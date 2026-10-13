رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری آسیب ­دیده از جنگ­‌های ۱۲ و ۴۰ روزه» که در جلسه ۹۲۷ تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۹۵ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ را برای اجرا ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماده واحده «اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری آسیب‌دیده از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه» خطاب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، وزارت کشور، ستاد کل نیرو‌های مسلح، ستاد ملی بازسازی خسارت‌های ناشی از حمله، سازمان سنجش آموزش کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.

ماده واحده «اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری آسیب دیده از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه» که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۹۵ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده- متقاضیان آزمون سراسری (کنکور) ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه، ۴۰ روزه و بعد از آن، تا زمان برگزاری آزمون، ساختمان محل سکونت آنان تخریب شده و دیگر امکان سکونت در آن وجود نداشته باشد؛ به طوری که ساختمان مزبور از نوع احداثی، نیازمند مقاوم‌سازی یا تعمیرات اساسی محسوب شود، به مدت دو سال مشمول سهمیه ایثارگران ۵ درصد ظرفیت (موضوع ماده ۹۰ «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)» مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن) با رعایت تمامی شرایط و ضوابط آن می‌شوند.

تبصره- مرجع شناسایی، تأیید و معرفی افراد مشمول به سازمان سنجش آموزش کشور، مراجع قانونی ذیربط موضوع تصویب نامه شماره ۶۵۳۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن و تصویب‌نامه‌های متناظر ستاد ملی بازسازی خسارت‌های ناشی از حمله... هستند».

مسعود پزشکیان

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، شورای عالی انقلاب فرهنگی
خبرهای مرتبط
همایش انتخاب رشته داوطلبان کنکور ۱۴۰۵ در دانشگاه تهران برگزار شد
مهلت انتخاب رشته کنکوری‌های دانشگاه آزاد تمدید شد
هدف‌گذاری وزارت بهداشت برای گسترش مراکز سلامت روان به ۳۰۰ مرکز
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تحمیل رشته‌های تحصیلی به دانش‌آموزان؛ بررسی چالش‌های یک سیاست‌گذاری آموزشی
ضرورت توازن در توزیع منابع در نظام سلامت/ پرستاران تعرفه اسفند سال گذشته را دریافت می‌کنند
اختلال استرس پس از حادثه سبب بروز افت تحصیلی و کابوس شبانه + فیلم
باید از استفاده تزئینی از هوش مصنوعی پرهیز کرد
کاهش ظرفیت پزشکی مساوی است با تشدید کمبود پزشک
بهرامی: اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از شرکت‌های خلاق
یک غذای خوشمزه و مفید برای افراد مبتلا به فشار خون بالا
رونمایی از ۱۷ محصول در نمایشگاه تجهیزات پزشکی/ ضرورت تامین ارز تجهیزات پزشکی و دارو
هوش مصنوعی باید به عنوان دارایی استراتژیک در سازمان‌ها ادغام شود
صدور مجوز صنایع خلاق باید هوشمند شود/ ضرورت کاهش مالیات تولیدکنندگان و افزایش تعرفه واردات
آخرین اخبار
احتمال وجود حیات در سیاره‌ای هم‌اندازه زمین و شبیه به «تاتوئین» در فیلم جنگ ستارگان
رونمایی از ۱۷ محصول در نمایشگاه تجهیزات پزشکی/ ضرورت تامین ارز تجهیزات پزشکی و دارو
هوش مصنوعی باید به عنوان دارایی استراتژیک در سازمان‌ها ادغام شود
صدور مجوز صنایع خلاق باید هوشمند شود/ ضرورت کاهش مالیات تولیدکنندگان و افزایش تعرفه واردات
یک غذای خوشمزه و مفید برای افراد مبتلا به فشار خون بالا
بهرامی: اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از شرکت‌های خلاق
کاهش ظرفیت پزشکی مساوی است با تشدید کمبود پزشک
باید از استفاده تزئینی از هوش مصنوعی پرهیز کرد
ضرورت توازن در توزیع منابع در نظام سلامت/ پرستاران تعرفه اسفند سال گذشته را دریافت می‌کنند
اختلال استرس پس از حادثه سبب بروز افت تحصیلی و کابوس شبانه + فیلم
تحمیل رشته‌های تحصیلی به دانش‌آموزان؛ بررسی چالش‌های یک سیاست‌گذاری آموزشی
اعلام فهرست دروس و کتاب‌های منبع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۶
هزینه ۱۰ میلیونی بابت درمان هر درصد سوختگی/ سخت شدن واردات تجهیزات سوختگی به دلیل تحریم
نماز، اولویت نخست تربیتی در وزارت آموزش و پرورش
چرا همه در درک ریاضیات عملکرد خوبی ندارند؟
برنامه روسیه برای اعزام کاوشگر فضایی به سیارک آپوفیس
بهترین میان وعده برای کاهش کلسترول
طلب ۱۰ همتی دانشگاه علوم پزشکی ایران از بیمه‌های تامین اجتماعی و سلامت
بهترین نوع گوشت برای رفع کمبود هموگلوبین
دریافت سیگنالی مرموز از کیهانِ آغازین در زمین
پیامد‌های احتمالی استفاده بیش‌ازحد از ابزار‌های دیجیتال برای سلامتی
مسیر‌های بقا در عصر هوش مصنوعی
طلوع مریخی ثبت شده توسط کنجکاوی: یک نمای پانورامای دقیق
مواد غذایی مفید برای بهبود عملکرد مغز
سنجش دانش‌آموزان از نمره به سمت «توانمندی‌های عملی» تغییر جهت می‌دهد