عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه امنیت غذایی بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی است، از وابستگی کشور به واردات نهاده‌های دامی وکشاورزی انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با تاکید بر اینکه امنیت غذایی بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی است، گفت: اتکا به تولید داخلی، راهبرد اصلی تحقق امنیت غذایی و استقلال اقتصادی است، اما متاسفانه به دلیل نبود تاکید کافی بر ارتقای بهره‌وری، این اصل مهم به درستی مورد توجه قرار نگرفته و تامین نیازهای غذایی جامعه با ناپایداری مواجه شده است.

وی ناپایداری در حوزه تامین غذا را محصول دو عامل وابستگی به واردات و تهدید منابع پایه دانست و افزود: وابستگی ۹۰ درصدی در تولید گوشت مرغ و ۳۰ درصدی در گوشت قرمز به واردات نهاده‌ها، نه تنها تولید داخلی را تضعیف می‌کند، بلکه ابزاری برای اعمال فشارهای اقتصادی توسط دشمنان است.

فلسفی با انتقاد پیرامون چالش مدیریت منابع آبی و نگاه درآمدزایی وزارت نیرو به این سرمایه ملی بیان کرد: رویکرد فعلی شرکت‌های آب منطقه‌ای در فروش آب و تعیین ناعادلانه حقابه‌ها، موجب تزلزل در بخش کشاورزی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است.

وی با اشاره به ضعف حمایت‌های ساختاری بیان کرد: علیرغم جهش تولیدات کشاورزی پس از انقلاب، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در این بخش بسیار پایین بوده و سهم کشاورزی از بودجه عمومی کشور کمتر از ۳ درصد است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس  افزود: سیاست‌های فعلی چرخه طبیعی منابع آبی را برهم زده است، در حالیکه توجهات معطوف به شبکه‌های انتقال و توزیع است، اصل مدیریت منابع پایه نادیده گرفته می‌شود.

وی از پاس‌کاری میان وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی در مورد لایحه مدیریت منابع آب که ۴ سال است بلاتکلیف مانده، انتقاد کرد.

عضو مجلس شورای اسلامی در ادامه، راهکارهای اجرایی خود را برای برون‌رفت از بحران آب در بخش کشاورزی در چند محور کلیدی همچون استقرار بانک آب، اجرای قوانین بالادستی، واگذاری پساب و مدیریت منابع آبی، توسعه کشت های نوین و آبخیزداری اعلام کرد.

فلسفی با اشاره به ماده ۲۷ قانون ارتقای بهره‌وری و بند «هـ» ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تاکید کرد: با اجرای دقیق سازوکارهای قانونی، می‌توان سالانه ۶ میلیارد مترمکعب آبی را که هم‌اکنون به هدر رفته و به دریاها می‌ریزد، به چرخه تولید بازگرداند.

وی بر لزوم واگذاری پساب تصفیه‌شده به کشاورزان در قبال استفاده از آب چاه‌های کشاورزی برای شرب تاکید کرد و افزود: اینکه وزارت نیرو بدون ارائه جایگزین پساب حقابه کشاورز را قطع می‌کند، مستقیماً به کاهش تولید می‌انجامد که باید اصلاح شود.

فلسفی احیای قنوات، توسعه گلخانه‌های ارزان‌قیمت و کم‌آب‌بر، بهره‌گیری از سیستم‌های چرای چرخشی برای جذب آب، استفاده از روش‌های شورورزی، نصب کنتورهای هوشمند با ملاحظات اجتماعی و فعال‌سازی مجدد ایستگاه‌های آبخوان‌داری کشور، از دیگر راهکارهای مورد تاکید این نماینده مجلس برای مدیریت پایدار منابع آبی دانست.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر لزوم اتخاذ  رویکرد سیستمی برای کاهش برداشت‌های غیرمجاز و آموزش جوامع محلی، تصریح کرد: توانمندسازی کشاورزان برای گذار به اشتغال کم‌آب‌بر بدون آسیب به اراضی، تنها راه حفظ پایداری تولید در شرایط کم‌آبی فعلی است و ما در مجلس با جدیت پیگیر اجرای این راهکارها خواهیم بود.

برچسب ها: امنیت غذایی ، بخش کشاورزی ، نهاده دام و طیور
خبرهای مرتبط
وزیر جهاد کشاورزی:
حوزه امنیت غذایی یکی از اهداف دشمن بود / تنها بخشی که رشد مثبت داشته، بخش کشاورزی بوده است
سهم دانش‌آموختگان حوزه کشاورزی در مهارت آموزی باید افزایش یابد+ فیلم
دانش‌بنیان شدن حوزه کشاورزی به ۱۰۰۰ همت اعتبار نیاز دارد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی بیچاره ۱۰۰۰ تا مشکل داره
۱۹:۳۰ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
خوب با این حساب قبلا گاوهای ما یونجه و علف می‌خوردند الان چی می‌خوردند که نیاز به واردات دارد پس ما توی چی خودکفا شدیم؟؟ مرغ ها قبلا انواع دانه ها را می‌خوردند حالا غذای خارجی میخورند ؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
آیا بازرسی‌های میدانی می‌توانند ابزار موثری برای مهار نوسانات در بازار باشند؟
دریافت هزار تومان بابت رمز سوخت‌گیری را پیگیری می‌کنیم
رئیس کل بانک مرکزی وارد بانکوک شد
نیاز واقعی جوجه‌ریزی ماهانه ۱۱۵ میلیون قطعه است
توضیحات وزارت راه درباره سامانه «تِم»
ورود کالاهای ضروری از مرز بازرگان بدون معطلی انجام می‌شود
رفع چالش تأمین سوخت بخش کشاورزی به کجا رسید؟
تأمین آب بازیافتی و پساب برای آبیاری فضای سبز به ازای واگذاری ۱۲ حلقه چاه به آبفا
کنیا مهمترین دروازه ورود ایران به بازار آفریقا
۴ استان در اولویت احداث نیروگاه‌های خورشیدی قرار گرفتند
آخرین اخبار
همتی: ادعای فروپاشی اقتصاد ایران توهمی بیش نیست
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵
کشاورزان از بوته کنی و آتش زدن مراتع اجتناب کنند
تأمین آب بازیافتی و پساب برای آبیاری فضای سبز به ازای واگذاری ۱۲ حلقه چاه به آبفا
با استفاده از هوش مصنوعی جریان ورودی به ۳۰ سد مهم کشور تا افق شش‌ماهه پیش‌بینی می‌شود
۴ استان در اولویت احداث نیروگاه‌های خورشیدی قرار گرفتند
توضیحات وزارت راه درباره سامانه «تِم»
دریافت هزار تومان بابت رمز سوخت‌گیری را پیگیری می‌کنیم
کنیا مهمترین دروازه ورود ایران به بازار آفریقا
رفع چالش تأمین سوخت بخش کشاورزی به کجا رسید؟
رئیس کل بانک مرکزی وارد بانکوک شد
ورود کالاهای ضروری از مرز بازرگان بدون معطلی انجام می‌شود
نیاز واقعی جوجه‌ریزی ماهانه ۱۱۵ میلیون قطعه است
آیا بازرسی‌های میدانی می‌توانند ابزار موثری برای مهار نوسانات در بازار باشند؟
گام بلند بانک ملی ایران در مسیر خروج از بنگاه‌داری و اصلاح ساختار بانکداری
ترافیک سنگین در آزادراه تهران–کرج و تهران–ساوه / بارش باران در محورهای شمال‌غرب کشور
شماره‌گذاری بیش از ۱۳ هزار دستگاه خودرودطی دو هفته
بانک مرکزی: محدودیت ۳ صرافی رمزارزی لغو شد
پلاک‌گذاری خودروهای ایرانیان مقیم خارج فعلا متوقف شد
استرداد مالیات بر ارزش افزوده ۷۵ درصد افزایش یافت
سومین مسیر پروازی هما به پاکستان راه‌اندازی می‌شود
مهلت ثبت‌نام خوداظهاری برای افزایش کالابرگ تا ۲۴ مهر تمدید شد
توانمندسازی سرمایه انسانی و پرورش مدیران آینده کلید می خورد
سهم ایران از بازار جهانی گوهرسنگ به یک درصد رسیده است
۲۰ میلیون هکتار طرح آماده آبخیزداری داریم/ ۶۵۰ دشت در معرض خطر سیلاب قرار دارد
۱۰ درصد تولید مرغ قراردادی می‌شود + فیلم
نرخ خوراک پالایشگاه‌ها تا پایان شرایط اضطرار به روال سابق محاسبه می‌شود
تعیین‌تکلیف فوری پروژه‌های فاقد متقاضی و تسریع در تکمیل واحدهای مسکن حمایتی در شهرهای جدید
صنعت نفت با شتاب‌بخشی به پروژه‌های توسعه‌ای برای فصل زمستان آمادگی کامل دارد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۱ مهر