باشگاه خبرنگاران جوان -سیداصغر خسرو انجم،رئیس دادگستری کهک پیش از ظهر سه‌شنبه در آستانه میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) به همراه حمزه زارعی، دادستان عمومی و انقلاب کهک و جمعی از قضات این حوزه قضایی با حضور در محل نگهداری مددجویان زندانی، به بررسی مسائل و درخواست‌های آنان پرداختند.

در این دیدار، مسئولان قضایی پس از شنیدن مطالبات زندانیان و بررسی درخواست‌های مطرح‌شده، با آزادی ۴۰ مددجو موافقت کردند.

همچنین درخواست‌های مربوط به استفاده از مرخصی، اشتغال در بند کارگری، بهره‌مندی از پابند الکترونیک، رأی باز و آزادی مشروط بررسی شد و با برخورداری مددجویان از این تسهیلات قانونی موافقت به عمل آمد.