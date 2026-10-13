باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تظاهرات در شهر‌های مختلف فرانسه در اعتراض به محاصره غزه + فیلم

مردم در شهر‌های مختلف فرانسه با برگزاری تظاهرات، محاصره غزه و جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تظاهرکنندگان با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، از کشورهای غربی خواستند به حمایت و همدستی با این رژیم پایان دهند و برای رفع محاصره غزه اقدام کنند.

 

مطالب مرتبط
تظاهرات در شهر‌های مختلف فرانسه در اعتراض به محاصره غزه + فیلم
young journalists club

خیابان‌ها تا دانشگاه‌ها؛ خیزش جهانی علیه جنگ غزه + فیلم

تظاهرات در شهر‌های مختلف فرانسه در اعتراض به محاصره غزه + فیلم
young journalists club

غزه پس از سه سال جنگ؛ سرزمینی زیر آوار و محاصره + فیلم

تظاهرات در شهر‌های مختلف فرانسه در اعتراض به محاصره غزه + فیلم
young journalists club

تظاهرات گسترده در لندن در حمایت از فلسطین + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
ایران به متحدانش زور نمی‌گوید؛ جدال استاد دانشگاه ایرانی با روزنامه‌نگار آمریکایی + فیلم
۴۴۶

ایران به متحدانش زور نمی‌گوید؛ جدال استاد دانشگاه ایرانی با روزنامه‌نگار آمریکایی + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۵
 از خطر دائمی در دریا تا قطع پشتیبانی لجستیکی در خلیج فارس و کاهش ذخایر موشکی و مهمات آمریکا! + فیلم
۳۹۶

 از خطر دائمی در دریا تا قطع پشتیبانی لجستیکی در خلیج فارس و کاهش ذخایر موشکی و مهمات آمریکا! + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۵
میلیارد‌ها دلار سلاح غربی، بی‌اثر در برابر مقاومت یمنی‌ها! + فیلم
۳۸۱

میلیارد‌ها دلار سلاح غربی، بی‌اثر در برابر مقاومت یمنی‌ها! + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۵
جواب‌های دندان‌شکن روزنامه‌نگار یمنی به سوالات مغرضانه مجری بی‌بی‌سی + فیلم
۳۵۶

جواب‌های دندان‌شکن روزنامه‌نگار یمنی به سوالات مغرضانه مجری بی‌بی‌سی + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۵
«ننه عصمت»؛ بانوی دستکش‌باف رزمندگان به رحمت خدا رفت + فیلم
۲۸۶

«ننه عصمت»؛ بانوی دستکش‌باف رزمندگان به رحمت خدا رفت + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha