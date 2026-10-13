باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- علی‌اکبر ورمقانی روز سه‌شنبه در سومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان اظهار کرد: انتظار داریم ادارات، سازمان‌ها و نهاد‌ها از جمله بانک‌ها و دستگاه‌های متولی مسکن، در انجام وظایف قانونی خود برای تسهیل ازدواج جوانان تسریع کنند.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از راهکار‌های عملی برای مقابله با عوامل مؤثر بر کاهش ازدواج و فرزندآوری افزود: باید از همه ظرفیت‌ها برای ترغیب جوانان به ازدواج و ترویج فرزندآوری استفاده کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به پیچیدگی‌های اجتماعی ازدواج و طلاق خاطرنشان کرد: نمی‌توان شرایط زندگی امروز را با دهه‌های گذشته مقایسه کرد؛ بنابراین، برای بهبود وضعیت ازدواج و کاهش طلاق باید متناسب با اقتضائات زمان برنامه‌ریزی کنیم.

ورمقانی آموزش را رکن اصلی تبیین اهمیت ازدواج سالم و آگاهانه دانست و گفت: آموزش‌ها باید در زمان مناسب و در جایگاه درست ارائه شوند تا جوانان و جامعه را از پیامد‌های قانونی و عاطفی طلاق آگاه کنند.

وی همچنین با یادآوری نقش خانواده‌ها در ترغیب جوانان به ازدواج و فرزندآوری بیان کرد: اگرچه مشکلات اقتصادی در کاهش ازدواج و فرزندآوری بی‌تأثیر نیست، عوامل فرهنگی نیز در این زمینه نقش مهمی دارند.

معاون استاندار کردستان در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های اجتماعی گفت: سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها، شرایط اجتماعی، خانواده، عوامل فرهنگی و محیطی همگی بر آمار ازدواج، طلاق و فرزندآوری تأثیرگذارند؛ از این رو، باید از تمام ظرفیت‌های اداری، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای و مهم‌تر از همه، ظرفیت نهاد خانواده برای بهبود وضعیت در این سه حوزه بهره بگیریم.