سرپرست گروه تولیدات اجتماعی سیمافیلم دلایل استقبال مخاطب از مجموعه «سرو، سپید، سرخ» را تماشای زندگی خود مردم از قاب تلویزیون خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - بهرنگ ملک‌محمدی، سرپرست گروه تولیدات اجتماعی سیمافیلم درباره فصل سوم مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ» که با محوریت نیروی انتظامی از روز گذشته روانه آنتن شده است، گفت: در حال حاضر، فقط شش قسمت از فصل سوم این مجموعه آماده شده و به مناسبت هفته فراجا، مجموعه «سرو، سپید، سرخ» روز‌های زوج از شبکه یک پخش می‌شود.

ملک‌محمدی داستان این شش قسمت را بیانِ رشادت‌های دلاورمردان نیروی انتظامی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه دانست و گفت: البته ادامه قسمت‌ها بستگی به ورود سایر نهاد‌ها دارد. هرچند در فصل‌های یک و دو این مجموعه نیز روایت بعضی نهاد‌ها مانند آتش‌نشانی، نیروی هوایی ارتش و... وجود داشت. در کل، به طور متمرکز نمی‌توانیم اسم نهاد خاصی را بیاوریم، ولی، چون قصه‌ها گسترده است به سراغ همه آنها خواهیم رفت.

سرپرست گروه تولیدات اجتماعی سیمافیلم دلایل استقبال مخاطب از این مجموعه را تماشای زندگی خود مردم از قاب تلویزیون خواند و خاطرنشان کرد: این قصه‌ها علاوه‌بر اینکه درباره مردم است، بار حماسی نیز دارد. به عنوان مثال، اپیزود «در آسمان» که راجع به عملیات نیروی هوایی ارتش بود، در تاریخ عملیات‌های هوایی دنیا بی‌نظیر است؛ اینکه خلبانی بتواند در ارتفاع کم پایگاه بیگانه‌ای را بزند و بازگردد. باید این روایت‌ها ساخته می‌شد. این چنین است که مردم حماسه و قصه خودشان را دوست دارند.

وی خاطرنشان کرد: مثلاً اپیزود «پدر» داستان یک پدری بود که آلزایمر داشت و باید پسرش از او نگه‌داری می‌کرد. این قصه خیلی‌ها در جنگ تحمیلی اخیر بود. ترکیب قصه‌های حماسی و داستان مردم، «سرو، سپید، سرخ» را تماشایی کرد.