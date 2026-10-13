باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه امروز سه‌شنبه با هدف مطالبه بهبود شرایط آموزشی از سر گرفته شد. دانش‌آموزان تلاش می‌کنند شور اعتراضاتی را که از اواسط سپتامبر آغاز شده است، حفظ کنند؛ این در حالی است که دولت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور امیدوار است با نزدیک شدن به تعطیلات مدارس، از شدت اعتراضات کاسته شود.

گرتا تونبرگ، فعال محیط‌زیست سوئدی، نیز در این اعتراضات شرکت کرد. خبرنگار خبرگزاری فرانسه حضور او را در مقابل یکی از دبیرستان‌های منطقه پاریس مشاهده و آن را گزارش کرد.

اعتراضات تازه در شرایطی برگزار می‌شود که میان تلاش دانش‌آموزان برای گسترش دامنه اعتراضات و ارزیابی دولت از فروکش کردن آنها اختلاف وجود دارد. برخی از شرکت‌کنندگان معتقدند تحرکات روز سه‌شنبه می‌تواند نقطه عطفی در روند اعتراضات باشد.

اتحادیه دانش‌آموزی فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آن‌ها به حرف ما گوش نمی‌دهند؛ بنابراین با آنها مقابله خواهیم کرد.»

در همین حال، تشکل‌های دانش‌آموزی دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها همچنان خواستار برگزاری نشستی با سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، هستند؛ مطالبه‌ای که طی روز‌های گذشته نیز مطرح شده بود.

دولت فرانسه جمعه گذشته از کاهش چشمگیر تعداد دبیرستان‌هایی خبر داده بود که در آنها کلاس‌ها تعطیل شده یا در مقابل ورودی آنها تجمع اعتراضی برگزار شده است. وزارت آموزش‌وپرورش نیز اعلام کرد که بیش از ۹۶ درصد دبیرستان‌های کشور در آن روز باز بوده‌اند.

منبع: المیادین