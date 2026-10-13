باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین بوژمهرانی رئیس اداره دامپزشکی قائم‌شهر گفت: در نشست آموزشی و توجیهی ساماندهی مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، کارشناسان نظارت، ضوابط بهداشتی و کنترل زنجیره سرد را تشریح کردند و الزامات قانونی اخذ پروانه بهداشتی بهره‌برداری برای فعالیت‌های قطعه‌بندی و بسته‌بندی به مدیران واحد‌های صنفی ابلاغ شد.

او با تأکید بر اینکه امنیت غذایی و سلامت سفره مردم مهم‌ترین مسئولیت دامپزشکی است، افزود: ساماندهی مراکز عرضه و قانون مندسازی فعالیت‌های صنفی، اولویت اصلی این اداره در صیانت از سلامت عمومی است و با واحد‌هایی که خارج از چارچوب ضوابط بهداشتی فعالیت کنند، برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس اداره دامپزشکی قائم‌شهر در پایان گفت: همه متصدیان حاضر ملزم به ارائه درخواست مکتوب جهت اخذ پروانه بهداشتی بهره‌برداری شدند و مراحل قانونی صدور مجوز‌ها در دستور کار واحد نظارت قرار گرفت.