریلی بین‌المللی برای توسعه صادرات کشور
۴۲۵ دشت با بیلان منفی آب و وضعیت بحرانی روبروست
آخرین اخبار
از سال ۱۴۰۷ استفاده صنایع از برق تجدیدپذیر به ۲۰ درصد می‌رسد/ برنامه ساتبا برای ذخیره ساز نیروگاه خورشیدی خانگی
مقابله با بیابان‌زایی در ۱.۷ میلیون هکتار/ ضرورت تامین ۲۰ همت اعتبار برای پروژه‌های آبخیزداری
تکمیل زنجیره ارزش گوهرسنگ‌ها/ مسیر افزایش صادرات غیرنفتی است
امنیت انرژی با توسعه متوازن تولید و شبکه محقق می‌شود، نه صرفاً افزایش ظرفیت نیروگاهی
۴۲۵ دشت با بیلان منفی آب و وضعیت بحرانی روبروست
افزایش سقف تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در دستور کار قرار گرفت
نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن در اسفند اعلام می‌شود + فیلم
نقل‌وانتقال تجهیزات چالش عمده مسیر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است
فعال‌سازی ۴ تا ۵ شاخه ریلی بین‌المللی برای توسعه صادرات کشور
افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی باید متناسب با ظرفیت شبکه برق باشد
خانه‌دار شدن در روستاها/ واگذاری زمین باید به ساخت واحدهای قابل سکونت برسد
نیاز ماهانه کشور به گوشت قرمز ۶۰ هزار تن است
کمبودی در عرضه شیرخشک نوزاد نداریم/ تولید ماهانه ۵.۵ میلیون قوطی شیرخشک نوزاد
تاب‌آوری ایران افزایش یافته، اما خسارات سوانح همچنان بالاست
وزش باد شدید در نواحی شمال شرق کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ کرج
تأکید مدیرعامل سازمان بنادر بر تقویت تجهیزات و اصلاح ساختار یگان حفاظت بنادر
مدنی‌زاده: با اجرای برات الکترونیکی در صنعت بیمه حجم مطالبات مراکز درمانی کاهش می‌یابد
توسعه میدان نفتی سهراب طبق تعهدات و به‌صورت مرحله‌ای پیگیری می‌شود
نخستین آزمایشگاه اینورتر کشور افتتاح شد/ ضرورت توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی همزمان با شتاب‌گیری انرژی‌های تجدیدپذیر ‌
روند توزیع کالا و خدمات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیر ذره بین سازمان حمایت
از مبدأ تا قفسه فروشگاه؛ حبوبات در کدام نقطه گران می‌شوند؟
دسترسی ۵ پلتفرم رمزارزی به خدمات بانکی قطع شد
گردش مالی صنایع‌دستی در جهان به هزار میلیارد دلار می‌رسد
افزایش تاب آوری اقتصادی شرکت‌های تولیدی در برابر تحریم‌های خارجی
میزان تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به ۱.۱ میلیارد دلار رسید/ ظرفیت نیروگاه‌های بادی توسعه پیدا می‌کند
افزایش مصرف CNG به ۱۶.۷ میلیون مترمکعب در روز/ مصرف بنزین ۱۰ میلیون لیتر کاهش یافت
مستمری مهر ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
تخصیص ارز به کالاهای لوکس توجیه اقتصادی ندارد
بیش از ۹۲ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده از جنگ تعمیر شد/ آغاز پروژه واگذاری ۵۰ هزار مسکن به محرومان