کشف ۴۰۰ میلیارد ریال اموال سرقتی و دستگیری ۱۷ سارق در اصفهان، توقیف اتوبوس حامل ۲۵۰ هزار نخ سیگار قاچاق و باند سرقت احشام در شهرضا از اقدامات ۲۴ ساعت گذشته فرماندهی انتظامی استان اصفهان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری چهار سارق منزل و کشف ۱۴ فقره سرقت خبر داد و گفت: ارزش کل اموال مسروقه در این پرونده ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده که بخشی از این اموال توسط کارآگاهان کشف شده و تحویل مالباختگان شده است.

سرهنگ حسن‌علی اکبری افزود: در پی وقوع سرقت‌های متعدد از منازل و با هدف شناسایی عاملان این سرقت‌ها، موضوع به صورت تخصصی در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.

وی اظهار داشت: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، موفق شدند چهار نفر را در ارتباط با سرقت‌های منزل شناسایی و دستگیر کنند. بررسی‌های انجام‌شده در روند رسیدگی به این پرونده، به کشف ۱۴ فقره سرقت منزل منجر شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به ارزش اموال مسروقه تصریح کرد: ارزش کل اموال به سرقت رفته در این پرونده حدود ۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است که تاکنون بخشی از این اموال با تلاش کارآگاهان کشف شده و اقدامات برای شناسایی و کشف سایر اموال مسروقه ادامه دارد.

توقیف اتوبوس حامل ۲۵۰ هزار نخ سیگار قاچاق در شهرضا

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف ۲۵۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس مسافربری در ایستگاه بازرسی شهید امامی خبر داد.

سرهنگ شکرالله پورخاقان اظهار داشت: مأموران مستقر در ایستگاه بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا با همکاری نیروهای یگان تکاوری و در جریان اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و برای بررسی دقیق‌تر آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن اتوبوس و انجام بازرسی‌های لازم، موفق شدند ۲۵۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق را کشف کنند؛ محموله‌ای که ارزش تقریبی آن بر اساس ارزیابی کارشناسان، ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

دستگیری ۱۷ سارق و کشف ۲۲ فقره سرقت در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از دستگیری ۱۷ سارق طی ۴۸ ساعت گذشته و کشف ۲۲ فقره انواع سرقت خبر داد.

سرهنگ احمد نیکبخت اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت و با هدف ارتقای امنیت عمومی و افزایش احساس آرامش شهروندان، مأموران انتظامی شهرستان اصفهان با انجام اقدامات تخصصی، بررسی‌های میدانی و پیگیری سرنخ‌های موجود، شناسایی و دستگیری سارقان را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در نتیجه اقدامات هدفمند پلیس، ۱۷ سارق شناسایی و دستگیر شدند و در جریان تحقیقات انجام‌شده، ۲۲ فقره انواع سرقت کشف شد که شامل ۲ دستگاه خودرو، یک فقره سرقت داخل خودرو، ۹ فقره سرقت از اماکن، ۳ فقره سرقت کش‌روزنی، یک دستگاه دوچرخه، ۳ فقره سرقت کابل و ۳ دستگاه موتورسیکلت است.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به دستگیری این افراد در ۴۸ ساعت گذشته ادامه داد: در بررسی‌های انجام‌شده، سارقان دستگیرشده در ارتباط با سرقت از اماکن خصوصی، سرقت داخل خودرو، سرقت خودرو، سرقت کابل و سرقت کش‌روزنی شناسایی شدند و متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری ۲ عضو باند سرقت احشام با کشف ۹ فقره سرقت در شهرضا

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از دستگیری ۲ نفر از اعضای یک باند سه‌نفره سرقت احشام در یکی از استان‌های همجوار خبر داد و گفت: تاکنون ۹ فقره سرقت احشام در جریان رسیدگی به این پرونده کشف شده است.

سرهنگ شکرالله پورخاقان اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در سطح شهرستان شهرضا، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات پلیسی، موفق به شناسایی اعضای یک باند سه‌نفره سرقت احشام شدند که در ادامه، با هماهنگی مرجع قضایی و در عملیاتی در یکی از استان‌های همجوار، ۲ نفر از اعضای این باند دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با اشاره به کشف ۹ فقره سرقت احشام در جریان رسیدگی به این پرونده تصریح کرد: یک نفر دیگر از اعضای این باند نیز شناسایی شده و تحت تعقیب پلیس قرار دارد و تلاش برای دستگیری وی ادامه دارد.