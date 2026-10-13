باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی؛ پیرحسین کولیوند در آیین تجلیل از امدادگران و نجاتگران این جمعیت در جنگ تحمیلی سوم، سخنان خود را نه با گزارش‌های معمول، بلکه با روایتی از سرمایه‌های انسانی هلال‌احمر آغاز کرد و اظهار داشت: امروز می‌خواهم درباره دارایی‌های واقعی این جمعیت صحبت کنم؛ سرمایه‌هایی که ثمره تلاش و ازخودگذشتگی تک‌تک شماست.

وی با یادآوری آخرین دیدار با رهبر شهید انقلاب در سال ۱۴۰۴ گفت: ایشان پس از شنیدن گزارش فعالیت‌های هلال‌احمر فرمودند مطالبی که بیان می‌کنید، انسان را به شوق می‌آورد و شما توانسته‌اید دل رهبر را شاد کنید. این سرمایه، حاصل کوشش تمام نیرو‌های جمعیت است.

کولیوند با اشاره به حمایت رئیس‌جمهور از این جمعیت افزود: نگاه رئیس‌جمهور به هلال‌احمر مثبت و حمایتگرانه است و حضور و پیگیری‌های ایشان برای شنیدن گزارش‌ها، ارائه رهنمود‌ها و اعلام رضایت از فعالیت‌های جمعیت، از سرمایه‌های ارزشمند ما محسوب می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور نیز همین نگاه حمایتی را دارد.

وی در ادامه با اشاره به حمایت‌های محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، از جمعیت هلال‌احمر گفت: ایشان از جمله مدیرانی هستند که در مسئولیت‌های مختلف، حامی هلال‌احمر بوده‌اند. در حوادثی مانند زلزله خوی و حوادث تهران، تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و حضور میدانی ایشان به امدادرسانی کمک کرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: در جریان حوادث اخیر، بار‌ها شاهد حضور مستقیم استاندار تهران در کنار نیرو‌های عملیاتی بودم. ایشان در جلسات فرماندهی عملیات پیگیر وضعیت انبار‌ها و امکانات بودند و زمانی که از تکمیل ظرفیت انبار‌ها صحبت شد، برای ساخت انبار‌های جدید در استان تهران دستور پیگیری دادند.

کولیوند ادامه داد: در موضوع تأمین محل مناسب برای نگهداری و توزیع کمک‌های بین‌المللی نیز با دستور مستقیم استاندار، موانع برطرف شد و محل موردنیاز در اختیار جمعیت قرار گرفت. در جلسات مختلف نیز همواره از خدمات هلال‌احمر دفاع کرده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت حضور مدیران در میدان عملیات اظهار کرد: من هیچ‌گاه میان جایگاه مدیریتی ایشان و حضور در کنار امدادگران فاصله‌ای ندیده‌ام. ایشان با نیرو‌های عملیاتی به‌گونه‌ای گفت‌و‌گو می‌کنند که گویی اعضای خانواده خودشان هستند. این ویژگی‌ها از یک مدیر جهادی، توانمند، شجاع و مسئولیت‌پذیر حکایت دارد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: استاندار تهران حتی برای پیشگیری از مشکلات انرژی در مراکز جمعیت، موضوع نصب پنل‌های خورشیدی را مطرح و برای اجرای آن دستور پیگیری صادر کرد. این توجه به جزئیات و آینده‌نگری، از ویژگی‌های مدیریتی ایشان است.

کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از استاندار همدان گفت: استان همدان در زمان حوادث و حملات، میزبان بخشی از مردم تهران بود و با وجود شرایط دشوار، خدمات‌رسانی را ادامه داد. در مراسم اربعین نیز این استان در استقرار موکب‌ها، استقبال و بدرقه زائران و به‌ویژه خدمات‌رسانی در مسیر بازگشت، نقش مؤثری داشته است.

وی با اشاره به یکی از حوادث مربوط به انبار مواد غذایی گفت: در جریان حمله به انباری که حدود هزار و ۲۰۰ تن گوشت منجمد در آن نگهداری می‌شد، بخشی از محموله آسیب دید. با این حال، استاندار همدان در شرایط خطر در محل حاضر شد و بر نجات اقلام سالم تأکید کرد. به گفته وی، بخشی از گوشت و مرغ منجمد از محل حادثه نجات داده شد و پس از بررسی‌های لازم، برای استفاده در اختیار بخش مربوط قرار گرفت.

کولیوند این اقدام را نشانه توجه مدیران به معیشت مردم دانست و بر ضرورت قدردانی از مدیرانی تأکید کرد که در شرایط دشوار، مسئولیت‌پذیرانه در کنار نیرو‌های امدادی می‌ایستند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به حمایت‌های آیت‌الله سیدجواد شهرستانی از جمعیت هلال‌احمر گفت: ایشان با وجود مشغله‌های فراوان، در برنامه‌های مرتبط با جمعیت حضور پیدا می‌کنند و توجه ویژه‌ای به امدادگران و خدمات آنان دارند.

کولیوند با تمجید از عملکرد نیرو‌های امدادی در جنگ تحمیلی سوم گفت: شجاعت، شهامت، سرعت عمل و مسئولیت‌پذیری را باید از شما یاد گرفت. در روز‌هایی که حملات ادامه داشت، بار‌ها از امدادگران خواستم کمی صبر کنند، اما آنها برای نجات مردم و رسیدن به محل حادثه پیش‌قدم می‌شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با یادآوری شهدای جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد: شهدایی که از دست دادیم، برای همه ما عزیز بودند. خانواده‌های آنان نیز با وجود داغ سنگین، صبر و استقامت خود را نشان دادند. این ایثارگری‌ها بخشی از سرمایه هلال‌احمر است و باید روایت شود.

وی با اشاره به یکی از نمونه‌های امانتداری امدادگران گفت: در یکی از محل‌های حادثه، امدادگری جوان مقداری طلا را از زیر آوار پیدا کرد و پس از جمع‌آوری، با ثبت و ضبط موضوع و گرفتن امضا، اموال را به پلیس تحویل داد. وقتی بعداً او را پیدا کردم، از این رفتار قدردانی کردم؛ زیرا می‌توانست آن اموال را برای خود بردارد، اما با وجود شرایط دشوار، امانتداری کرد و اموال مردم را حفظ کنند. این رفتار‌ها نشان می‌دهد که امدادگران علاوه بر شجاعت، از پاکدستی، ایمان و مسئولیت‌پذیری برخوردارند و خود را در برابر خداوند مسئول می‌دانند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر ضرورت ثبت خاطرات و روایت‌های نیرو‌های امدادی گفت: از شما می‌خواهم روایت‌های خود از حوادث و عملیات‌ها را ثبت کنید. همین روایت‌ها بود که در نشست‌های بین‌المللی نیز زمینه طرح تجربیات و دیدگاه‌های جمعیت هلال‌احمر ایران را فراهم کرد.

وی ادامه داد: روایتگری امدادگران از فداکاری‌ها، همدلی‌ها و تلاش‌های میدانی می‌تواند ظرفیت‌های هلال‌احمر را به دنیا معرفی کند. این تجربه‌ها باید ثبت شوند تا در آینده نیز مورد استفاده قرار گیرند.

کولیوند همچنین بر ضرورت مشارکت دادن جوانان تأکید کرد و گفت: باید از همین امروز کودکان، نوجوانان و جوانان را با فعالیت‌های امدادی همراه کنیم. پیشنهاد من این است که هر یک از افراد باتجربه، یک جوان را در کنار خود قرار دهند و زمینه رشد او را فراهم کنند. حتی اگر جوانان اشتباه کردند، باید برای اصلاح رفتارشان تلاش کنیم، نه اینکه آنها را کنار بگذاریم. نگاه حذفی در هلال‌احمر جایی ندارد و باید از نیرو‌های جوان حمایت کرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به تغییر شرایط معیشتی و امکانات امدادگران گفت: در سال‌های گذشته، درآمد و امکانات نیرو‌های عملیاتی با سختی کار آنها تناسب نداشت، اما با تلاش همکاران، حمایت دولت، خیرین و دیگر حامیان جمعیت، شرایط تا حدی بهبود یافته است. با این حال، از نظر معیشتی هنوز به سطحی که انتظار دارم نرسیده‌ایم و باید برای بهبود بیشتر وضعیت نیرو‌ها تلاش کنیم.

وی با اشاره به ضرورت توسعه پایگاه‌ها و تجهیزات امدادی افزود: رسیدن سریع به محل حادثه، به‌ویژه در زمان بحران، نیازمند امکانات مناسب و توسعه زیرساخت‌هاست. هلال‌احمر برای افزایش سرعت و کیفیت خدمات، به پایگاه‌های بیشتر، تجهیزات پیشرفته و حمایت مستمر نیاز دارد.برخورداری از پهپاد، ربات‌های جست‌و‌جو و نجات و فناوری‌های جدید، بخشی از ظرفیت‌هایی است که هلال‌احمر را در سطح بین‌المللی توانمند کرده است. این ظرفیت‌ها نتیجه سرمایه‌گذاری، همدلی و تلاش نیرو‌های جمعیت است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به نقش زنان در فعالیت‌های جمعیت هلال‌احمر گفت: ظرفیت‌های جمعیت محدود به آقایان نیست و زنان نیز در بسیاری از فعالیت‌های اصلی، چه در عرصه امداد و عملیات و چه در حوزه‌های ملی و بین‌المللی، نقش پیشرو دارند.توانمندی همکاران ما در عرصه جهانی نیز مورد توجه قرار گرفته است. این ظرفیت‌ها باید تقویت شود تا جمعیت بتواند با قدرت بیشتری در برنامه‌ها و همکاری‌های بین‌المللی حضور داشته باشد.

کولیوند همچنین با اشاره به فعالیت‌های آموزشی در دوران جنگ گفت: در این دوره، آموزش میلیون‌ها نفر و تلاش برای افزایش آمادگی عمومی دنبال شد و بخش‌های مختلف جمعیت در آموزش، برنامه‌ریزی، پشتیبانی و عملیات نقش‌آفرینی کنند. هلال‌احمر از سرمایه اجتماعی ارزشمندی برخوردار است، اما حفظ این سرمایه دشوار است و همه ما در برابر آن مسئولیت داریم.

وی افزود: باید برای مردم و با نیت خدمت به خداوند تلاش کنیم، گرهی از کار دیگران باز کنیم، اخلاق‌مدار باشیم و تقوا را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهیم. آنچه هلال‌احمر را به یک مجموعه اثرگذار تبدیل می‌کند، کنار هم قرار گرفتن توانمندی‌های فردی و تبدیل آنها به قدرت سازمانی است. ما سرمایه‌های بزرگی در میان پیشوایان دینی، مسئولان، خیرین و نیرو‌های عملیاتی داریم و نباید این ظرفیت‌ها را نادیده بگیریم. امیدوارم بتوانیم همواره خدمات شایسته‌ای به مردم ارائه کنیم و در مسیر خدمت‌رسانی موفق باشیم.