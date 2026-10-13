معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، در جلسه شورای اداری شهرستان سنندج با قدردانی از همراهی مردم و تلاش دستگاه‌های اجرایی در ایام جنگ، بر ضرورت رسیدگی به مطالبات شهروندان، آمادگی برای انتخابات شورا‌ها و تقویت مدیریت بحران تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- علی‌اکبر ورمقانی اظهار کرد: در شرایط دشوار جنگ، مردم با ایستادگی بر آرمان‌های انقلاب و همراهی با مدافعان کشور، نقش مهمی در حفظ وحدت و انسجام ملی داشته‌اند و وظیفه ما مدیران این است که با همدلی و تلاش بیشتر، مشکلات مردم را پیگیری کنیم و از میزان گلایه‌مندی‌های آنان بکاهیم.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش جان‌فدایان در کردستان افزود: برگزاری این برنامه نیازمند هماهنگی منسجم دستگاه‌های اجرایی و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود است تا مراسمی باشکوه و درخور همراهی مردم برگزار شود.

معاون استاندار کردستان با اشاره به تعویق انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا گفت: مقدمات برگزاری انتخابات برای ۱۱ اردیبهشت‌ماه فراهم شده بود، اما با آغاز جنگ و تغییر شرایط کشور، انتخابات به تعویق افتاد و تاریخ جدید آن باید از سوی شورای عالی امنیت ملی مشخص شود.

وی تأکید کرد: با وجود نامشخص‌بودن زمان برگزاری، همه دستگاه‌ها باید آمادگی کامل داشته باشند. انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیکی برگزار خواهد شد و تجربه شهر‌های سنندج و سقز در این زمینه می‌تواند به تسهیل فرآیند رأی‌گیری و افزایش سرعت، دقت و سلامت انتخابات کمک کند.

ورمقانی با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌ها تصریح کرد: بر اساس ماده ۹۰ قانون انتخابات، همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند امکانات و نیرو‌های موردنیاز را در اختیار ستاد‌های انتخابات قرار دهند. همچنین رفع مشکلات زیرساختی و ارتباطی باید پیش از برگزاری انتخابات در اولویت باشد.

وی مشارکت مردم را مهم دانست و افزود: همه دستگاه‌ها باید در چارچوب قانون برای افزایش مشارکت تلاش کنند، اما استفاده از امکانات و ظرفیت‌های دولتی برای حمایت یا مخالفت با نامزد‌ها به‌هیچ‌وجه مجاز نیست. تأمین امنیت انتخابات نیز با همکاری شورای تأمین دنبال خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در ادامه با اشاره به موضوع سد ژاوه اظهار کرد: سلامت مردم خط قرمز مدیریت استان است و مسائل مرتبط با این سد، به‌ویژه ملاحظات زیست‌محیطی، باید با جدیت و از مسیر کارشناسی پیگیری شود.

وی همچنین با اشاره به احتمال وقوع حوادث طبیعی و انسان‌ساخت، از جمله سیل، زلزله، آتش‌سوزی و تصادفات جاده‌ای، گفت: مدیریت بحران به زمان وقوع حادثه محدود نمی‌شود و پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازتوانی را در بر می‌گیرد.

ورمقانی تأکید کرد: پیشگیری مهم‌ترین اصل در مدیریت بحران است و همه دستگاه‌ها باید با شناسایی نقاط حادثه‌خیز، رفع نواقص و تقویت هماهنگی‌ها، آمادگی خود را در مناطق شهری و روستایی حفظ کنند تا در شرایط اضطراری، خدمات‌رسانی به مردم با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.

 

برچسب ها: کردستان ، انتخابات ، استانداری
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