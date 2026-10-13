باشگاه خبرنگاران جوان - سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت در اجلاس مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان‌های منتخب کشور با محوریت رفع موانع تولید، اجرای نقشه راه زنجیره‌های ارزش و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها، شناسایی دقیق موانع فعالیت‌های صنعتی، استفاده هدفمند از ظرفیت‌های استانی و تدوین راهکار‌های عملیاتی متناسب با نیاز‌های بخش تولید را از الزامات توسعه صنعتی کشور دانست.

او با اشاره به رویکرد وزارت صمت در زمینه پیشگیری از بروز چالش‌ها، رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: مدیریت مسائل مربوط به تأمین ارز و ناترازی انرژی، به‌ویژه در نیمه دوم سال، برای تداوم فعالیت واحد‌های صنعتی و حفظ جریان تولید اهمیت ویژه‌ای دارد و باید با همکاری دولت و بخش خصوصی دنبال شود.

شجاعی با تأکید بر نقش مدیران کل صمت استان‌ها در بهبود شرایط تولید و رشد اقتصادی افزود: مدیران استانی باید با عملکرد اجرایی مؤثر، مدیریت مناسب و پیگیری مستمر مسائل واحد‌های صنعتی، برای رفع چالش‌های تولید و بهبود فضای کسب‌وکار اقدام کنند.

معاون وزیر صمت، استقرار حکمرانی صنعتی مبتنی بر زنجیره‌های ارزش را از رویکرد‌های مهم این وزارتخانه برشمرد و گفت: الزامات این رویکرد شناسایی و نقشه راه آن تدوین شده است؛ بنابراین، در شرایط کنونی باید تمرکز بر اجرای برنامه‌ها و پیشبرد آنها در سطح استان‌ها باشد.

او همچنین بر ضرورت همکاری نزدیک مدیران استانی و بخش خصوصی برای مدیریت ناترازی انرژی و کاهش آثار آن بر فعالیت‌های تولیدی در نیمه دوم سال تأکید کرد.

اعلام آمادگی ۲۱ استان برای حضور در شیراز اکسپو ۱۴۰۵

ناصر فغفوری، مدیرکل امور استان‌های وزارت صمت، با اشاره به استقبال استان‌ها از شیراز اکسپو ۱۴۰۵ اعلام کرد: تاکنون ۲۱ استان برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارائه ظرفیت‌ها و مسائل اقتصادی خود در همایش سرمایه‌گذاری حاشیه این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند.

او، تعریف پروژه‌های شاخص استانی، توسعه صادرات، گسترش تجارت الکترونیک و توسعه صنعت دیجیتال را از محور‌های برنامه‌ریزی وزارت صمت برای توسعه فعالیت‌های استانی عنوان کرد و گفت: این محور‌ها باید در قالب برنامه‌هایی مشخص، عملیاتی و قابل پیگیری دنبال شوند.

فغفوری همچنین بر ضرورت هماهنگی میان مدیریت‌های استانی، پیگیری مسائل شناسایی‌شده و بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی برای تدوین و اجرای برنامه‌های مؤثر در حوزه صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد.

تکمیل زنجیره‌های ارزش با تکیه بر مزیت‌های اقتصادی استان‌ها

مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، با اشاره به سند ملی زنجیره‌های ارزش، تکمیل حلقه‌های این زنجیره‌ها و توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی استان‌ها را ضروری دانست.

او تأکید کرد: تکمیل زنجیره‌های ارزش می‌تواند زمینه تقویت تولید، افزایش ارزش افزوده و ارتقای اثرگذاری فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها را فراهم کند.

در ادامه، کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، به تشریح نقشه راه زنجیره‌های ارزش و ظرفیت‌های صنعتی استان پرداخت و فرصت‌های توسعه همکاری میان واحد‌های تولیدی را تبیین کرد.

تکمیل حلقه‌های زنجیره تولید، افزایش ارزش افزوده، ارتقای بهره‌وری، تقویت پیوند میان صنایع و بهره‌برداری مؤثرتر از مزیت‌های منطقه‌ای، از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این بخش بود.

توسعه خوشه‌های صنعتی و تقویت همکاری میان بنگاه‌ها

توسعه خوشه‌های صنعتی و نقش آنها در افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، سامان‌دهی ظرفیت‌های تولیدی و شناسایی نیاز‌های مشترک واحد‌های صنعتی نیز از دیگر محور‌های اجلاس مدیران کل صمت استان‌های منتخب بود.

حاضران در این نشست، ضمن بررسی موانع و چالش‌های پیش‌روی فعالیت واحد‌های صنعتی، پیشنهاد‌هایی برای بهبود شرایط تولید، تقویت همکاری میان بنگاه‌ها و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها ارائه کردند.

این اجلاس با هدف افزایش هماهنگی میان مدیران استانی و دستیابی به راهکار‌های اجرایی برای رفع چالش‌های بخش صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

رفع موانع تولید، مدیریت ناترازی انرژی، تسهیل تأمین ارز، اجرای نقشه راه زنجیره‌های ارزش، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه خوشه‌های صنعتی، از مهم‌ترین محور‌های مورد تأکید در این نشست بود.

منبع: صمت فارس