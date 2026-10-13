باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر عتباتی روز سه‌شنبه جلسه بررسی و پیگیری موضوع حجاب و عفاف که با حضور سردار محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ برگزار شد با تبریک هفته بزرگداشت فراجا به کارکنان مجموعه انتظامی کشور از تلاش‌های نیرو‌های انتظامی در برقراری نظم و امنیت قدردانی کرد و افزود: نامگذاری روز‌ها و هفته‌ها فرصتی برای مرور تلاش‌ها و زحمات مجموعه‌های خدمت‌رسان و بررسی دستاورد‌های اقدامات آنهاست.

وی با بیان اینکه امنیت مانند هوا در تمام لحظات زندگی شهروندان جریان دارد، اظهار کرد: این امنیت جز با تلاش، هماهنگی، انسجام، اتحاد بین همه بخش‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و عنایت خداوند متعال به دست نمی‌آید. این هفته را به سبزپوشان عرصه نظم و امنیت تبریک می‌گویم و یاد و خاطره شهدای گرانقدر، به‌ویژه شهدای جنگ رمضان، امام شهیدمان و شهدای عرصه نظم، امنیت و عدالت را گرامی می‌داریم.

تأکید بر ضرورت صیانت از مبانی اعتقادی و اخلاقی جامعه

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی درباره ضرورت توجه به مبانی اعتقادی و اخلاقی و حاکم شدن چارچوب‌های اخلاقی و انسانی در روابط میان شهروندان، افزود: این موضوع همواره مورد توجه و تأکید مسئولان مجموعه‌های انتظامی، سپاه و سایر دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی بوده است و بر همین اساس، با مشورت و هماهنگی‌های انجام‌شده، تصمیم گرفتیم این جلسه هم‌اندیشی را برای بررسی وضعیت موجود و اتخاذ تدابیر لازم برگزار کنیم.

عتباتی با اشاره به برخی ناهنجاری‌های مشاهده‌شده در جامعه، تصریح کرد: از کنار ناهنجاری‌ها، بی‌بندوباری‌ها و تلاش برای عادی‌سازی و قبح‌شکنی برخی رفتار‌ها نمی‌گذریم؛ چراکه نباید در برابر این مسائل بی‌تفاوت بود. این موضوع مطالبه جدی خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، متدینین و اخلاق‌مداران و شهروندان است.

وی اضافه کرد: امروزه بسیاری از مردم و آحاد جامعه حتی افرادی که در گذشته شاید نسبت به موضوع حجاب و برخی رویکرد‌ها انتقاد داشتند با وضعیت برهنگی و برخی صحنه‌ها در مناطق و اماکن عمومی مخالف هستند؛ زیرا چنین وضعیتی روح اخلاقی، انسانی و دینی حاکم بر جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و تهدیدی برای سلامت اجتماعی محسوب می‌شود.

عتباتی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها و نهاد‌های مسئول در نظارت بر اماکن عمومی، اظهار کرد: باید از ظرفیت دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که در این زمینه مسئولیت دارند استفاده و از آنها مطالبه‌گری کرد تا به وظایف خود عمل کنند. اگر برخی افراد و جریان‌ها به‌صورت هدایت‌شده به قبح‌شکنی و عادی‌سازی رفتار‌های ناهنجار دامن می‌زنند، باید عوامل و زمینه‌های این اقدامات شناسایی شود و در برابر این مسائل نباید رویکردی منفعلانه داشت.

وی با اشاره به برخی رخداد‌هایی که در فضای مجازی، اماکن عمومی، بوستان‌ها و خیابان مشاهده می‌شو، د افزود: وضعیت موجود در برخی موارد از موضوع کشف حجاب فراتر رفته و با صحنه‌هایی از برهنگی مواجه هستیم که ضرورت توجه جدی و اتخاذ تدابیر متناسب را دوچندان می‌کند.

استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای اصلاح وضعیت فرهنگی جامعه

عتباتی با اشاره به وضعیت قانون‌گذاری در حوزه حجاب و عفاف بیان کرد: در حال حاضر نیز برای برخورد با برخی از این رفتارها، مبانی قانونی از قبل وجود داشته است و برای اقدام در این زمینه نباید خود را بدون ابزار قانونی بدانیم.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه امام رهبر شهید (رحمت‌اله علیه)، همواره موضوع تهاجم فرهنگی، جنگ فرهنگی و حتی ناتوی فرهنگی را گوش زد و تذکر می‌دادند، اظهارداشت: امروز گزارش‌ها و شواهدی به دست آمده که در موضوع مسائل فرهنگی دست آشکار و عیان دشمن وجود دارد و به دنبال قبح زدایی از برخی رفتار‌ها و ناهنجاری ها، ترویج بی عفتی، بی بند و باری و غیرت زدایی از نسل‌های جدید هستند که ضمن اینکه تمامی دستگاه‌ها باید آگاه و هوشیار باشند و به وظایف و تکالیف خود عمل کنند از خانواده‌های محترم هم می‌خواهیم که مراقبت و آگاهی‌های لازم را داشته باشند.

منبع: قوه قضاییه