رهبر حزب مخالف «یشار» در اسرائیل اعتراف کرد که سرنگونی نظام ایران «هدف قابل تحققی نیست» و تأکید کرد که تعیین این هدف در جریان عملیات نظامی اخیر، اشتباه بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل، در گفت‌و‌گو با رادیو ارتش این رژیم گفت: «باید از تبدیل تغییر نظام به هدف خود اجتناب کنیم. تعیین اهداف واقع‌بینانه و قابل دستیابی اهمیت دارد.»

وی بار دیگر اعتراف کرد که سرنگونی نظام ایران هدفی قابل تحقق نیست و تعیین آن به‌عنوان هدف در عملیات اخیر اشتباه بوده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اعلام کرده بود که خواهان سرنگونی نظام ایران است.

نتانیاهو در ماه مارس گذشته اذعان کرده بود که تحقق هدف سرنگونی نظامی ایران قطعی نیست.

تحقیقات رسانه‌ای اسرائیلی و آمریکایی در ماه‌های گذشته حاکی از آن بود که سازمان جاسوسی اسرائیل، موساد، بر این باور بوده است که با کشتن رهبران ایران، مردم این کشور علیه نظام قیام خواهند کرد و قدرت را به دست خواهند گرفت؛ اما چنین اتفاقی رخ نداد.

اسرائیل و آمریکا در ۲۸ فوریه گذشته تجاوز علیه ایران را آغاز کردند.

ایران نیز در پاسخ، موشک‌ها و پهپاد‌هایی به سمت اسرائیل و آنچه پایگاه‌های آمریکا در منطقه خواند، شلیک کرد.

تنش‌ها میان واشنگتن و تهران همچنان ادامه دارد؛ مذاکرات دو طرف با وجود امضای یادداشت تفاهم در اواسط ژوئن گذشته با بن‌بست روبه‌رو شده است. اختلافات درباره تردد دریایی در تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انتقال جهانی انرژی، نیز همچنان پابرجاست.

منبع: آناتولی