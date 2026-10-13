باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز سه شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۵ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۵۳ میلیون تومان
|نیم سکه
|۱۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۷۳ میلیون تومان
|سکه گرمی
|۳۶ میلیون تومان
|طلا ۱۸ عیار
|۲۵ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۴ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان