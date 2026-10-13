باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، ظهر سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در آیین تجلیل از رشادت‌های امدادگران جمعیت هلال‌احمر در جنگ تحمیلی سوم، با قدردانی از امدادگران، نجاتگران و داوطلبان این جمعیت، گفت: اقدامات هلال‌احمر در برخی عرصه‌های امدادرسانی به رکورد‌های منطقه‌ای و جهانی رسیده است.

وی با اشاره به سابقه همکاری خود با مجموعه هلال‌احمر در استان‌های مختلف اظهار کرد: در حوادثی مانند زلزله آبدانان، سیل در خراسان جنوبی و مناطق غربی کشور، سیل مهاباد و زلزله خوی، شاهد حضور به‌موقع و مؤثر امدادگران بودیم. به اعتقاد من، اقدامات هلال‌احمر در این حوادث باید به‌عنوان تاریخ شفاهی ثبت شود و در متون آموزشی مرتبط با مدیریت بحران مورد توجه قرار گیرد.

استاندار تهران با اشاره به زلزله خوی و پس‌لرزه‌های متعدد پس از آن گفت: با وجود اینکه تلفات این حادثه به اندازه‌ای نبود که ابعاد خسارت را به‌طور کامل نشان دهد، وقوع بیش از صد‌ها پس‌لرزه باعث شد مردم یک شهر حدود ۴۰۰ هزار نفری در فصل زمستان خانه‌های خود را تخلیه کنند و به دلیل نگرانی از وقوع حوادث بعدی، احساس امنیت کافی برای ماندن در منازل نداشته باشند.

معتمدیان افزود: در کمتر از ۷۲ ساعت، با حضور رئیس و مجموعه هلال‌احمر و همکاری دستگاه‌های مختلف، مردم خوی در اردوگاه‌ها و کمپ‌ها اسکان داده شدند. فراهم کردن زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، سرویس‌های بهداشتی، خدمات درمانی، تغذیه و آشپزخانه‌های سیار در چنین شرایطی، به‌ویژه در فصل زمستان و در منطقه‌ای گسترده، کاری دشوار و ماندگار بود.

وی تأکید کرد: این اقدامات حاصل همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف، نیرو‌های مسلح و مجموعه‌های عضو ستاد مدیریت بحران بود، اما هلال‌احمر در مدیریت بحران خوی نقش مؤثری ایفا کرد.

استاندار تهران با اشاره به عملکرد جمعیت هلال‌احمر در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه اظهار کرد: در دو جنگ اخیر، خدمات‌رسانی هلال‌احمر در ابعاد مختلف قابل‌توجه بود و در برخی زمینه‌ها رکورد‌هایی به ثبت رسید.

وی با اشاره به حملات انجام‌شده در استان تهران گفت: بیش از ۴۵ درصد حملات دشمن در استان تهران انجام شد و حدود یک‌هزار و ۳۰۰ اصابت در این استان ثبت شد. همچنین به گفته وی، بیش از ۲۳ هزار تن بمب در مناطق مختلف تهران، از جمله مناطق مسکونی، تجاری، بافت‌های تاریخی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و مدارس فرود آمد.

معتمدیان افزود: حدود یک‌سوم آمار شهدای کشور و یک‌سوم مصدومان نیز مربوط به تهران بود. در چنین شرایطی، امدادگران، نجاتگران و داوطلبان هلال‌احمر در کنار سایر نیرو‌های امدادی برای نجات آسیب‌دیدگان و انتقال آنان به مراکز درمانی تلاش کردند.

استاندار تهران با اشاره به سرعت حضور نیرو‌های امدادی در حوادث گفت: میانگین زمان حضور امدادگران هلال‌احمر در صحنه حوادث تهران حدود ۱۴ دقیقه بود؛ رقمی که با توجه به جمعیت بیش از ۱۰ میلیون نفری شهر تهران، جمعیت شناور حدود چهار میلیون نفری و پراکندگی نقاط مورد اصابت، اهمیت زیادی دارد.

وی ادامه داد: بیش از ۷۲۵۰ نفر از هم‌وطنان در مناطق بمباران‌شده کشور، با تلاش امدادگران و نجاتگران، زنده از زیر آوار خارج شدند؛ اقدامی که به گفته وی، از جمله دستاورد‌های مهم عملیات امداد و نجات در جنگ اخیر به شمار می‌رود.

معتمدیان با تشریح زنجیره خدمات امدادی در حوادث هوایی گفت: پس از وقوع حمله، ارزیابی صحنه، جست‌و‌جو، آواربرداری، امدادرسانی به مصدومان و انتقال آسیب‌دیدگان به مراکز درمانی از جمله اقداماتی است که باید به‌صورت هماهنگ انجام شود.

وی افزود: امدادگران این خدمات را در شرایطی ارائه می‌کنند که احتمال بمباران مجدد وجود دارد. در تهران نیز در مواردی نقاط مختلف با فاصله زمانی کوتاه دوباره هدف حمله قرار گرفتند و شماری از امدادگران هلال‌احمر در تهران و دیگر مناطق کشور جان خود را از دست دادند.

استاندار تهران تأکید کرد: سرعت و تنوع خدماتی که امدادگران در حوادث اخیر ارائه کردند، نتیجه برنامه‌ریزی، تمرین سناریو‌های مختلف، برگزاری مانور‌ها و اقداماتی است که طی سال‌های گذشته برای افزایش آمادگی عملیاتی انجام شده است.

معتمدیان با اشاره به توسعه شبکه داوطلبی جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد: از زمان تأسیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۰۱ تا سال ۱۴۰۰، شمار اعضای این جمعیت به حدود ۴۶۰ هزار نفر رسیده بود، اما امروز این آمار به بیش از ۶ میلیون نفر افزایش یافته است.

وی با اشاره به ظرفیت داوطلبان هلال‌احمر در کشور گفت: با توجه به برآوردی که از تعداد داوطلبان این حوزه در جهان ارائه می‌شود، بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت به ایران اختصاص دارد. این شبکه مردمی در کنار سایر شبکه‌های داوطلبانه کشور، در حوادث طبیعی و شرایط جنگی برای کمک به مردم وارد عمل می‌شود.

استاندار تهران ادامه داد: بسیاری از جوانان، دختران و پسران بدون داشتن رابطه استخدامی و صرفاً با انگیزه خدمت داوطلبانه در سیل، زلزله، طوفان و جنگ به کمک هم‌وطنان می‌آیند. این ظرفیت مردمی یکی از سرمایه‌های اصلی جمعیت هلال‌احمر است.

وی با اشاره به تحولات سال‌های اخیر در جمعیت هلال‌احمر گفت: در پنج سال گذشته، این مجموعه از نظر نیروی انسانی، شمار اعضا، زیرساخت‌ها و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و امداد پیشرفت‌هایی داشته است. همچنین ظرفیت ناوگان هوایی و تجهیزات امدادی توسعه یافته و تلاش‌هایی برای افزایش توان عملیاتی انجام شده است.

معتمدیان افزود: در سال‌های اخیر آمبولانس‌ها، موتورلانس‌ها و بالگرد‌های امدادی به ظرفیت‌های هلال‌احمر اضافه شده‌اند و پیگیری برای توسعه بیشتر تجهیزات نیز ادامه دارد. به گفته وی، تحقق این اقدامات در شرایط محدودیت‌های مالی کشور، نشان‌دهنده رویکرد آینده‌نگر و مسئله‌محور در مدیریت این مجموعه است.

وی با اشاره به توسعه شبکه‌های محلی هلال‌احمر گفت: خانه‌های هلال در محلات، پایگاه‌های امداد شهری و بین‌شهری و پایگاه‌های امداد کوهستان و ساحلی، بخش‌هایی از شبکه گسترده خدمات این جمعیت هستند که در سال‌های اخیر توسعه یافته‌اند.

استاندار تهران با اشاره به نقش فناوری در ارتقای توان امدادی اظهار کرد: استفاده از ربات‌های زنده‌یاب، پهپاد‌ها و سامانه‌های هوشمند از جمله اقداماتی است که برای بهبود عملیات امداد و نجات مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در جریان جنگ اخیر، مرکز راهبردی رصد و پایش در تهران راه‌اندازی شد که امکان ارتباط برخط با شعب و پایگاه‌های هلال‌احمر را فراهم می‌کرد. این زیرساخت به هماهنگی بیشتر در عملیات امدادی کمک کرد.

معتمدیان با بیان اینکه جمعیت هلال‌احمر در عرصه بین‌المللی نیز فعال است، گفت: در حوادث طبیعی کشور‌های افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه، نیرو‌های هلال‌احمر ایران در زمینه امدادرسانی و حمایت‌های بشردوستانه حضور داشته‌اند. همچنین این جمعیت در عرصه‌های بین‌المللی افتخارات و نشان‌هایی کسب کرده است.

وی با اشاره به تقدیر‌های بین‌المللی از جمعیت هلال‌احمر ایران، از تلاش‌های امدادگران و داوطلبان در سراسر کشور قدردانی کرد و آنان را سرمایه‌های اصلی این مجموعه دانست.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت‌های آیت‌الله العظمی سیستانی از مردم آسیب‌دیده در جنگ‌های اخیر گفت: این حمایت‌ها در تهران و دیگر استان‌های درگیر جنگ، از جمله در زمینه بازسازی، رسیدگی به مصدومان و آسیب‌دیدگان و حمایت از خانواده‌های شهدا، قابل‌توجه بوده است.

وی همچنین از پیگیری‌های آیت‌الله شهرستانی در این زمینه قدردانی کرد و با اشاره به دیدار خود با آیت‌الله سیستانی در دوران مسئولیتش در استان ایلام گفت: در آن دیدار، یکی از نخستین موضوعاتی که مورد پرسش قرار گرفت، وضعیت مردم پس از وقوع سیل و نحوه خدمت‌رسانی به آنان بود؛ موضوعی که به گفته وی، نشان‌دهنده توجه ویژه این مرجع دینی به وضعیت مردم و آسیب‌دیدگان حوادث است.