باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چرا نباید سرویس بهداشتی در داخل حمام قرار بگیرد؟ + فیلم

طب سنتی وجود سرویس بهداشتی در محل استحمام را توصیه نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وجود سرویس بهداشتی در محل استحمام توسط طب سنتی توصیه نمی‌شود. در همین رابطه رامین تاجبخش، متخصص طب سنتی در برنامه انارستان از شبکه سوم سیما توضیحاتی را ارائه کرده است.

مطالب مرتبط
چرا نباید سرویس بهداشتی در داخل حمام قرار بگیرد؟ + فیلم
young journalists club

چگونگی مقابله با فکر و خیال در هنگام خواب + فیلم

چرا نباید سرویس بهداشتی در داخل حمام قرار بگیرد؟ + فیلم
young journalists club

راز حمام‌های قدیمی برای سلامت بدن + فیلم

چرا نباید سرویس بهداشتی در داخل حمام قرار بگیرد؟ + فیلم
young journalists club

دوغ یا نوشابه؛ کدام برای معده مضرتر است؟ + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
کاهش مصرف سوخت در تهران پس از انتقال کارت سوخت به کارت بانکی + فیلم
۶۸۷

کاهش مصرف سوخت در تهران پس از انتقال کارت سوخت به کارت بانکی + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
جشن بزرگ ازدواج دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران + فیلم
۳۰۱

جشن بزرگ ازدواج دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
از سلامت معده تا زیبایی مو؛ ارتباط گوارش با پوست و مو + فیلم
۲۶۹

از سلامت معده تا زیبایی مو؛ ارتباط گوارش با پوست و مو + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
حمله به شناور صیادی در سیریک سه مصدوم برجا گذاشت + فیلم
۲۶۸

حمله به شناور صیادی در سیریک سه مصدوم برجا گذاشت + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
تأکید مردم بر توجه ویژه به اقشار مستضعف در دویست و بیست‌وهفتمین تجمع شبانه + فیلم
۲۶۴

تأکید مردم بر توجه ویژه به اقشار مستضعف در دویست و بیست‌وهفتمین تجمع شبانه + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Germany
ناشناس
۱۹:۵۳ ۲۱ مهر ۱۴۰۵
چرند، حمام هم محل دفع مواد زائده چه چیزی قراره در حمام جذب بدن بشه؟ این موارد کم اهمیت تر از اونه که بخواد بهش پرداخته بشه ضمن اینکه صرفه جویی در استفاده از فضای ساختمان مهم تر از این توهماته
۲
۱
پاسخ دادن