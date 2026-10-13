باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مدیریت جنگ بعدی علیه ایران از اردن و فرودگاه اسرائیل + فیلم

دشمن در تلاش است جنگ بعدی علیه ایران را از اردن و فرودگاه رژیم اسرائیل هدایت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی غلامی، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی در برنامه قرارگاه جنگ از شبکه افق سیما گفت: دشمن جنگ بعدی را از اردن و فرودگاه‌های رژیم اسرائیل مدیریت می‌کند.

مطالب مرتبط
مدیریت جنگ بعدی علیه ایران از اردن و فرودگاه اسرائیل + فیلم
young journalists club

هزینه میلیارد دلاری اسرائیل برای استفاده غیر انسانی از هوش مصنوعی + فیلم

مدیریت جنگ بعدی علیه ایران از اردن و فرودگاه اسرائیل + فیلم
young journalists club

غزه پس از سه سال جنگ؛ سرزمینی زیر آوار و محاصره + فیلم

مدیریت جنگ بعدی علیه ایران از اردن و فرودگاه اسرائیل + فیلم
young journalists club

پرچم دروغین؛ از پرونده لاوان تا جنگ علیه ایران + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
کاهش مصرف سوخت در تهران پس از انتقال کارت سوخت به کارت بانکی + فیلم
۶۸۷

کاهش مصرف سوخت در تهران پس از انتقال کارت سوخت به کارت بانکی + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
جشن بزرگ ازدواج دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران + فیلم
۳۰۱

جشن بزرگ ازدواج دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
از سلامت معده تا زیبایی مو؛ ارتباط گوارش با پوست و مو + فیلم
۲۶۹

از سلامت معده تا زیبایی مو؛ ارتباط گوارش با پوست و مو + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
حمله به شناور صیادی در سیریک سه مصدوم برجا گذاشت + فیلم
۲۶۸

حمله به شناور صیادی در سیریک سه مصدوم برجا گذاشت + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
تأکید مردم بر توجه ویژه به اقشار مستضعف در دویست و بیست‌وهفتمین تجمع شبانه + فیلم
۲۶۴

تأکید مردم بر توجه ویژه به اقشار مستضعف در دویست و بیست‌وهفتمین تجمع شبانه + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha