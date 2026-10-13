باشگاه خبرنگاران جوان- مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل به همراه اسکندر مومنی وزیر کشور و جمعی از مسئولان، امروز وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شده‌اند.

وزیر کشور در ابتدای ورود به باکو که با استقبال رسمی ولایت عیوض‌اف همتای خود در جمهوری آذربایجان همراه بود، با بیان اینکه روابط دو کشور، دیرینه و دارای قرابت‌ها و اشتراکات متعدد است، گفت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان اشتراکات فرهنگی، دینی و تاریخی دارند و دارای مرز‌های خشکی طولانی هستند و سیاست کشورمان سیاست همسایگی و توجه به همسایگان و منطقه است.

مومنی که به دعوت رسمی وزیر کشور جمهوری آذربایجان به این کشور سفر کرده است، افزود: توسعه روابط با همسایگان در اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و جمهوری آذربایجان هم جایگاه خاصی در سیاست خارجی ایران دارد؛ بنابراین در این سفر موضوعات امنیتی، تردد، مقابله با جرایم سازمان یافته، مهاجرت و مواد مخدر در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه روابط دو کشور در سطح خوبی قرار دارد اضافه کرد: امنیت مرز‌ها منوط به تعامل، همکاری و هماهنگی کشور‌های دو سوی مرز است.

دیدار با وزیر کشور جمهوری آذربایجان، وزیر حوادث غیرمترقبه و برخی مقامات این کشور با هدف توسعه همکاری‌های دوجانبه از جمله مناسبات مرزی در دستور کار مقامات کشورمان است.

وزیر کشور را در این سفر علاوه بر استاندار اردبیل، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، استاندار گیلان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و مشاور وزیر و رئیس امور بین‌الملل وزارت کشور همراهی می‌کنند.

ظرفیت‌های اقتصاد مرزی اردبیل

استان اردبیل بیش از ۳۶۰ کیلومتر مرز با جمهوری آذربایجان دارد و گمرک مرزی و شبانه روزی بیله سوار مغان و همچنین فعالیت منطقه آزاد تجاری صنعتی اردبیل در آن شهرستان مرزی، قطب‌های بزرگ تولید کشاورزی و لبنی در پارس آباد مغان یعنی مجتمع‌های کشت، صنعت و دامپروری مغان و پارس و فرودگاه پارس آباد مغان از ظرفیت‌های اقتصادی، تولیدی، تجاری و ترانزیتی استان اردبیل در نوار مرزی است.

پیشتر، استاندار اردبیل موضوع احداث بارانداز ریلی در شمال استان و نوار مرزی جمهوری آذربایجان را مطرح کرده بود و همچنین ایجاد بازار مشترک مرزی بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان در مرز اردبیل از موضوعاتی بوده که استاندار اردبیل در سفر‌های قبلی خود به کشور همسایه و همچنین در دیدار مشترک با روسای گمرکات ایران و جمهوری آذربایجان مطرح کرده است.

یکی از مطالبات مردم شمال استان اردبیل به ویژه مرزنشینان این استان نیز احیای مراودات مرزی به شیوه تجارت چمدانی است که قبل از شیوع کرونا در این استان برقرار بود و سبب رونق بازار‌های مرزی و محلی شده بود، اما بعد از کرونا به علت بسته شدن یک طرفه مرز برای تردد نفر از سوی جمهوری آذربایجان، تجارت چمدانی برچیده شده و تاثیر منفی در کسب و کار مردم به ویژه در بازارچه مرزی بیله سوار مغان داشته است.

اکنون با تفویض اختیار لازم از سوی دولت به استانداران ۱۶ استان مرزی از جمله استان اردبیل، امید‌ها برای افزایش بازرگانی و تجارت با کشور همسایه بیشتر شده است و در حال حاضر به اذعان استاندار اردبیل روزانه بیش از ۳۰۰ کامیون در مرز اردبیل با جمهوری آذربایجان برای صادرات، واردات و ترانزیت کالا تردد می‌کنند و این امر نویدبخش توسعه تجارت مرزی است.

اردبیل با منابع آبی غنی، اراضی حاصل‌خیز، اقلیم متنوع، و نیروی انسانی توانمند، مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه از سوی جمهوری آذربایجان است، ایجاد شهرک‌های تخصصی کشاورزی، بهره‌گیری از ظرفیت منطقه آزاد تجاری-صنعتی، و توسعه صنایع غذایی و انرژی‌های نو با مشارکت سرمایه‌گذاران آذری، می‌تواند توسعه پایدار و اشتغال‌زایی در استان را تضمین کند.

استاندار اردبیل در آذرماه سال ۱۴۰۴ در سفر به جمهوری آذربایجان با شهردار باکو و معاون وزیر اقتصاد این کشور دیدار و درباره گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه‌های اقتصادی و مدیریت شهری گفت‌و‌گو کرده بود.

امامی یگانه در دیدار با الدگار عزیزوف شهردار باکو بر آمادگی استان اردبیل برای توسعه روابط در زمینه‌های مدیریت شهری، حمل‌ونقل، پسماند و شهر هوشمند تأکید کرده بود که توسعه ارتباطات و همکاری‌های هم‌مرز، از سیاست‌های اصلی دولت و رییس‌جمهوری اسلامی ایران در تعامل با کشور‌های همسایه است.

وی در آن سفر با اشاره به جایگاه اردبیل به‌عنوان یکی از استان‌های مرزی مهم کشور افزود: شهر اردبیل آمادگی دارد در چارچوب همکاری‌های دوجانبه، از تجربیات فنی و زیرساختی شهر باکو بهره‌مند شود و زمینه مشارکت‌های مشترک در حوزه‌های شهری فراهم گردد.

شهردار باکو نیز با استقبال از دیدار استاندار اردبیل، این نشست را آغاز مرحله جدید همکاری‌های شهری دو طرف دانسته و اظهار کرده بود که کارشناسان دو طرف می‌توانند در زمینه‌های فنی و زیرساختی همکاری نزدیک داشته باشند.

استاندار اردبیل در دیدار با صاحب اکبروف معاون وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان نیز راهکار‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های مشترک را مورد بررسی قرار داده بود.

امامی یگانه با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی استان اردبیل در بخش‌های کشاورزی، گردشگری، معدن، صنعت و دانش‌بنیان، تصریح کرده بود که حمایت از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران دو کشور می‌تواند زمینه ارتقای مبادلات اقتصادی میان اردبیل و جمهوری آذربایجان را فراهم کند.

وی ایجاد دفاتر مشترک بازرگانی، تسهیل امور گمرکی، راه‌اندازی بارانداز لجستیکی ـ ریلی، تجهیز گمرکات، احداث شهرک صنعتی و منطقه آزاد مشترک و تبادل دانش فنی را از جمله محور‌های قابل پیگیری در همکاری‌های دو طرف اعلام کرده بود.

منبع:روابط عمومی استانداری اردبیل