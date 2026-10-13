باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «عروس لبنان» به پژوهش و کارگردانی مهدیه‌سادات محور و تهیه‌کنندگی احمد شفیعی، روایتی از زندگی معصومه کرباسی، بانوی شیرازی است که زندگی‌اش با لبنان و همسری نخبه در حوزه فناوری اطلاعات پیوند خورد.

او در پاییز ۱۴۰۳ و در جریان حملات هوایی به لبنان، به همراه همسرش در لبنان به شهادت رسید.

مستند «عروس لبنان» با بهره‌گیری از دست‌نوشته‌های شخصی معصومه کرباسی، زندگی و سرگذشت او را از زاویه‌ای متفاوت روایت می‌کند، روایتی که با محوریت پنج فرزند و خانواده‌اش، به ابعاد انسانی و عاطفی زندگی او و جلوه‌هایی از مهربانی، شجاعت و ایستادگی‌اش می‌پردازد.

«عروس لبنان» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در خانه هنری رسانه‌ای دیما تولید شده و پنجشنبه ۲۳ مهرماه ساعت ۱۸ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

منبع: سازمان اوج