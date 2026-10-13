باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با تاکید بر اینکه امنیت غذایی بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی است، گفت: اتکا به تولید داخلی، راهبرد اصلی تحقق امنیت غذایی و استقلال اقتصادی است، اما متاسفانه به دلیل نبود تاکید کافی بر ارتقای بهره‌وری، این اصل مهم به درستی مورد توجه قرار نگرفته و تامین نیازهای غذایی جامعه با ناپایداری مواجه شده است.

وی ناپایداری در حوزه تامین غذا را محصول دو عامل وابستگی به واردات و تهدید منابع پایه دانست و افزود: وابستگی ۹۰ درصدی در تولید گوشت مرغ و ۳۰ درصدی در گوشت قرمز به واردات نهاده‌ها، نه تنها تولید داخلی را تضعیف می‌کند، بلکه ابزاری برای اعمال فشارهای اقتصادی توسط دشمنان است.

فلسفی با انتقاد پیرامون چالش مدیریت منابع آبی و نگاه درآمدزایی وزارت نیرو به این سرمایه ملی بیان کرد: رویکرد فعلی شرکت‌های آب منطقه‌ای در فروش آب و تعیین ناعادلانه حقابه‌ها، موجب تزلزل در بخش کشاورزی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است.

وی با اشاره به ضعف حمایت‌های ساختاری بیان کرد: علیرغم جهش تولیدات کشاورزی پس از انقلاب، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در این بخش بسیار پایین بوده و سهم کشاورزی از بودجه عمومی کشور کمتر از ۳ درصد است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: سیاست‌های فعلی چرخه طبیعی منابع آبی را برهم زده است، در حالیکه توجهات معطوف به شبکه‌های انتقال و توزیع است، اصل مدیریت منابع پایه نادیده گرفته می‌شود.

وی از پاس‌کاری میان وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی در مورد لایحه مدیریت منابع آب که ۴ سال است بلاتکلیف مانده، انتقاد کرد.

عضو مجلس شورای اسلامی در ادامه، راهکارهای اجرایی خود را برای برون‌رفت از بحران آب در بخش کشاورزی در چند محور کلیدی همچون استقرار بانک آب، اجرای قوانین بالادستی، واگذاری پساب و مدیریت منابع آبی، توسعه کشت های نوین و آبخیزداری اعلام کرد.

فلسفی با اشاره به ماده ۲۷ قانون ارتقای بهره‌وری و بند «هـ» ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تاکید کرد: با اجرای دقیق سازوکارهای قانونی، می‌توان سالانه ۶ میلیارد مترمکعب آبی را که هم‌اکنون به هدر رفته و به دریاها می‌ریزد، به چرخه تولید بازگرداند.

وی بر لزوم واگذاری پساب تصفیه‌شده به کشاورزان در قبال استفاده از آب چاه‌های کشاورزی برای شرب تاکید کرد و افزود: اینکه وزارت نیرو بدون ارائه جایگزین پساب حقابه کشاورز را قطع می‌کند، مستقیماً به کاهش تولید می‌انجامد که باید اصلاح شود.

فلسفی احیای قنوات، توسعه گلخانه‌های ارزان‌قیمت و کم‌آب‌بر، بهره‌گیری از سیستم‌های چرای چرخشی برای جذب آب، استفاده از روش‌های شورورزی، نصب کنتورهای هوشمند با ملاحظات اجتماعی و فعال‌سازی مجدد ایستگاه‌های آبخوان‌داری کشور، از دیگر راهکارهای مورد تاکید این نماینده مجلس برای مدیریت پایدار منابع آبی دانست.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر لزوم اتخاذ رویکرد سیستمی برای کاهش برداشت‌های غیرمجاز و آموزش جوامع محلی، تصریح کرد: توانمندسازی کشاورزان برای گذار به اشتغال کم‌آب‌بر بدون آسیب به اراضی، تنها راه حفظ پایداری تولید در شرایط کم‌آبی فعلی است و ما در مجلس با جدیت پیگیر اجرای این راهکارها خواهیم بود.