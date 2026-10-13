باشگاه خبرنگاران جوان - ماده واحده «اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری آسیب‌دیده از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه» خطاب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، وزارت کشور، ستاد کل نیرو‌های مسلح، ستاد ملی بازسازی خسارت‌های ناشی از حمله، سازمان سنجش آموزش کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.

ماده واحده «اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری آسیب دیده از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه» که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۹۵ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده- متقاضیان آزمون سراسری (کنکور) ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه، ۴۰ روزه و بعد از آن، تا زمان برگزاری آزمون، ساختمان محل سکونت آنان تخریب شده و دیگر امکان سکونت در آن وجود نداشته باشد؛ به طوری که ساختمان مزبور از نوع احداثی، نیازمند مقاوم‌سازی یا تعمیرات اساسی محسوب شود، به مدت دو سال مشمول سهمیه ایثارگران ۵ درصد ظرفیت (موضوع ماده ۹۰ «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)» مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن) با رعایت تمامی شرایط و ضوابط آن می‌شوند.

تبصره- مرجع شناسایی، تأیید و معرفی افراد مشمول به سازمان سنجش آموزش کشور، مراجع قانونی ذیربط موضوع تصویب نامه شماره ۶۵۳۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن و تصویب‌نامه‌های متناظر ستاد ملی بازسازی خسارت‌های ناشی از حمله... هستند».

مسعود پزشکیان

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی