باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، تاکید کرد در صورت مداخله آمریکا در درگیری با عربستان سعودی، واشنگتن «پاسخی سریع و دردناک» دریافت خواهد کرد. او همچنین نسبت به «تشدید فراگیر تنش‌ها» هشدار داد.

البخیتی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانسه گفت هرگونه مداخله آمریکا با پاسخی مواجه خواهد شد که اهداف و منافع این کشور را در هر نقطه‌ای از منطقه که یمن به آن دسترسی داشته باشد، هدف قرار می‌دهد.

هم‌زمان با افزایش حملات یمن به عربستان، البخیتی از کارکنان تاسیسات نفتی و فرودگاه‌های سعودی خواست از این مراکز فاصله بگیرند. او تاکید کرد این مراکز به «اهداف مشروع» یمن تبدیل شده‌اند و هشدار داد که اوضاع به سمت «تشدید فراگیر تنش‌ها» پیش می‌رود.

این هشدارها پس از حملات پیاپی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض مطرح شده است. به گزارش رویترز، حمله روز شنبه به کشته شدن ۱۳ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ نفر انجامید و در حمله دیگری در روز یکشنبه نیز یک نفر کشته و حدود ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند. یمن پیش‌تر هشدار خود به شرکت‌های هواپیمایی، مسافران و کارکنان درباره استفاده از فرودگاه‌های عربستان را اعلام کرده بود.

رویترز همچنین روز دوشنبه گزارش داد که عربستان با موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی مواجه شده و فرودگاه ریاض همچنان بسته است. این تشدید تنش‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که عربستان حملات هوایی خود را به مراکز غیرنظامی یمن افزایش داده و از مزدوران خود در خاک یمن برای حمله به مواضع نیروهای مسلح این کشور حمایت می‌کند.

در همین حال، سفارت آمریکا در ریاض روز دوشنبه اعلام کرد شماری از شهروندان آمریکایی در عربستان، به دلیل تصویربرداری از رویداد‌های مرتبط با عملیات‌های یمن بازداشت شده‌اند. این سفارتخانه تعداد بازداشت‌شدگان را اعلام نکرد و توضیحی نداد که آیا آنها همچنان در بازداشت به سر می‌برند یا خیر.

منبع: یورو نیوز