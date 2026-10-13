مطالعات تازه نشان داده است که کووید طولانی‌مدت (Long COVID) اثر متمایزی بر میکروبیوم دستگاه تنفسی بر جای می‌گذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه‌ای که به‌تازگی در نشریه *European Respiratory Journal* منتشر شده، تفاوت‌های قابل‌توجهی را در ترکیب میکروبیوم دهان و دستگاه تنفسی افراد مبتلا به کووید طولانی‌مدت آشکار کرده است.

این تفاوت‌ها ارتباط نزدیکی با علائم تنفسی، شناختی و گوارشیِ مشخصه‌ی این بیماری دارند و مسیر‌های جدیدی را برای درک علل و درمان‌های احتمالی آن می‌گشایند.

این پژوهش که بخشی از پروژه تحقیقاتی PHOSP-COVID بود، شامل ۷۷۱ نفر می‌شد که بین فوریه ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱ در ۳۸ بیمارستان بریتانیا تحت درمان کووید-۱۹ قرار گرفته بودند.

محققان شرکت‌کنندگان را بر اساس شدت علائم در پنج ماه پس از ترخیص از بیمارستان، در چهار گروه دسته‌بندی کردند؛ از گروه «بسیار شدید» (شامل اختلالات عمیق جسمی، روانی و شناختی) تا گروه «خفیف» (شامل بهبودی مطلوب). شش ماه پس از ترخیص، نمونه‌های بزاق و خلط جمع‌آوری شد و برای تعیین ترکیب میکروبیوم، از روش توالی‌یابی DNA استفاده گردید.

نتایج نشان داد که تفاوت‌های متمایزی در میکروبیوم بیماران مبتلا به کووید طولانی‌مدت با علائم بسیار شدید در مقایسه با افراد دارای علائم خفیف‌تر وجود دارد. این تغییرات ارتباط مستقیمی با کاهش عملکرد ریه و علائم عصبی-شناختی—مانند «مه مغزی» و مشکلات حافظه و تمرکز—و همچنین علائم گوارشی نظیر درد، حالت تهوع و اسهال داشت. نکته قابل‌توجه، مشاهده فراوانی باکتری‌های تولیدکننده اسید لاکتیک بود که با نشانگر‌های التهاب در نمونه‌های خون همبستگی داشت.

دکتر دانیلا آلفرس دِ لیما هدلی، نویسنده اصلی این مطالعه از دانشگاه داندی، تأکید می‌کند که با توجه به اهمیت میکروبیوم در سلامت کلی و تأثیر ویروس بر سیستم‌های مختلف بدن—و به‌ویژه با در نظر گرفتن اینکه مطالعات پیشین تغییراتی را در میکروبیوم روده نشان داده‌اند—میکروبیوم کاندیدای مهمی برای نقش داشتن در کووید طولانی‌مدت محسوب می‌شود.

پروفسور جیمز چالمرز، مدیر بخش تحقیقات تنفسی دانشگاه داندی، نیز خاطرنشان کرد که تغییرات در میکروبیوم مجاری تنفسی محدود به مشکلات ریوی نیست و به علائم عصبی و گوارشی نیز گسترش می‌یابد؛ امری که نشان‌دهنده تأثیر وسیع‌تر میکروبیوم بر سلامت بدن است. علیرغم اهمیت این یافته‌ها، محققان هنوز نمی‌دانند که آیا این تغییرات میکروبی قبل یا بعد از عفونت کووید-۱۹ رخ داده است، و همچنین مسیر طولانی مدت آنها چگونه می‌تواند باشد. آنها بر نیاز فوری به درک علل کووید طولانی مدت به منظور توسعه درمان‌های بهتر تأکید می‌کنند، به ویژه با توجه به اینکه میکروبیوم را می‌توان از طریق آنتی‌بیوتیک‌ها، پروبیوتیک‌ها یا سایر مداخلات اصلاح کرد.

در یک تحول مرتبط، مطالعه دیگری به رهبری دکتر یانگ لی در کالج دانشگاهی لندن - شامل ۱۳۰ شرکت‌کننده در بریتانیا - تغییرات مشابهی را در میکروبیوم‌های دهانی و تنفسی بیماران کووید طولانی مدت پس از بستری شدن در بیمارستان تأیید کرد. این مطالعه کاهش تنوع باکتریایی مفید و افزایش باکتری‌های بیماری‌زا را نشان داد - که این تغییرات را به علائم مداوم تنفسی و عصبی مرتبط می‌کند - و در نتیجه این ایده را تقویت می‌کند که چنین تغییرات بیولوژیکی می‌تواند به عنوان یک نشانگر زیستی برای تشخیص کووید طولانی مدت و توسعه درمان‌های هدفمند عمل کند.

منبع: Medical Xpress

برچسب ها: میکروبیوم ، کرونا ویروس کرونا ، تنفس ، دهان ، کووید
خبرهای مرتبط
افرادي كه مدام با دهانشان تنفس مي‌كنند بخوانند
سویه جدید کرونا در البرز گزارش نشده است
اراک/
مشکلات نفس کشیدن از راه دهان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستیابی به ۱۸ مدال طلای جهانی در المپیادهای علمی/ کسب رتبه اول جهان برای سومین سال پیاپی و تصاحب رتبه‌های ۱، ۲ و ۳
دعوت چین از کشور‌های دیگر برای ایجاد ایستگاه علمی در ماه
حیوان خانگی؛ عامل شیوع شپش + فیلم
منشاء اصلی مشکلات پوستی در بدن + فیلم
دلایل سردی پا‌ها حتی با وجود پوشیدن جوراب‌های گرم
سازمان غذا و دارو حامی محصول با کیفیت تولید داخل است/ کمبودی در محصولات بهداشتی نداریم
تولید ۲۳۰ همت محصولات شوینده و بهداشتی در کشور
مشخصات کلیدی «آیفون ایر ۲»
دلایل افزایش سکته مغزی در میان جوانان
ثبت رکوردی جدید برای دمای اقیانوس آرام در پی پدیده ال‌نینو
آخرین اخبار
فناوری‌های جدید تهدیدکننده بشریت؛ هوش مصنوعی در صدر فهرست
ثبت رکوردی جدید برای دمای اقیانوس آرام در پی پدیده ال‌نینو
دلایل افزایش سکته مغزی در میان جوانان
مشخصات کلیدی «آیفون ایر ۲»
تولید ۲۳۰ همت محصولات شوینده و بهداشتی در کشور
سازمان غذا و دارو حامی محصول با کیفیت تولید داخل است/ کمبودی در محصولات بهداشتی نداریم
دعوت چین از کشور‌های دیگر برای ایجاد ایستگاه علمی در ماه
دلایل سردی پا‌ها حتی با وجود پوشیدن جوراب‌های گرم
حیوان خانگی؛ عامل شیوع شپش + فیلم
منشاء اصلی مشکلات پوستی در بدن + فیلم
دستیابی به ۱۸ مدال طلای جهانی در المپیادهای علمی/ کسب رتبه اول جهان برای سومین سال پیاپی و تصاحب رتبه‌های ۱، ۲ و ۳
کاظمی: ملت ایران با ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل عظمت خود را به جهان نشان داد
وزیر بهداشت: خانه‌های بهداشت استیجاری و کانکسی جمع‌آوری می‌شوند
عینک‌هایی با لنز‌های هوشمند که به‌طور خودکار فوکوس را برای فواصل مختلف تنظیم می‌کنند
کمبود پرستار در مرکز طبی کودکان/ نسبت پرستار به تخت یک به هشت است
مریخ نورد «استقامت» رکورد بیشترین مسافت طی‌شده در مریخ را شکست
صیانت از مدارس دولتی و غیردولتی، نیازمند همدلی و شناخت دقیق مسائل آموزش‌وپرورش است
اعلام شماره خطوط اورژانس استان تهران در شرایط اضطرار
تزریق اعتبار ۱۰۰۰ میلیاردی به صنایع خلاق؛ حمایت ویژه از بازی‌سازی، انیمیشن و کاربردی‌سازی صنایع دستی
تمدید مجدد مهلت ثبت‌نام در رشته‌های بدون آزمون کنکور
خط اعتباری صنایع خلاق ۱۰ برابر شد/ هشدار درباره تداوم افت رتبه نوآوری ایران + فیلم
اقتصاد ایران باید از افتخار به داشته‌ها به خلق ثروت و قدرت در بازار‌های جهانی برسد
تاثیر قابل توجه ابتلا به کرونای طولانی مدت بر میکروبیوم دستگاه تنفسی
عدم کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان طی جنگ تحمیلی اخیر
ابلاغ اختصاص سهمیه به داوطلبان آسیب‌‌دیده از جنگ در آزمون سراسری توسط رئیس‌جمهور
عبور از تحلیل داده به بینش ماشین، گام بعدی حکمرانی داده است
Anthropic فعالیت هوش مصنوعی خود را به دلیل نگرانی از دست دادن کنترل آن متوقف کرد
احتمال وجود حیات در سیاره‌ای هم‌اندازه زمین و شبیه به «تاتوئین» در فیلم جنگ ستارگان