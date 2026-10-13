دادستان تهران اعلام کرد: کیفرخواست دو تن از متهمان سرقت‌های سریالی مسلحانه از منازل تهران و برخی از شهرستان ها، معروف به باند گانگسترها، صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی دادستان تهران گفت: کیفرخواست دو تن از متهمان سرقت‌های سریالی مسلحانه از منازل تهران و برخی از شهرستان ها، معروف به باند گانگسترها، صادر و برای رسیدگی خارج از نوبت و ارجاع به شعبه ویژه، به دادگاه ارسال شد.

صالحی با اشاره به اهتمام دستگاه قضایی در رسیدگی بدون اغماض و برخورد قانونی قاطع با سارقان مسلح و مجرمان حرفه‌ای، اظهار داشت: این افراد از متهمان پرونده سرقت‌های مسلحانه از منازل در تهران و برخی از شهرستان‌ها بودند که با ارتکاب جرایم خشن، علاوه بر آزار و ایراد خسارت به قربانیان، موجب رعب و وحشت عمومی شده بودند و پرونده ۴ نفر از آنان در سال ۱۴۰۴ رسیدگی و منتج به صدور و اجرای حکم محاربه شده بود.

دادستان تهران اعلام کرد: افراد مورد اشاره متواری بودند که با شناسایی و دستگیری آنها و ختم تحقیقات قضایی، کیفرخواست متهمان به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح بر روی ساکنان منزل و همچنین مشارکت در سرقت تعزیری منازل (در یکی از شهر‌های جنوبی کشور)، صادر و جهت رسیدگی فوری و خارج از نوبت به شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد.

پرونده قضایی سرقت‌های سریالی مسلحانه از منازل برخی شهروندان در تهران و تعدادی از شهرستان‌ها، متعاقب دستگیری ۴ نفر از متهمان در تابستان ۱۴۰۴، در دادسرای تهران تشکیل و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و رأی صادره در خصوص متهمان پس از ابرام در دیوان عالی کشور، در مهرماه ۱۴۰۴ اجرا شده بود.

منبع: میزان 

 

برچسب ها: دادگستری تهران ، دادستان تهران
خبرهای مرتبط
حجت‌الاسلام منتظری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
هر حکم اعدامی در دیوان عالی کشور تأیید نمی‌شود + فیلم
بدهی ۵۷۹ میلیارد تومانی یک بدهکار به بانک دی پرداخت شد
۴۰ هزار و ۳۲۰ کیلوگرم سِت سرم از گمرک ترخیص شد
تأکید دادستان تهران بر لزوم تسریع در رسیدگی‌های قضایی و پیگیری مستمر تا حصول نتیجه نهایی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زمان ثبت نام کالابرگ جدید بر اساس کد ملی اعلام شد
اختلاف خانوادگی در دهلران پنج کشته بر جا گذاشت
هر حکم اعدامی در دیوان عالی کشور تأیید نمی‌شود + فیلم
قاتل دختر جوان در دولت‌آباد پس از ۷ ماه در شهرکرد دستگیر شد
سامانه هوشمند پلیس، خودرو‌های دارای سرعت بحرانی را به تیم‌های گشتی معرفی می‌کند
ترافیک نیمه‌سنگین در ۴ محور منتهی به تهران
آزمون استخدامی ۴ هزار پرستار به‌زودی برگزار می‌شود
آخرین اخبار
آزمون استخدامی ۴ هزار پرستار به‌زودی برگزار می‌شود
سامانه هوشمند پلیس، خودرو‌های دارای سرعت بحرانی را به تیم‌های گشتی معرفی می‌کند
قاتل دختر جوان در دولت‌آباد پس از ۷ ماه در شهرکرد دستگیر شد
هر حکم اعدامی در دیوان عالی کشور تأیید نمی‌شود + فیلم
ترافیک نیمه‌سنگین در ۴ محور منتهی به تهران
زمان ثبت نام کالابرگ جدید بر اساس کد ملی اعلام شد
اختلاف خانوادگی در دهلران پنج کشته بر جا گذاشت
تعیین تکلیف خسارت تأخیر تأدیه چک‌های قدیمی در دیوان عالی کشور + فیلم
تاکید دادستان کل کشور بر ضرورت رعایت شئونات اسلامی از سوی وکلا در مراجع قضایی
خرید ۲۱ بالگرد مدرن تا به‌کارگیری ربات‌های امدادگر
سازمان برنامه و بودجه متولی جدید کالابرگ الکترونیک شد
تجلیل از امدادگران جنگ تحمیلی سوم؛ روایت کولیوند از فداکاری تا امانتداری
صدور کیفرخواست دو نفر از اعضای باند سرقت مسلحانه از منازل تهران به اتهام محاربه
آقامیری خواستار قرار گرفتن طرح احیای باغات تهران در دستور کار صحن شورا شد
اهمال سازمان منابع طبیعی موجب گسترش آفت درختان چیتگر و سرخه‌حصار شد
ثبت رکوردهای منطقه‌ای و جهانی در امدادرسانی
برخورد قانونی با ناهنجاری‌های مرتبط با حجاب و عفاف با جدیت پیگیری می‌شود
روز جهانی کاهش خطر بلایا/ خانواده در کانون تاب‌آوری
۳۱ دستگاه اتوبوس دوکابین جدید به پایتخت رسید
کشت شاهدانه صنعتی و شقایق ایرانی با شرایط کنترل‌شده مجاز شد