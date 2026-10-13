باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی ـ سید احمد هاشمی مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد، در نشست خبری که به مناسبت فرارسیدن هفته تربیت‌بدنی و ورزش برگزار شد، از برنامه‌ریزی گسترده برای برگزاری بیش از ۲۰۰ رویداد ورزشی و فرهنگی در هفته تربیت‌بدنی خبر داد و گفت:استخر‌های دولتی در ۲۶ مهرماه به صورت رایگان پذیرای شهروندان یزدی خواهند بود.

وی، ضمن قدردانی از تعامل سازنده اصحاب رسانه با این اداره‌کل اظهار داشت: ارتباط مستمر و پویا با رسانه‌ها از وظایف ذاتی ماست و هدف مشترک همه ما، توسعه همه‌جانبه ورزش استان و ارتقای نشاط اجتماعی است.

میزبانی یزد از رویداد‌های ملی

هاشمی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این هفته گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تاکنون ۱۳۳ مسابقه و ۸۴ همایش در سطوح شهرستانی و استانی تدوین شده است که با توجه به پویایی هیئت‌های ورزشی، پیش‌بینی می‌شود این آمار افزایش یابد.

وی افزود: یزد در ایام پیش رو، میزبان مسابقات انتخابی تیم ملی در ۲۰ رشته ورزشی از جمله تکواندو خواهد بود که با حضور بیش از ۲ هزار ورزشکار برگزار می‌شود؛ میزبانی یزد از این رویداد‌های ملی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در برگزاری مسابقات سطح اول کشور است.

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یزد؛ موفق‌تر از همیشه در بازی‌های آسیایی

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود، عملکرد ورزشکاران استان در یک سال گذشته را درخشان توصیف کرد و گفت: اعزام ۱۰ ورزشکار یزدی به بازی‌های آسیایی و کسب مدال در این دوره، نشان‌دهنده موفقیت‌آمیز بودن مسیر توسعه ورزش در استان است. با قاطعیت اعلام می‌کنم این دوره، بهترین دوران حضور یزد در بازی‌های آسیایی بوده است؛ به‌گونه‌ای که نام استان یزد در کنار استان‌های صاحب‌نامی همچون تهران قرار گرفت، آن هم در شرایطی که از نظر جمعیت و امکانات، تفاوت‌های قابل‌توجهی میان ما و این استان‌ها وجود دارد.

خدمات رفاهی ویژه و افتتاح پروژه‌های عمرانی

وی درباره تسهیلات رفاهی برای شهروندان گفت: در راستای ترویج ورزش همگانی، استفاده از تمامی استخر‌های تحت مالکیت اداره‌کل ورزش و جوانان در سراسر استان در روز ۲۶ مهرماه رایگان است و در سایر روز‌های هفته تربیت‌بدنی نیز با تخفیف ۵۰ درصدی (نیم‌بها) در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد در پایان به پروژه‌های آماده بهره‌برداری اشاره کرد و افزود: پروژه‌های عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۱۷ میلیارد تومان، شامل ساختمان ادارات ورزش و جوانان در شهرستان‌های یزد، مهریز، هرات، میبد و مجومرد آماده افتتاح است. این پروژه‌ها با حضور وزیر ورزش و جوانان در سفر آتی وی به استان یزد، به بهره‌برداری خواهد رسید.