متصدیان صنوف فعال در قطعه‌بندی و بسته‌بندی فرآورده‌های خام دامی ملزم به اخذ پروانه بهداشتی بهره‌برداری هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - حسین بوژمهرانی رئیس اداره دامپزشکی قائم‌شهر گفت: در نشست آموزشی و توجیهی ساماندهی مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، کارشناسان نظارت، ضوابط بهداشتی و کنترل زنجیره سرد را تشریح کردند و الزامات قانونی اخذ پروانه بهداشتی بهره‌برداری برای فعالیت‌های قطعه‌بندی و بسته‌بندی به مدیران واحد‌های صنفی ابلاغ شد.

او با تأکید بر اینکه امنیت غذایی و سلامت سفره مردم مهم‌ترین مسئولیت دامپزشکی است، افزود: ساماندهی مراکز عرضه و قانون مندسازی فعالیت‌های صنفی، اولویت اصلی این اداره در صیانت از سلامت عمومی است و با واحد‌هایی که خارج از چارچوب ضوابط بهداشتی فعالیت کنند، برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس اداره دامپزشکی قائم‌شهر در پایان گفت: همه متصدیان حاضر ملزم به ارائه درخواست مکتوب جهت اخذ پروانه بهداشتی بهره‌برداری شدند و مراحل قانونی صدور مجوز‌ها در دستور کار واحد نظارت قرار گرفت.

برچسب ها: دامپزشکی مازندران ، فرآورده های خام دامی
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