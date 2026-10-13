همزمان با روز جهانی کاهش خطر بلایا (۱۳ اکتبر، برابر با ۲۱ مهر)، با شعار «تاب‌آوری از خانه آغاز می‌شود»، روز شمار هفته کاهش خطر بلایا در ایران با محوریت سلامت فرد و خانواده، ایمنی خانه، آموزش و اطلاع‌رسانی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی خانواده اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سال ۱۹۸۹ سازمان ملل متحد تصمیم گرفت روزی بین‌المللی را به کاهش خطر بلایا اختصاص دهد. این مناسبت که در ابتدا قرار بود فقط به مدت ۱۰ سال برگزار شود، اکنون هر سال در ۱۳ اکتبر، برابر با ۲۱ مهر، گرامی داشته می‌شود. هدف از نام‌گذاری این روز، ترویج آگاهی عمومی و تقویت نگرش‌ها و اقداماتی است که به کاهش خطر بلایا کمک می‌کنند.

شعار روز جهانی کاهش خطر بلایا در سال ۲۰۲۶، «تاب‌آوری از خانه آغاز می‌شود» است؛ شعاری که بر نقش خانه و خانواده در آمادگی برای مقابله با مخاطرات تأکید دارد. تاب‌آوری در برابر بلایا، پیش از وقوع حادثه و حتی پیش از رسیدن نیرو‌های امدادی، از آگاهی، آمادگی و اقدام اعضای خانواده آغاز می‌شود. بر همین اساس، روزشمار هفته کاهش خطر بلایا با هدف افزایش آگاهی عمومی و ارتقای تاب‌آوری جامعه در برابر حوادث و بلایا، با محوریت سلامت، ایمنی خانه، تربیت نسل تاب‌آور، آموزش و اطلاع‌رسانی و تقویت اقتصاد خانواده تدوین شده است.

روز شمار هفته کاهش خطر بلایا:

۲۱ مهر: انسان سالم، محور تاب‌آوری جامعه

۲۲ مهر: سلامت روان خانواده، گام اول تاب‌آوری

۲۳ مهر: خانه امن و تاب‌آور برای همه

۲۴ مهر: تربیت کودکان اجتماعی، نسل تاب‌آور

۲۵ مهر: خانه تاب‌آور؛ اقدام ساده از همین حالا

۲۶ مهر: فرهنگ تاب‌آوری؛ آموزش و اطلاع‌رسانی برای همه

۲۷ مهر: اقتصاد خانواده؛ تاب‌آوری خانواده

این روزشمار بر اهمیت آمادگی پیش از وقوع حادثه و نقش تک‌تک افراد در کاهش آسیب‌پذیری تأکید دارد. قطعا افزایش آگاهی، رعایت اصول ایمنی و تقویت توان خانواده‌ها به کاهش خسارت‌های ناشی از بلایا و افزایش تاب‌آوری جامعه کمک می‌کند.

منبع: جمعیت هلال احمر

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، بلایا
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