واشنگتن و اروپا در حال تدوین طرحی چهارمحوری برای حل‌وفصل مناقشه اوکراین هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیوید ایگناتیوس، ستون‌نویس روزنامه واشنگتن‌پست، به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا و کشور‌های اروپایی در حال تدوین پیشنهادی چهارمحوری برای حل‌وفصل مناقشه اوکراین هستند.

به گفته این منابع، واشنگتن و بروکسل در حال حرکت به سمت ارائه طرحی مشترک برای صلح هستند که مزایای اقتصادی و امنیتی را برای اوکراین و روسیه در نظر می‌گیرد و می‌تواند مبنایی برای دستیابی به توافقی بر سر مسائل سرزمینی باشد.

یک مقام آمریکایی اعلام کرد این بسته پیشنهادی چهار مؤلفه اصلی خواهد داشت که یکی از آنها پیشنهاد دستیابی روسیه و اروپا به توافقی اقتصادی و امنیتی با هدف بازگرداندن ثبات به منطقه است.

ایگناتیوس گفت: «بازسازی اوکراین نخستین رکن این طرح خواهد بود.» وی افزود که مذاکره‌کنندگان از کی‌یف خواسته‌اند برآورد‌های دقیق هزینه‌های بازسازی این کشور را ارائه کند.

تضمین‌های امنیتی برای هر دو کشور اوکراین و روسیه، دومین مؤلفه اساسی این طرح را تشکیل خواهد داد. با این حال، هنوز مشخص نیست چه ترتیبات امنیتی مشخصی قرار است به مسکو پیشنهاد شود.

این ستون‌نویس واشنگتن‌پست در ادامه نوشت: «سومین رکن طرح، ادغام اقتصادی روسیه، اوکراین و اروپا از طریق توافقی در حوزه انرژی خواهد بود. یکی از گزینه‌ها می‌تواند احداث خط لوله‌ای برای انتقال نفت و گاز روسیه به اروپا باشد که بر اساس آن، اوکراین و روسیه درآمد حاصل از این انتقال را میان خود تقسیم کنند.»

به نوشته ایگناتیوس، این پیشنهاد همچنین دسترسی بلندمدت روسیه به بازار انرژی اروپا را تضمین می‌کند و زمان‌بندی لغو تحریم‌های اقتصادی علیه مسکو را مشخص خواهد کرد.

چهارمین و آخرین بخش این توافق، برقراری آتش‌بس در امتداد خط مقدم کنونی جنگ خواهد بود.

واشنگتن‌پست گزارش داد که تلاش دیپلماتیک برای پیشبرد این طرح در جریان نشست اخیر مذاکره‌کنندگان آمریکایی، اروپایی و اوکراینی در ایالت فلوریدا شکل گرفته است.

منبع: تاس

برچسب ها: جنگ روسیه و اوکراین ، آمریکا و اروپا ، توافق امنیتی
خبرهای مرتبط
اوکراین قربانی بازی انتخاباتی ترامپ
پوتین آماده توقف حملات به اوکراین در روز انتخابات است
ترامپ از توافق گازوئیلی با روسیه دفاع کرد؛ اعتراض دوحزبی در کنگره
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مخالفت بن‌سلمان با مشارکت اسرائیل در عملیات علیه انصارالله
حجاب‌ستیزی در کشور شیعه؛ باکو در مسیر صهیونیست‌ها
وال‌استریت ژورنال: ایران در حال تقویت استحکامات دفاعی است
ترامپ: دوست دارم برای سومین دوره رئیس‌جمهور آمریکا شوم
اوکراین قربانی بازی انتخاباتی ترامپ
جنگ با ایران و قرارداد‌های میلیاردی برای جبران کمبود تسلیحات آمریکا
شانس ۹۰ درصدی دموکرات‌ها برای شکست ترامپ
اعتراف آیزنکوت: سرنگونی نظام ایران هدفی قابل تحقق نیست
فساد، نژادپرستی و مهاجرت: ۳ آزمون انتخاباتی برای جمهوری‌خواهان
لفاظی ترامپ: باور ندارم چین و روسیه به ایران کمک می‌کنند
آخرین اخبار
هشدار اوپک‌پلاس درباره جهش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه انرژی
طرح چهارمحوری آمریکا و اروپا برای پایان جنگ اوکراین
کرملین: توافق‌های انرژی روسیه و آمریکا به سود بازارهای جهانی است
بازگشت اعتراضات دانش‌آموزی به فرانسه با حضور گرتا تونبرگ
جنگ در غرب آسیا، تورم در انگلیس
اعتراف آیزنکوت: سرنگونی نظام ایران هدفی قابل تحقق نیست
هشدار جدی یمن به آمریکا در صورت ورود به جنگ
امیر قطر: امنیت تنگه هرمز و زیرساخت‌های انرژی باید تقویت شود
ترامپ: دوست دارم برای سومین دوره رئیس‌جمهور آمریکا شوم
هزینه ۳۶۶ میلیون دلاری ایلان ماسک برای کمک به جمهوری‌خواهان
قطر ایرویز پرواز‌های خود به ریاض و دمام را تعلیق کرد
حمله با چاقو در کره جنوبی؛ ۸ نفر زخمی شدند
مصر: هر نوع حمایتی که عربستان بخواهد، ارائه می‌کنیم
ادعای صهیونیست‌ها درباره ورود هوش مصنوعی به برنامه موشکی صنعا
اسرائیل مدعی ترور ۵ عضو حماس و جهاد اسلامی شد
بازداشت آمریکایی‌ها در عربستان به‌دلیل تصویربرداری از حملات اخیر
کشورهای فقیر در سایه جنگ ایران چاره‌ای جز ریاضت اقتصادی ندارند
نخست‌وزیر پیشین انگلیس: نظم جهانی به رهبری آمریکا به پایان رسیده است
جنگ با ایران و قرارداد‌های میلیاردی برای جبران کمبود تسلیحات آمریکا
اوکراین، قربانی باخت ترامپ در هرمز
یمن از سرنگونی پهپاد سعودی خبر داد
فساد، نژادپرستی و مهاجرت: ۳ آزمون انتخاباتی برای جمهوری‌خواهان
وال‌استریت ژورنال: ایران در حال تقویت استحکامات دفاعی است
لفاظی ترامپ: باور ندارم چین و روسیه به ایران کمک می‌کنند
حجاب‌ستیزی در کشور شیعه؛ باکو در مسیر صهیونیست‌ها
شانس ۹۰ درصدی دموکرات‌ها برای شکست ترامپ
کره شمالی یک موشک بالستیک تاکتیکی آزمایش کرد
اوکراین قربانی بازی انتخاباتی ترامپ
مخالفت بن‌سلمان با مشارکت اسرائیل در عملیات علیه انصارالله
انصارالله از حمله موشکی به فرودگاه ریاض خبر داد