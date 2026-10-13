باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی عبدالهی در نشست راه و شهرسازی فارس با اشاره به ضرورت انطباق برنامه‌ریزی شهری با شرایط اقلیمی و نیاز‌های شهروندان اظهار کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی در جهان و لزوم توجه به ملاحظات زیست‌محیطی، رویکرد اکوسیستمی در فرآیند بازنگری طرح جامع شیراز در دستور کار قرار گرفت.

او افزود: این رویکرد با در نظر گرفتن تکالیف وزارت راه و شهرسازی در مواد ۲۱ و ۲۷ قانون هوای پاک دنبال شد و از سال گذشته، «رویکرد طراحی شهری تاب‌آور شیراز» در اولویت فعالیت‌های اداره‌کل راه و شهرسازی استان قرار گرفت.

عبدالهی با تشریح چارچوب کلی این رویکرد افزود: در مطالعات بازنگری، شیراز در قالب سه بوم‌شهر پایدار و تاب‌آور تعریف شده است. حفاظت و احیای باغات، گسترش فضای سبز و افزایش تاب‌آوری شهری، محور‌های اصلی این الگو را تشکیل می‌دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس با اشاره به جهت‌گیری‌های اصلی مطالعات بازنگری طرح جامع بیان کرد: تغییر الگوی شهرسازی خودرومحور و کاهش وابستگی به سبک زندگی ماشینی، در کنار توجه به نیاز‌های شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی، از موضوعات محوری این طرح است. همچنین ظرفیت‌های مذهبی، فرهنگی و تاریخی شیراز در تدوین راهبرد‌های توسعه شهری مورد توجه قرار گرفته‌اند.

عبدالهی ادامه داد: در این طرح، حرکت به سمت شهرسازی انسان‌محور از طریق تقویت زیرساخت‌های موجود و پیشنهادی حمل‌ونقل عمومی، گسترش مسیر‌های پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری و فراهم‌کردن بستر زندگی سالم و پرتحرک دنبال می‌شود. بر این اساس، برنامه‌ریزی شهری باید علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز‌های جابه‌جایی، امکان حضور فعال شهروندان در فضا‌های شهری و ارتقای کیفیت زندگی روزمره را نیز فراهم کند.

او افزود: بازتعریف خیابان‌های ساختاری شیراز در قالب الگوی «خیابان کامل» نیز از دیگر محور‌های مورد توجه در بازنگری طرح جامع است. در این الگو، خیابان‌ها صرفاً مسیر عبور خودرو‌ها نیستند، بلکه باید به فضا‌هایی برای تعاملات اجتماعی و حضور شهروندان تبدیل شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس با تأکید بر جایگاه عدالت فضایی در برنامه‌ریزی شهری گفت: طراحی فراگیر محیط شهری با توجه به اسناد و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، از جمله رویکرد‌های شهر دوستدار کودک و شهر دوستدار سالمند و همچنین قانون جامع حمایت از حقوق توانخواهان، در فرآیند بازنگری طرح جامع شیراز مدنظر قرار گرفته است.

او تصریح کرد: توجه به این رویکرد‌ها با هدف فراهم‌کردن امکان حضور و دسترسی برابر برای تمامی گروه‌های سنی و افراد با توانایی‌های متفاوت انجام می‌شود تا همه شهروندان بتوانند به‌صورت عادلانه از فرصت‌ها و امکانات شهری بهره‌مند شوند. فراهم‌شدن چنین شرایطی می‌تواند زمینه رشد و شکوفایی افراد و ارتقای کیفیت زندگی در سطح شهر را تقویت کند.

منبع: راه و شهرسازی فارس