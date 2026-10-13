سورتینگ اداره کل پست استان قم، در آیینی با حضور نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -آیین افتتاح سورتینگ اداره کل پست استان قم، با حضور حجت الاسلام والمسلمین روانبخش و محمد منان رئیسی، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، و ابوالفضل باقری‌منش، مدیرکل پست استان، برگزار شد.

این آیین در راستای توسعه زیرساخت‌های پستی و ارتقای ظرفیت‌های عملیاتی شبکه پست استان برگزار شد؛ زیرساختی که با سامان‌دهی فرایند تفکیک و پردازش مرسولات، می‌تواند در بهبود روند خدمت‌رسانی، افزایش سرعت پردازش و ارتقای کیفیت توزیع مرسولات پستی نقش مؤثری ایفا کند.

افتتاح این مجموعه، گامی در مسیر تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و لجستیکی استان قم و پشتیبانی از ارائه خدمات پستی کارآمدتر به شهروندان به شمار می‌رود.

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ابوالفضل باقری‌منش، مدیرکل پست استان قم، در تشریح این طرح اظهار داشت: سورتینگ جدید با هدف سامان‌دهی فرآیند تفکیک و پردازش مرسولات راه‌اندازی شده است و با بهره‌گیری از تجهیزات به‌روز، می‌تواند سرعت پردازش مرسولات را افزایش دهد و کیفیت توزیع را ارتقا بخشد.

 وی افزود: این مجموعه، ظرفیت عملیاتی شبکه پست استان را تقویت می‌کند و گامی مهم در مسیر ارائه خدمات پستی کارآمدتر به شهروندان قم خواهد بود.

منبع:روابط عمومی پست استان قم

برچسب ها: پست قم ، مرسولات پستی
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