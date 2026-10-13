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دوغ یا نوشابه؛ کدام برای معده مضرتر است؟ + فیلم

از نگاه طب سنتی، مصرف دوغ همراه غذا می‌تواند هضم را مختل کند؛ به‌ویژه برای افرادی که مزاج سرد دارند یا از مشکلات گوارشی رنج می‌برند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس دیدگاه طب سنتی، دوغ به دلیل طبع سرد می‌تواند فرایند هضم را در برخی افراد دشوار کند؛ به‌خصوص زمانی که همراه وعده غذایی مصرف شود. در این نگاه، نوشیدن دوغ با غذا برای افرادی که معده سردی دارند، مناسب نیست و حتی ممکن است از برخی نوشیدنی‌های دیگر نیز نامناسب‌تر باشد؛ هرچند این مقایسه به معنای توصیه به مصرف نوشابه نیست.

در مقابل، زمان مصرف و سازگاری بدن با دوغ اهمیت دارد. افرادی که با این نوشیدنی سازگارند، می‌توانند با توجه به شرایط خود آن را در زمان مناسب، مانند بعدازظهر و با معده خالی، مصرف کنند. افزودن موادی مانند نعناع، خیار، کشمش یا گردو نیز از عادت‌های رایج مصرف دوغ است؛ با این حال، زمان و میزان مصرف باید با وضعیت گوارشی هر فرد متناسب باشد.

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
ادعاهای طب سنتی پر از تناقض است . درحالی که طبق ادعای طب سنتی مثلاً با اضافه کردن نعناع (که طبع گرم دارد ) بر دوغ با طبع سرد میتوان سردی آن را خنثی کرد ، ولی باز هم اعلام میشود که نباید برای مزاج سرد مصرف شود .
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