باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه اسکاتلندی «نشنال» با استناد به تازه‌ترین گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و نهاد‌های اقتصادی جهان گزارش داد که خانوار‌های انگلیسی با افزایش شدیدتر از حد انتظار نرخ تورم مواجه خواهند شد؛ روندی که در پی تاثیر جنگ در غرب آسیا بر اختلال در عرضه انرژی و افزایش هزینه‌های مواد غذایی شکل گرفته است.

بر اساس پیش‌بینی‌های جدید، اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس، با چشم‌انداز کند شدن رشد اقتصادی این کشور در سال آینده روبه‌رو است. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که ادامه افزایش قیمت‌ها در سطح جهانی، تحت تاثیر بحران‌های ژئوپلیتیکی، می‌تواند وضعیت مالی دولت‌ها را وخیم‌تر کند. شرایط آب‌وهوایی شدید و حملات سایبری به زیرساخت‌های انرژی نیز از دیگر عواملی هستند که بر این وضعیت تاثیر می‌گذارند.

چشم‌انداز تیره و نرخ‌های بالای تورم

پیش‌بینی‌های اقتصادی جهانی نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان در انگلیس در سال جاری و سال ۲۰۲۷ با شتاب بیشتر تورم مواجه خواهند شد. انتظار می‌رود قیمت مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۶ به میزان ۳.۳ درصد افزایش یابد؛ رقمی که از پیش‌بینی قبلی با ۳.۲ درصد، بیشتر است و دومین نرخ بالای تورم در میان کشور‌های گروه هفت به شمار می‌رود.

در همین حال، آمار‌های اداره ملی آمار انگلیس نشان می‌دهد که نرخ تورم در ماه اوت به ۳.۱ درصد رسیده است. انتظار می‌رود فشار ناشی از افزایش هزینه قبوض انرژی خانوارها، تورم را در ماه‌های آینده بیش از این افزایش دهد.

از سوی دیگر، بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ به اندکی بیش از ۴ درصد برسد؛ افزایشی که با بالا رفتن احتمالی سقف قیمت انرژی خانگی در ماه ژانویه مرتبط است.

منبع: المیادین