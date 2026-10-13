عضو شورای شهر تهران از عملکرد سازمان منابع طبیعی در مقابله با آفت درختان بوستان‌های چیتگر و سرخه‌حصار انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بابایی در حاشیه جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر با اشاره به وضعیت بوستان‌های چیتگر و سرخه حصار اظهار کرد: علت اصلی آفت‌زدگی درختان کاج در این دو بوستان به این صورت بود که در ابتدا، بخش کوچکی از محدوده پارک دچار آفت شد. پس از بررسی‌های متخصصان امر، به این نتیجه رسیدند که باید هرچه زودتر درختان قطع شوند و کنده‌های آنها از پارک خارج شوند تا بتوانند با این آفت مقابله کنند؛ زیرا صرفاً سم‌پاشی درختان نمی‌توانست مشکل را حل کند. باید به‌صورت هم‌زمان سم‌پاشی انجام می‌شد و تنها درختان خشکی که حاوی این آفت بودند نیز از پارک خارج می‌شدند تا جلوی گسترش آن گرفته شود.

وی ادامه داد: این اتفاق، به هر حال، از چهار یا پنج سال پیش آغاز شد، اما نکته‌ای که وجود داشت، این بود که متولی و مالک هر دوی این پارک‌ها سازمان منابع طبیعی است و نگهداری از آنها طی قراردادی چندساله به شهرداری تهران تفویض شده بود. زمانی که شهرداری تهران با این مشکل روبه‌رو شد، سریعاً به سازمان منابع طبیعی اعلام کرد که باید این درختان قطع و از پارک خارج شوند.

بابایی اضافه کرد: شهرداری به‌سرعت اقدام و واکاری را انجام داد تا آن دغدغه را برطرف کند؛ اما متأسفانه منابع طبیعی در این حوزه بار‌ها اهمال کرد و این آفت گسترش پیدا کرد و بخش‌های مختلف این دو پارک را دربر گرفت.

وی مطرح کرد: در نهایت نیز شهرداری با توسل به قوه قضائیه، حضور دادستان در این دو پارک و الزام مدیرعامل منابع طبیعی، توانست فرایند قطع درختان آلوده و انتقال آنها به خارج از پارک را آغاز کند. با این حال، این فرایند توسط منابع طبیعی باز هم با کندی صورت گرفت و همین کندی در فرایند قطع درختان خشک و آلوده و انتقال آنها به بیرون باعث شد که این سرایت ادامه پیدا کند و آفت گسترش یابد.

بابایی اضافه کرد: به هر حال، اولویت شهرداری تهران این است که هرچه زودتر این دو پارک با درختان بومی واکاری شوند؛ زیرا درخت کاج، درخت بومی تهران نیست. بنابراین، باید درختان بومی در آنجا کاشته شوند تا این دغدغه وجود نداشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که علت اصلی این اتفاق، عدم آبیاری بوده است؟ گفت: من قبول ندارم، چون با این فرضیه یعنی ما کل شهر تهران را آبیاری کرده‌ایم و فقط برای این دو پارک آب نداریم؟ یکی در شرق تهران آب ندارد و دیگری در غرب تهران؟! به هر حال، این مسئله موضوعی بود که اگر شهرداری خودش متولی امر بود، شاید می‌توانست سریع‌تر به آن رسیدگی کند، اما به هر حال، اهمال و کم‌کاری مدیران مربوطه در سازمان منابع طبیعی باعث تشدید این روند شد.

برچسب ها: شورای شهر تهران ، سرخه حصار
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