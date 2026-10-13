دوغ یا نوشابه؛ کدام برای معده مضرتر است؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس دیدگاه طب سنتی، دوغ به دلیل طبع سرد می‌تواند فرایند هضم را در برخی افراد دشوار کند؛ به‌خصوص زمانی که همراه وعده غذایی مصرف شود. در این نگاه، نوشیدن دوغ با غذا برای افرادی که معده سردی دارند، مناسب نیست و حتی ممکن است از برخی نوشیدنی‌های دیگر نیز نامناسب‌تر باشد؛ هرچند این مقایسه به معنای توصیه به مصرف نوشابه نیست.

در مقابل، زمان مصرف و سازگاری بدن با دوغ اهمیت دارد. افرادی که با این نوشیدنی سازگارند، می‌توانند با توجه به شرایط خود آن را در زمان مناسب، مانند بعدازظهر و با معده خالی، مصرف کنند. افزودن موادی مانند نعناع، خیار، کشمش یا گردو نیز از عادت‌های رایج مصرف دوغ است؛ با این حال، زمان و میزان مصرف باید با وضعیت گوارشی هر فرد متناسب باشد.