باشگاه خبرنگاران جوان - اداره‌‌کل اطلاعات استان کرمانشاه اعلام کرد: با مجاهدت‌های خاموش سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌‌کل اطلاعات استان کرمانشاه و همکاری جان برکفان مرزبانی فراجا، ۲ عضو یک تیم قاچاق سلاح جنگی از اقلیم کردستان برای عملیات‌های تروریستی، هنگام ورود به کشور شناسایی و دستگیر شدند.



این تیم حرفه‌ای قاچاق سلاح که متشکل از یک ایرانی و یکی از اتباع کشورهای همسایه است، پیش از ورود به کشور تحت رصد امنیتی سربازان گمنام امام زمان(عج) قرار گرفت و پس از شناسایی دریافت‌کنندگان سلاح‌ها، هنگام ورود به کشور دستگیر و تعداد ۹۹ قبضه سلاح کمری، ۱۰ قبضه کلاشینکف، ۱۷۰۰ عدد تیر فشنگ کمری و ۱۹۸ تیغه‌ خشاب کمری کشف و ضبط گردید.



در پایان ضمن تشکر مجدد از ایرانیان میهن‌دوست برای ارائه گزارش‌های مردمی و باتوجه به نقش تعیین کننده‌ی زمان در پیگیری گزارشات، از ملت بزرگوار تقاضا دارد موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن، به ستاد خبری وزارت اطلاعات(شماره ۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی ستاد خبری این وزارت خانه در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش‌پلاس به آدرس vaja113@(با تیک آبی) گزارش فرمایند.



اداره‌‌کل اطلاعات استان کرمانشاه

۲۱ مهر ماه ۱۴۰۵