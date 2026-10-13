رئیس دادگستری کهک از موافقت با آزادی ۴۰ مددجوی زندانی این شهرستان و بهره‌مندی شماری از زندانیان از تسهیلاتی همچون مرخصی، پابند الکترونیک، رأی باز و آزادی مشروط خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سیداصغر خسرو انجم،رئیس دادگستری کهک  پیش از ظهر سه‌شنبه در آستانه میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) به همراه حمزه زارعی، دادستان عمومی و انقلاب کهک و جمعی از قضات این حوزه قضایی با حضور در محل نگهداری مددجویان زندانی، به بررسی مسائل و درخواست‌های آنان پرداختند.

در این دیدار، مسئولان قضایی پس از شنیدن مطالبات زندانیان و بررسی درخواست‌های مطرح‌شده، با آزادی ۴۰ مددجو موافقت کردند.

همچنین درخواست‌های مربوط به استفاده از مرخصی، اشتغال در بند کارگری، بهره‌مندی از پابند الکترونیک، رأی باز و آزادی مشروط بررسی شد و با برخورداری مددجویان از این تسهیلات قانونی موافقت به عمل آمد.

برچسب ها: آزادی زندانیان ، جرایم غیر عمد
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