بیت آیت‌الله‌ شبیری زنجانی از ابراز همدردی رهبر انقلاب، مسئولان و نهادهای کشوری و آحاد مردم شریف ایران تقدیر و تشکر کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان  - بیت آیت‌الله‌ شبیری زنجانی با صدور پیامی از ابراز همدردی رهبر انقلاب، مسئولان و نهادهای کشوری و آحاد مردم شریف ایران تقدیر و تشکر کرد که متن این پیام به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»بیت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) ضمن عرض تسلیت ضایعۀ ارتحال آن فقیه عالی‌قدر؛بدین‌وسیله، مراتب سپاس و قدردانی خود را به محضر مبارک رهبر معظم انقلاب (دامت توفیقاته)، رؤسای محترم قوای سه‌گانه، هیئت محترم دولت، سایر مسئولان و کارگزاران کشور، نهادهای مختلف کشوری و لشکری و سازمان‌های فرهنگی و تبلیغی -به‌ویژه مسئولین محترم و نهادهای مختلف استان قم و زنجان- و همچنین آحاد مردم شریف که با ارسال پیام‌های تسلیت، حضور در مراسم تشییع و مجالس ترحیم، از جایگاه رفیع فقاهت و مرجعیت شیعه تجلیل نمودند و موجب تسلّای خاطر بازماندگان گردیدند، ابراز می‌دارد و از درگاه خداوند متعال برای همگان، دوام توفیقات را در مسیر خدمتگزاری صادقانه به اسلام و مردم شریف و مؤمن ایران مسئلت می‌نماید.

برچسب ها: آیت الله شبیری زنجانی ، مراجع تقلید
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