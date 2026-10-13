باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیوید ایگناتیوس، ستون‌نویس روزنامه واشنگتن‌پست، به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا و کشور‌های اروپایی در حال تدوین پیشنهادی چهارمحوری برای حل‌وفصل مناقشه اوکراین هستند.

به گفته این منابع، واشنگتن و بروکسل در حال حرکت به سمت ارائه طرحی مشترک برای صلح هستند که مزایای اقتصادی و امنیتی را برای اوکراین و روسیه در نظر می‌گیرد و می‌تواند مبنایی برای دستیابی به توافقی بر سر مسائل سرزمینی باشد.

یک مقام آمریکایی اعلام کرد این بسته پیشنهادی چهار مؤلفه اصلی خواهد داشت که یکی از آنها پیشنهاد دستیابی روسیه و اروپا به توافقی اقتصادی و امنیتی با هدف بازگرداندن ثبات به منطقه است.

ایگناتیوس گفت: «بازسازی اوکراین نخستین رکن این طرح خواهد بود.» وی افزود که مذاکره‌کنندگان از کی‌یف خواسته‌اند برآورد‌های دقیق هزینه‌های بازسازی این کشور را ارائه کند.

تضمین‌های امنیتی برای هر دو کشور اوکراین و روسیه، دومین مؤلفه اساسی این طرح را تشکیل خواهد داد. با این حال، هنوز مشخص نیست چه ترتیبات امنیتی مشخصی قرار است به مسکو پیشنهاد شود.

این ستون‌نویس واشنگتن‌پست در ادامه نوشت: «سومین رکن طرح، ادغام اقتصادی روسیه، اوکراین و اروپا از طریق توافقی در حوزه انرژی خواهد بود. یکی از گزینه‌ها می‌تواند احداث خط لوله‌ای برای انتقال نفت و گاز روسیه به اروپا باشد که بر اساس آن، اوکراین و روسیه درآمد حاصل از این انتقال را میان خود تقسیم کنند.»

به نوشته ایگناتیوس، این پیشنهاد همچنین دسترسی بلندمدت روسیه به بازار انرژی اروپا را تضمین می‌کند و زمان‌بندی لغو تحریم‌های اقتصادی علیه مسکو را مشخص خواهد کرد.

چهارمین و آخرین بخش این توافق، برقراری آتش‌بس در امتداد خط مقدم کنونی جنگ خواهد بود.

واشنگتن‌پست گزارش داد که تلاش دیپلماتیک برای پیشبرد این طرح در جریان نشست اخیر مذاکره‌کنندگان آمریکایی، اروپایی و اوکراینی در ایالت فلوریدا شکل گرفته است.

منبع: تاس