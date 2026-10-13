باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم در نشست خبری با اشاره به خسارت‌های واردشده به مدارس استان در جنگ اظهار داشت: چهار مدرسه دولتی و ۶ مدرسه غیردولتی در استان آسیب دیدند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت مدارس دولتی تصریح کرد: هر چهار مدرسه دولتی آسیب‌دیده مرمت شده و به چرخه آموزش بازگشته‌اند و در حال حاضر در حال بهره‌برداری هستند.

اجتهادی خاطرنشان کرد: روند مرمت مدارس غیردولتی آسیب‌دیده نیز از طریق مدیریت بحران در حال پیگیری است تا این مدارس نیز هرچه سریع‌تر به چرخه آموزشی بازگردند.

تراکم ۳۵ نفره کلاس‌های قم

وی همچنین با اشاره به وضعیت تراکم دانش‌آموزان در مدارس اظهار داشت: میانگین تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌های درس استان حدود ۳۵ نفر است و در برخی مدارس، کلاس‌هایی با ۴۰ دانش‌آموز نیز وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به هدف‌گذاری‌های انجام‌شده تصریح کرد: برنامه‌ریزی شده است که تا سال آینده، تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها به کمتر از ۳۰ نفر کاهش یابد و به استاندارد ۲۴ نفر نزدیک‌تر شویم.

مدیرکل نوسازی مدارس قم خاطرنشان کرد: کاهش تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها، نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش و فراهم کردن فضای مناسب‌تر برای یادگیری دارد و در دستور کار جدی این اداره قرار گرفته است.

روند ساخت مدارس قم متوقف نشده است

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم در نشست خبری با اعلام خبر ساخت ۵۰ مدرسه در استان کگت: با وجود تورم و شرایط جنگی، روند ساخت مدارس در قم متوقف نشده است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو تصریح کرد: امیدواریم تا دهه فجر امسال، ۱۵ مدرسه جدید به چرخه آموزشی استان اضافه شود و فضای آموزشی مناسبی برای دانش‌آموزان فراهم گردد.

مدیرکل نوسازی مدارس قم خاطرنشان کرد: تداوم ساخت مدارس در شرایط سخت اقتصادی و جنگی، نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت تحصیل در استان است.

۵۰ درصد مدارس قم با مشارکت خیران ساخته شد

اجتهادی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم، با تأکید بر نقش خیران در توسعه فضاهای آموزشی اظهار داشت: تاکنون حدود ۵۰ درصد مدارس استان با مشارکت خیران ساخته شده است.

وی در ادامه با اشاره به تعداد خیران فعال در این حوزه تصریح کرد: ۴۰۰ نفر از خیران در حوزه مدرسه‌سازی در استان قم فعالیت دارند و نقش مهمی در تأمین فضاهای آموزشی ایفا می‌کنند.

اجتهادی خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۰۰ قطعه زمین برای ساخت مدارس از سوی خیران اهدا شده است که این اقدام، گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان است.

توسعه فضاهای آموزشی قم با ۷۹ طرح

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم، با اشاره به برنامه‌های توسعه فضاهای آموزشی، پرورشی، فرهنگی و ورزشی استان اظهار داشت: با همکاری استانداری، ساخت ۷۹ طرح با زیربنای ۱۷۵ هزار مترمربع و شامل ۸۰۰ کلاس درس هدف‌گذاری شده است.

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت این طرح‌ها تصریح کرد: تاکنون ۲۴ طرح از این مجموعه تکمیل شده و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

اجتهادی خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای آموزشی، پرورشی، فرهنگی و ورزشی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و فراهم کردن محیطی مناسب برای رشد دانش‌آموزان دارد و این برنامه‌ها با جدیت ادامه خواهد یافت.

۱۵ طرح آموزشی تا دهه فجر افتتاح می‌شود

اجتهادی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم، با بیان اینکه در نیمه نخست امسال حدود ۱۰ طرح آموزشی به نتیجه رسیده است، اظهار داشت: این طرح‌ها تکمیل شده است و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته‌اند

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو تصریح کرد: امیدواریم مجموع مدارس تکمیل‌شده در سال ۱۴۰۵ به ۲۵ مدرسه برسد و ۱۵ طرح دیگر نیز تا دهه فجر تکمیل و وارد چرخه آموزش شود.

اجتهادی خاطرنشان کرد: این روند نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای توسعه فضاهای آموزشی استان است و با تکمیل این طرح‌ها، سرانه فضای آموزشی قم بهبود خواهد یافت.

۱۵۰ مدرسه قم در طرح شهید عجمیان بهسازی شد

اجتهادی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم، همچنین به اجرای چهارمین سال طرح شهید عجمیان در مدارس استان اشاره کرد و اظهار داشت: تابستان امسال در قالب این طرح، ۱۵۰ مدرسه بهسازی شد.

وی در ادامه با تشریح اقدامات انجام‌شده تصریح کرد: در این طرح، اقداماتی از جمله نوسازی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، آسفالت محوطه و بهسازی میز و صندلی مدارس انجام گرفت.

اجتهادی خاطرنشان کرد: طرح شهید عجمیان با هدف بهبود وضعیت فضاهای آموزشی و فراهم کردن محیطی مناسب‌تر برای دانش‌آموزان اجرا می‌شود و در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.

محدودیت مالی، چالش ساخت مدارس در قم

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی اظهار داشت: اعتبار سازمان نوسازی مدارس استان کمتر از ۹۰۰ میلیارد تومان است و تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت مدارس با محدودیت جدی مواجه است.

وی در ادامه با اشاره به راهکارهای تأمین منابع تصریح کرد: استفاده از اعتبارات ملی و استانی، مولدسازی دارایی‌ها و مشارکت خیران می‌تواند به تأمین منابع لازم برای ادامه ساخت مدارس کمک کند.

اجتهادی خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌های مالی، روند ساخت مدارس در استان متوقف نشده و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، طرح‌های آموزشی در دست اجرا قرار دارند.

کمبود ۲ هزار کلاس درس در طرح نهضت ملی مسکن قم

اجتهادی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم، درباره نیازهای آموزشی طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: در ۱۲ نقطه از این طرح که حدود ۹۰ هزار واحد مسکونی را شامل می‌شود، به ۲ هزار کلاس درس نیاز داریم.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده تصریح کرد: در حال حاضر ساخت ۴۰۰ کلاس درس در این نقاط در دست پیگیری است تا بخشی از نیاز آموزشی ساکنان آینده این طرح تأمین شود.

اجتهادی خاطرنشان کرد: تأمین فضای آموزشی مناسب برای طرح نهضت ملی مسکن، نیازمند تأمین منابع مالی و همکاری دستگاه‌های مختلف است تا دانش‌آموزان این مناطق با کمبود فضای آموزشی مواجه نشوند.

جشنواره خیران مدرسه‌ساز قم برگزار می‌شود

اجتهادی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم، از برگزاری جشنواره خیران مدرسه‌ساز استان در روز پنجشنبه ۲۳ مهر در اردوگاه دانش‌آموزی ۱۵ خرداد خبر داد.

وی در ادامه با اشاره به محور اصلی این جشنواره تصریح کرد: این رویداد با هدف تکریم و قدردانی از خیرانی برگزار می‌شود که در توسعه فضاهای آموزشی استان مشارکت داشته‌اند و نقش مهمی در مدرسه‌سازی ایفا کرده‌اند.

اجتهادی خاطرنشان کرد: برگزاری این جشنواره، فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های خیران و تشویق مشارکت بیشتر آنان در توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان قم است.