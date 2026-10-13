ایست بازرسی به سوداگران اراضی صنعتی همدان؛ ۲۵ قطعه زمین آزاد شد

باشگاه خبرنگاران جوان - اسحاق شهبازی روز سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه گفت: دستگاه بازرسی حامی تولید و تولیدکنندگان واقعی است اما با افرادی که به بهانه تولید و از طریق سوء استفاده دنبال کسب منافع و سود هستند، برخورد می کند.

این مسئول با اشاره به رصد واگذاری اراضی دولتی به سرمایه گذاران و ضرورت اهلیت سنجی در این خصوص،گفت: برخی افراد با عنوان سرمایه گذار از سالیان گذشته اراضی دولتی با زیرساخت را دریافت کرده اند اما شاهد پیشرفت خاصی در طرح های آنها نبوده ایم که به این حوزه ورود پیدا کرده ایم.

شهبازی اظهار کرد: برای وصول مطالبات بدهکاران کلان بانکی در همدان نیز ورود پیدا کرده ایم و با نظارت های خود در این زمینه وصول معوقات به میزان چند صد میلیارد تومان را فراهم کرده ایم تا منابع جدید به اقتصاد و تولید استان تزریق و بازچرخانی شود.

مدیرکل بازرسی همدان همچنین از شناسایی ۶۰ مودی متخلف در استان همدان که از طریق استفاده از دستگاه های کارتخوان دارای معافیت مالیاتی دنبال فرار مالیاتی بودند، خبر داد.

این مسئول با بیان اینکه فقدان آگاهی لازم از قوانین و مقررات از سوی مدیران دستگاه ها و نهادهای عمومی منجر به بروز تخلفات اداری و تضییع حقوق دولت و مردم می شود،افزود: در همین راستا دوره های آموزشی و توجهیی آشنایی با وظایف و تکالیف قانونی و قوانین و مقررات را برای مدیران دستگاه ها پیش بینی و تدارک دیده ایم و در همین راستا امسال آموزش شهرداران، مدیران بانک ها و بیمه‌های استان همدان کلید خورده است.

وی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و نظارت بر حسن اجرای امور را مهم ترین وظیفه سازمان بازرسی مطابق با اصل ۱۷۴ قانون اساسی خواند و گفت: برای پیشبرد بهتر رسالت خود باید شاهد مشارکت مردم در حوزه نظارت باشیم و در واقع باید نظارت همگانی در جامعه محقق شود.

شهبازی از سازمان بازرسی به عنوان عالی ترین دستگاه نظارتی در کشور که ذیل قوه قضائیه به فعالیت می پردازد، نام برد و گفت: این مجموعه و کارکرد و وظایف آن کمتر مورد شناخت جامعه و افکار عمومی است و ارتباط با رسانه ها می تواند این خلاء را پر کند.

وی با بیان اینکه بنا و رویکرد سازمان بازرسی فقط کشف تخلف و برخورد نیست،اظهار کرد: تلاش می شود با ارائه مشورت های کارشناسی به مدیران و شناسایی موانع قانونی و اجرایی، زمینه تصمیم‌گیری صحیح و پیشگیری از تخلفات در دستگاه های اجرایی فراهم شود.