باشگاه خبرنگاران جوان - احمد قره‌باغیان، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، در حاشیه مراسم معارفه مدیرکل انتقال خون استان مازندران، با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش جامعه از «اهدای خون در زمان بحران» به «اهدای مستمر خون» اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۲.۷ درصد جمعیت کشور اهداکننده خون هستند و هدف‌گذاری سازمان، افزایش این سهم به حدود ۳ درصد است.

وی با بیان اینکه نیاز به خون و فرآورده‌های خونی محدود به حوادث، جنگ یا مناسبت‌های خاص نیست، افزود: مراکز درمانی در تمام روز‌های سال به خون نیاز دارند و تأمین این نیاز مستمر، مستلزم مشارکت منظم مردم در اهدای خون است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با اشاره به گروه‌های مختلف بیماران نیازمند خون و فرآورده‌های خونی گفت: بخشی از بیماران، مانند مبتلایان به تالاسمی، برای ادامه زندگی به دریافت منظم خون وابسته‌اند؛ گروهی دیگر، از جمله بیماران مبتلا به سرطان، در جریان درمان یا جراحی به پلاکت و سایر فرآورده‌های خونی نیاز دارند.

قره‌باغیان ادامه داد: برای بیمارانی که قرار است تحت عمل جراحی قرار گیرند نیز تأمین خون مورد نیاز، یکی از الزامات مهم درمان است و در برخی موارد، فراهم بودن ذخیره خونی پیش از عمل ضرورت دارد.

وی تأکید کرد: بنابراین، اهدای خون نباید تنها در زمان وقوع حوادث یا انتشار اخبار مربوط به بحران‌ها مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه در هر روز، بیماران بسیاری برای ادامه درمان و حفظ جان خود به خون اهدایی مردم نیاز دارند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور با اشاره به روند سالمند شدن جمعیت و افزایش موارد سرطان، این موضوع را از عوامل مؤثر بر رشد تقاضای خون در سال‌های آینده دانست و اظهار داشت: با افزایش سن امید به زندگی که در کشور نزدیک به ۷۸ سال است، نیاز به جراحی‌های قلب، عروق و ارتوپدی نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: افزایش نیاز‌های درمانی در کنار رشد موارد سرطان، ضرورت تقویت ذخایر خونی و افزایش شمار اهداکنندگان را دوچندان می‌کند؛ ازاین‌رو، رساندن سهم اهداکنندگان از ۲.۷ درصد به حدود ۳ درصد، یکی از اهداف سازمان انتقال خون است.

ذخایر خون ایران از ۴ روز به ۱۲ روز رسید

قره‌باغیان با اشاره به افزایش ذخایر خونی کشور در ماه‌های اخیر اظهار داشت: در روز‌های بحرانی موسوم به جنگ رمضان، استقبال گسترده مردم، به‌ویژه بانوان و جوانان، موجب شد ذخایر خون کشور که پیش از آن برای حدود چهار روز کفایت می‌کرد، در اسفندماه به ۹ روز و در فروردین‌ماه به ۱۲ روز افزایش یابد.

وی این میزان ذخیره را دستاوردی مهم توصیف کرد و گفت: برای نخستین بار در تاریخ کشور، ذخایر خون ایران به سطحی رسید که با استاندارد‌های اعلام‌شده برای کشور‌های توسعه‌یافته، یعنی حدود ۸ تا ۱۲ روز، قابل مقایسه است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با این حال تأکید کرد که افزایش ذخایر نباید موجب کاهش مشارکت مردم شود؛ زیرا نیاز مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های آن، روزانه و مستمر است.

وی با اشاره به محدودیت زمانی نگهداری خون و فرآورده‌های خونی خاطرنشان کرد: ذخایر مناسب امروز به معنای بی‌نیازی فردا نیست و تداوم اهدای خون برای حفظ پایداری ذخایر و پاسخ‌گویی به نیاز بیماران ضرورت دارد.

قره‌باغیان در بخش دیگری از سخنان خود، گسترش مراکز ثابت اهدای خون در شهر‌ها و شهرستان‌ها را از برنامه‌های توسعه‌ای سازمان انتقال خون عنوان کرد و گفت: تسهیل دسترسی مردم به مراکز اهدای خون می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر شهروندان را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت نهادینه شدن فرهنگ اهدای خون افزود: هدف این است که اهدای خون از اقدامی مقطعی در زمان بحران به رفتاری مستمر و بخشی از سبک زندگی مسئولانه مردم تبدیل شود.