مدیرکل میراث فرهنگی فارس اعلام کرد: ساختمان «باغ‌موزه ملی مشاهیر شیراز» که در مجاورت مجموعه تاریخی حافظیه بنا شده، ۱۸ مهرماه و در آستانه یادروز لسان الغیب حافظ شیرازی تکمیل شد و آماده بهره‌برداری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد مریدی مدیر کل میراث فرهنگی فارس:مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، اعلام کرد: ساختمان «باغ‌موزه ملی مشاهیر شیراز» که در مجاورت مجموعه تاریخی حافظیه بنا شده است، ۱۸ مهرماه و در آستانه یادروز لسان الغیب حافظ شیرازی تکمیل شد و آماده بهره‌برداری است.

بازدید هیئت‌های عالی و معاونان سرمایه‌گذاری

او اظهار داشت: در حاشیه برگزاری آیین‌های این روز ارزشمند، معاون وزیر صمت، جمعی از مدیران اجرایی و همچنین معاونان سرمایه‌گذاری از بیش از ۳۰ استان کشور در استان فارس و مذدم شریف و میهمانان عزیز مجموعه تاریخی فرهنگی حافظیه حضور یافته و از این بنای ارزشمند بازدید کردند. 

 مریدی در خصوص زمان افتتاح رسمی تصریح کرد: اگرچه ساختمان هم اکنون آماده بهره‌برداری و برگزاری رویداد‌های مختلف است، اما تصمیم بر این شده که افتتاحیه رسمی این بنا، با شکوه و عظمت بیشتر و در فرصتی مناسب که در شأن این ساختمان و جایگاه آن باشد، در اسرع وقت برگزار گردد.

آینده‌ای روشن برای رویداد‌های فرهنگی

مدیرکل میراث فرهنگی فارس افزود: از امروز، این باغ‌موزه میزبان رویداد‌های متنوع فرهنگی و هنری خواهد بود و تلاش می‌شود تا با برگزاری برنامه‌های مستمر، این مکان به قطب جدید گردشگری علمی و فرهنگی در استان فارس تبدیل شود.

باغ‌موزه ملی مشاهیر، در یکی از حساس‌ترین و ارزشمندترین نقاط شیراز، یعنی در جوار آرامگاه حافظ، بنا شده است. این بنا با هدف حفاظت، نگهداری و نمایش میراث فرهنگی و آثار شخصیت‌های برجسته و مشاهیر تاریخ ایران و برگزاری رویداد‌های مختلف فرهنگی، هنری، علمی و ادبی طراحی شده است. 

معماری این موزه با الهام از الگو‌های اصیل ایرانی و در بستری تاریخی، فضایی برای پیوند گذشته و حال فراهم آورده تا میراث مشاهیر ایران در محیطی باشکوه حفظ شود.

منبع: میراث فرهنگی فارس

برچسب ها: میراث فرهنگی فارس ، ساختمان ، باغ موزه ، مشاهیر ، شیراز
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