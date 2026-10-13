رهبر حزب مخالف «یشار» در اسرائیل اعتراف کرد که سرنگونی نظام ایران «هدف قابل تحققی نیست» و تأکید کرد که تعیین این هدف در جریان عملیات نظامی اخیر، اشتباه بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل، در گفت‌و‌گو با رادیو ارتش این رژیم گفت: «باید از تبدیل تغییر نظام به هدف خود اجتناب کنیم. تعیین اهداف واقع‌بینانه و قابل دستیابی اهمیت دارد.»

وی بار دیگر اعتراف کرد که سرنگونی نظام ایران هدفی قابل تحقق نیست و تعیین آن به‌عنوان هدف در عملیات اخیر اشتباه بوده است. 

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اعلام کرده بود که خواهان سرنگونی نظام ایران است.

نتانیاهو در ماه مارس گذشته  اذعان کرده بود که تحقق هدف سرنگونی  نظامی ایران قطعی نیست.

تحقیقات رسانه‌ای اسرائیلی و آمریکایی در ماه‌های گذشته حاکی از آن بود که سازمان جاسوسی اسرائیل، موساد، بر این باور بوده است که با کشتن رهبران ایران، مردم این کشور علیه نظام قیام خواهند کرد و قدرت را به دست خواهند گرفت؛ اما چنین اتفاقی رخ نداد.

اسرائیل و آمریکا در ۲۸ فوریه گذشته تجاوز علیه ایران را آغاز کردند.

ایران نیز در پاسخ، موشک‌ها و پهپاد‌هایی به سمت اسرائیل و آنچه پایگاه‌های آمریکا در منطقه خواند، شلیک کرد.

تنش‌ها میان واشنگتن و تهران همچنان ادامه دارد؛ مذاکرات دو طرف با وجود امضای یادداشت تفاهم در اواسط ژوئن گذشته با بن‌بست روبه‌رو شده است. اختلافات درباره تردد دریایی در تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انتقال جهانی انرژی، نیز همچنان پابرجاست.

منبع: آناتولی

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، حمله اسرائیل به ایران
خبرهای مرتبط
ادعای نتانیاهو: اسرائیل برای مقابله با هر سناریویی آماده است
سخنگوی جدید کاخ سفید: از سفیر آمریکا در یونان خواستیم استعفا دهد
اوکراین، قربانی باخت ترامپ در هرمز
گاردین: منطقه خلیج فارس وارد دوران جدیدی از بی‌ثباتی شده است
جنگ، مدیران غول‌های نفتی را از کنفرانس ریاض حذف کرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
غضنفر
۱۹:۱۳ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
یک رژیم بی اصل و نسب می خواهد برای یک کشور ۸ هزار ساله تعیین تکلیف بکنه، آیا این خنده دار نیست!؟!!
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
انشاالله سرنوگی صهیونیست را شاهد خواهیم بود
به زودی و زود
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
به زودتی سرنگونی صهیونیست را خواهیم دید.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
خاک برسر صهیونیست شماها

ک ایرانی جماعت و نشناختین
۰
۲
پاسخ دادن
قرارداد ۸ میلیارد دلاری پنتاگون برای نوسازی ارتباطات هسته‌ای آمریکا
ادعای ترامپ: به‌زودی اکتشاف نفت و گاز در گرینلند را آغاز می‌کنیم
اسرائیلی‌ها با بالن مواد مخدر به اردن قاچاق می‌کنند
دیزل روسیه و سلاح‌های اوکراین؛ تناقض سیاست آمریکا
اعتراف دیرهنگام نتانیاهو به سفر رئیس اطلاعات مصر پیش از ۷ اکتبر
حمله به ساختمان آرامکو و زخمی شدن ۴ نفر در ریاض
آخرین اخبار
حمله به ساختمان آرامکو و زخمی شدن ۴ نفر در ریاض
اعتراف دیرهنگام نتانیاهو به سفر رئیس اطلاعات مصر پیش از ۷ اکتبر
دیزل روسیه و سلاح‌های اوکراین؛ تناقض سیاست آمریکا
اسرائیلی‌ها با بالن مواد مخدر به اردن قاچاق می‌کنند
ادعای ترامپ: به‌زودی اکتشاف نفت و گاز در گرینلند را آغاز می‌کنیم
قرارداد ۸ میلیارد دلاری پنتاگون برای نوسازی ارتباطات هسته‌ای آمریکا
شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی دفتر مرکزی آرامکو در ظهران عربستان
اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در تنگه هرمز
ادعای نتانیاهو: اسرائیل برای مقابله با هر سناریویی آماده است
وزیر خارجه عمان وارد پاکستان شد
روسیه سفیر بلژیک را احضار کرد
ترامپ: آمریکا به‌ زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت
سفارت آمریکا درباره سفر به عربستان هشدار داد
کاهش ۴۲ درصدی درآمد‌های قطر در نیمه نخست سال ۲۰۲۶
سخنگوی جدید کاخ سفید: از سفیر آمریکا در یونان خواستیم استعفا دهد
اتهام‌زنی رئیس سازمان امنیت داخلی انگلیس به ایران
یمن تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان را هدف مشروع اعلام کرد
لفاظی‌های صدراعظم آلمان علیه ایران
هشدار ائتلاف سعودی برای تخلیه منطقه شرکت نفت یمن در صنعا
هشدار اوپک‌پلاس درباره جهش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه انرژی
طرح چهارمحوری آمریکا و اروپا برای پایان جنگ اوکراین
کرملین: توافق‌های انرژی روسیه و آمریکا به سود بازارهای جهانی است
بازگشت اعتراضات دانش‌آموزی به فرانسه با حضور گرتا تونبرگ
جنگ در غرب آسیا، تورم در انگلیس
اعتراف آیزنکوت: سرنگونی نظام ایران هدفی قابل تحقق نیست
هشدار جدی یمن به آمریکا در صورت ورود به جنگ
امیر قطر: امنیت تنگه هرمز و زیرساخت‌های انرژی باید تقویت شود
ترامپ: دوست دارم برای سومین دوره رئیس‌جمهور آمریکا شوم
هزینه ۳۶۶ میلیون دلاری ایلان ماسک برای کمک به جمهوری‌خواهان
قطر ایرویز پرواز‌های خود به ریاض و دمام را تعلیق کرد